CUPPING THERAPY : La ventouse au service du bien-être

La cupping therapy ou la thérapie de la ventouse fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ses multiples bienfaits sur l’organisme humain ne sont plus à prouver. Raison pour laquelle ce soin a toujours le vent en poupe. L’usage de verre chauffé ou de bambous est toujours privilégié, mais il faut aussi compter avec d’autres matières, comme le silicone médical.

Vincent Li, directeur du Jian Wu Tang Traditional Chinese Health Center, sis à Quatre-Bornes, et Diane Desmarais, praticienne en santé holistique, nous proposent de redécouvrir la cupping therapy. Selon cette dernière, de plus en plus de Mauriciens se tournent vers les médecines traditionnelles et naturelles. La cupping therapy permet de traiter bon nombre de maux (respiratoires, viscérales, dermatologiques ou rénales).

Vincent Li explique que “la cupping therapy utilise des verres, du bambou et d’autres médiums dans le but d’activer un effet ventouse et extraire de l’organisme les toxines et autres blocages”. Ces ventouses sont placées dans des zones clés, connues comme les méridiens : dos, jambe, poitrine, ventre, etc. Dans la médecine traditionnelle chinoise, “nous croyons que chaque douleur est occasionnée par un blocage au niveau d’une partie du corps. La thérapie par ventouse, l’acupuncture et les massages aident à traiter et éliminer les douleurs du corps”.

Différentes techniques.

Diane Desmarais ajoute que l’effet ventouse soulève les tissus conjonctif et épithélial, ce qui a pour effet de stimuler différentes choses en même temps : la circulation sanguine, la circulation et le drainage lymphatique, la circulation du Qi, la production d’élastine et de collagène, l’élimination des toxines, des déchets, de la rétention d’eau et donc de la cellulite !

Vincent Li souligne qu’il y a différentes techniques pour pratiquer ce soin. Au sein du Jian Wu Tang Traditional Chinese Health Center, qui a introduit la cupping therapy depuis son ouverture en 2009, on privilégie les méthodes traditionnelles. “Nous faisons chauffer le verre avec du feu et l’appliquons sur la peau, mais n’extrayons pas le sang.” Il faut savoir que certains thérapeutes incisent superficiellement l’épiderme pour aspirer le mauvais sang via des ventouses. Cette pratique, connue sous le nom d’incisiothérapie, demande beaucoup de rigueur. Le centre de santé de Quatre-Bornes ne prend pas le risque de la pratiquer afin d’éviter les risques d’infection. Au sein d’autres centres, “ils font usage de bambous secs, une matière creuse et vide qui facilite l’action de ventouse”.

Bienfaits multiples.

Depuis quelques mois, Diane Desmarais est la représentante de Bellabaci International, qui a introduit à Maurice des ventouses en silicone médical. Selon cette dernière, cette matière est “de haute qualité et est durable. Ces ventouses permettent d’effectuer des massages – donc, des mouvements – sur tout le corps, plutôt que de seulement les laisser stationnaires, et d’éviter les marques que l’on trouve après une séance de stationary cupping traditionnelle”. Cette matière est une alternative sûre pour “certaines personnes qui n’aiment pas ces marques, bien qu’elles soient signes de guérison et ne sont pas nocives”. Avec cette matière silicone, il est possible d’atteindre jusqu’à dix centimètres sous la peau, et de stimuler la circulation lymphatique jusqu’à 300%. Les bienfaits sont multiples : moins d’inflammation; disparition de la cellulite; des douleurs musculaires et articulaires moins intenses; amélioration de la varicosité. De plus, le système digestif est stimulé, la peau se raffermit, les voies respiratoires sont dégagées dans les cas de bronchites et de sinusites.

Il est bon de souligner que la cupping therapy n’est pas conseillée dans certains cas. “Les individus qui ont des problèmes de santé sanguine tels le diabète ou souffrant du cœur doivent être prudents et ne pas se tourner vers ce type de soin”, confie Vincent Li.

Selon l’intensité du mal.

Ce traitement est aussi contre-indiqué pour les femmes enceintes, précise Diane Desmarais. Le soin est également déconseillé “aux personnes suivant un traitement d’anticoagulants, dans les cas d’hypertension non contrôlée, aux jeunes enfants et aux personnes âgées (car leur peau est fine et fragile), aux convalescents et aux personnes très fragiles souffrant de cancer et ayant une énergie très faible”.

Il ne faut pas faire les massages directement sur les varices, mais autour d’elles. Vincent Li souligne que le thérapeute a le devoir de juger de l’intensité du mal pour savoir si cette thérapie peut être pratiquée ou pas. “J’avais un patient qui souffrait de sciatique, mais c’était une forme atténuée causée par la fatigue. Dans ce cas, il n’est pas conseillé d’utiliser les ventouses, car le corps est déjà dépourvu d’énergie.”

Diane Desmarais affirme que certaines zones sont plus sensibles que d’autres, et certaines personnes plus que d’autres. Elle ajoute que l’avantage des ventouses en silicone est que la pression peut être réglée selon la personne, pour aller plus ou moins en profondeur, par exemple sur une cellulite très intense. “Un degré d’intensité qui ne sera pas du tout le même pour un sportif.” Une fréquence soutenue des massages rend les zones à traiter moins sensibles, ce qui équivaut à moins de stagnation et à moins de douleurs.

Une thérapie DIY

La cupping therapy est pratiquée par des médecins mais peut aussi être faite à la maison. Selon la ventouse utilisée, c’est aussi un soin DIY, souligne Diane Desmarais, à condition d’être bien guidé et conseillé par un professionnel en la matière. “Il faut au préalable avoir reçu les explications nécessaires pour effectuer les massages vers le cœur, et de connaître les temps à respecter.”

C’est l’une des raisons pour laquelle les ventouses en silicone ne sont pas vendues en pharmacie, car “il faut être guidé par une thérapeute qui peut aussi renseigner sur les contre-indications”. Diane Desmarais se met à disposition pour guider ceux qui souhaitent acheter leur kit de ventouses pour effectuer leurs massages à la maison sans danger.

Fréquence des séances

La fréquence des séances varie selon les zones à traiter. La thérapeute confie que les douleurs musculaires et articulaires peuvent disparaître au bout de dix minutes de soin. Néanmoins, les problèmes chroniques, à l’instar de la cellulite, la constipation, les rides, l’arthrite et les verrucosités, demandent des séances de dix minutes tous les jours ou de vingt minutes tous les deux ou trois jours. “Une nette amélioration est visible au bout de deux semaines dans les cas de cellulite, avec une séance de vingt minutes tous les jours.”