CUREPIPE—BRAQUAGE À LA SÉCURITÉ SOCIALE: Deux récidivistes appréhendés

La brigade criminelle de Curepipe a procédé à l’arrestation de deux récidivistes suite au braquage commis dans l’enceinte du bureau de la Sécurité sociale aux alentours de 10 heures, hier. Près de Rs 1,2 M avaient été emportées par des individus armés et encagoulés, qui ont également agressé un policier au sabre. Blessé, ce dernier a été admis à l’hôpital Jawaharlal Nehru. Par ailleurs, le véhicule à bord duquel les deux voleurs avaient pris la fuite a été retrouvé ce matin dans les parages de Mare-aux-Vacoas.

La Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe a appréhendé deux individus hier dans le cadre du vol de Rs 1 129 041 perpétré le même jour dans l’enceinte du bureau de la sécurité sociale de la ville. Danny François Bactors, un maçon de 38 ans domicilié à Cité Malherbes, Eau-Coulée, et Westley André Delvert, un chauffeur de 36 ans habitant Glen-Park, Vacoas, sont tous deux déjà connus des services de police. Cependant, selon une source policière, rien n’indique pour l’heure qu’ils sont les auteurs de ce vol avec agression. Mais les enquêteurs les gardent en détention « le temps de vérifier leur alibi ».

Ce vol avec agression est survenu aux alentours de 10 heures. Khemraj Ramrecha, 53 ans, Managing Support Officer au bureau de la Sécurité sociale de Port-Louis, était escorté d’un policier car il avait avec lui une valise contenant une forte somme d’argent. Celle-ci était destinée aux bénéficiaires de la Social Aid pour la région de Curepipe et Dubreuil. Tous deux devaient donc se rendre au bureau de la Sécurité sociale de Curepipe

Lorsqu’ils sont arrivés à proximité du bâtiment à la rue Leclézio, ils ont été surpris par deux individus encagoulés et armés de sabres. Les malfaiteurs ont alors menacé le quinquagénaire et le policier. Mais vu que ce dernier a essayé de se défendre, il a été agressé au sabre à la tête. Khemraj Ramrecha a, quant à lui, été blessé au bras. Après avoir récupéré la valise, les voleurs sont grimpés à bord d’une voiture blanche et se sont enfuis. Selon une source policière, les enquêteurs ont retrouvé ce matin le véhicule, abandonné dans les parages de Mare-aux-Vacoas.

Entre-temps, un officier du bureau de la Sécurité sociale de Curepipe a alerté la police, après quoi le personnel de la brigade criminelle est arrivé sur les lieux. Les services du Scene Of Crime Office (SOCO) ont aussi été sollicités afin de relever des indices sur place.

Le policier blessé et le Managing Support Officer ont été conduits à l’hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où ils ont pu recevoir des soins. Si le quinquagénaire a été autorisé à regagner son domicile, le policier a, lui, été admis.