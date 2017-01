CUREPIPE—CONSEIL SPÉCIAL: Sybille Lolochou élue maire

Sybille Lolochou, conseillère au sein du Mouvement socialiste militant (MSM), a été élue maire de la ville de Curepipe par 11 voix contre huit, en faveur de Nathalie Gopee, maire destituée le 18 janvier dernier. C’était hier lors d’une séance spéciale du conseil municipal de Curepipe. Dans une déclaration au Mauricien, la nouvelle maire, en poste jusqu’en juin 2017, affirme : « On travaillera ensemble pour tout le monde. »

Dès ce matin, Sybille Lolochou s’est attelé à sa nouvelle tâche. Au Mauricien, elle indique : « Il y a beaucoup à rattraper puisque presque rien n’a été fait pendant un mois. En tant que maire, rien ne changera dans ma relation avec les autres. Je suis une personne qui parle à tout le monde. On a toujours travaillé ensemble, on est amis avant tout. En politique, on a des adversaires, pas d'ennemis. » Sybille Lolochou indique que sa relation avec la mairesse destituée provenant des rangs du PMSD demeure « cordiale », ajoutant : « On est amie. Elle m’a appelée pour me féliciter après l’élection. »

Cette séance spéciale du conseil municipal a été appelée hier pour l’élection de la maire. Le 18 janvier dernier, le conseiller du Muvman Liberater, Ashley Mungapen, avait présenté une « motion of non-confidence » à l’encontre de Nathalie Gopee, et ce suite à la démission du PMSD du gouvernement en décembre 2016. Le MSM et le ML ont considéré qu’un parti de « l’opposition ne peut continuer à être à la tête de la ville ». Cette motion de blâme, en conformité avec la section 36 de la Local Government Act de 2015, avait été secondée par la conseillère du MSM Sybille Lolochou. Celle-ci conserve le poste de maire jusqu’aux prochaines élections mairales, prévues en juin. La nouvelle mairesse a pour adjoint au maire de la ville Devin Bhurosah.

Selon le conseiller Mungapen, le vote a été fait par bulletin secret. L’alliance MSM/ML avait présenté Sybille Lolochou comme maire alors que l’opposition PMSD avait une nouvelle fois présenté Nathalie Gopee pour ce poste. Le MSM/ML, comprenant 12 conseillers à Curepipe, et le PMSD, huit, Sybille Lolochou a été élue avec 11 voix de l’alliance gouvernementale. Le conseil municipal de Curepipe constituera les différentes commissions au courant de la semaine.