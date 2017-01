CUREPIPE : Echec d’une tentative de braquage à la MCB

Une tentative de braquage à la filiale de Mauritius Commercial Bank de Curepipe, très tôt ce matin, a échoué. Les premières indications sont que dès que le voleur présumé a pénétré par effraction vers 3 h 55, ce matin, dans le Banking Hall, l’alarme s’est déclenchée et les préposés à la sécurité sont arrivés sur les lieux à peine cinq minutes après.

Affolé, Gérard Orange, 35 ans, habitant à Camp-Caval, Curepipe, devait prendre la fuite, n’ayant pu s’approcher des comptoirs ou encore des coffres. Il a déjà été appréhendé par des limiers du CID de Curepipe sur la base d’informations recueillies sur les lieux. Il est soupçonné d’avoir brisé une vitre de la MCB de Curepipe.

Alertés, le Scene of Crime Office (SOCO) et le CID de Curepipe s’étaient rendus sur place pour prélever des empreintes.

Selon nos informations, le suspect aurait lancé une pierre dans la vitre de la succursale de la MCB.

Les enquêteurs qui ont visionné les caméras de surveillance installées à l’intérieur de la banque, n’ont pas pris du temps pour procéder à l’arrestation du suspect, qui se trouvait toujours dans les environs. Ce dernier a été ensuite conduit au bureau du CID de Curepipe où il a été interrogé. Il a avoué être l’auteur de cet acte de vandalisme.

Il devrait être conduit sur les lieux aujourd’hui pour une reconstitution des faits. Il sera traduit devant le tribunal de Curepipe sous une charge provisoire de « Attempt of larceny breaking ».