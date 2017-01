CUREPIPE - POSTE DE MAIRE : La destitution de Nathalie Gopee votée

La destitution de Nathalie Gopee du poste de maire a été votée lors d’une séance spéciale du conseil municipal de Curepipe hier. Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, la principale concernée a affirmé que son équipe et elle-même continueront à travailler pour les citadins et la ville de Curepipe. L’adjoint au maire de la ville, Devin Bhurosah, a déclaré qu’« il y a un gros travail qui attend Curepipe ».

C’est dans une ambiance chaude que s’est déroulée cette séance spéciale du conseil municipal de Curepipe hier, dont le but était de présenter une « motion of no confidence » à l’encontre de la maire de Curepipe, membre du PMSD, parti qui a quitté les rangs du gouvernement depuis décembre. Le conseiller du Muvman Liberater Ashley Mungapen a présenté la motion de blâme en conformité avec la section 36 de la Local Government Act de 2015. Motion qui a été secondée par la conseillère Sybille Lolochou et suivie par un vif débat entre conseillers du PMSD, du MSM et du ML.

Au terme de ces échanges, la motion a été passée au vote à main levée. Douze conseillers contre sept ont voté pour la destitution de la maire. Pendant ce temps, Nathalie Gopee est restée dans son bureau à attendre la fin de la séance pour rejoindre ses amis conseillers, députés et sympathisants du PMSD, avant de faire une déclaration à la presse.

« Je n’étais pas présente à cette séance parce que la motion était contre moi. Je suis encore maire jusqu’à ce qu’ils écrivent au ministre des Collectivités locales pour demander ma révocation. Ce que j’ai à dire, c’est que je suis extrêmement fière d’être membre du PMSD. Je remercie mon leader, Xavier-Luc Duval, qui a osé mettre une femme à la tête de la mairie. Aucun autre leader n’a osé le faire. Aujourd’hui, la ligne du parti c’est qu’on continuera à travailler pour Curepipe et pour les citadins », a déclaré Nathalie Gopee après avoir appris les résultats des votes en faveur de sa destitution. « Le MSM et le ML ont, eux, voulu prendre le pouvoir. Je leur souhaite bonne chance. Mon équipe et moi-même, nous serons toujours là pour les citadins. Ce n’est pas la première fois que je suis dans l’opposition. J’ai été élue pour la deuxième fois. Je continuerai donc mon travail en tant que conseillère. Je dis merci aux Curepipiens qui ont fait confiance au PMSD ».

Nathalie Gopee a également déploré la présence de “bouncers” à cette séance du conseil municipal hier. « Je ne sais pas qui a fait venir des bouncers », a-t-elle souligné, « ce n’est pas le PMSD. C’est vilain ».

Pour sa part, Ashley Mungapen a soutenu que la première tâche désormais sera la réconstitution du conseil municipal avec l’élection d’un maire et d’un adjoint au maire, de même que la mise sur pied à nouveau d’autres commissions. « Nous avons plusieurs projets en attente depuis un mois. Nous nous attellerons à la tâche. Nous avons réussi à faire triompher la démocratie et nous avons repris les rênes ».

De son côté, l’adjoint au maire a observé que « c’est malheureux ce qui s’est passé pour le PMSD. Il faut assumer les conséquences lorsqu’on prend une décision à la hâte […] Aujourd’hui, nous voyons une implosion au sein du PMSD. Ena ankor pe arive ». Lorsque le PMSD était au pouvoir à Curepipe, a-t-il soutenu, « c’était la catastrophe », affirmant que quand ils étaient en alliance, « il fallait faire avec eux ». Devin Bhurosah est d’avis que « quand l’heure arrivera, les Curepipiens jugeront d’eux-mêmes ». Il a aussi eu un mot spécial pour tous les conseillers du MSM et du ML, qui « ne se sont pas laissés intimider et se sont montrés intègres ».

Le conseil municipal de Curepipe est actuellement composé de huit membres du PMSD, huit du MSM et quatre du ML. Personne ne serait pour l’heure pressenti pour être maire. Le Chief Executive de la ville, Shyam Teeluck, devrait écrire au ministre des Collectivités locales aujourd’hui afin de demander la révocation de la maire.