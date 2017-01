CWA—VISITE SURPRISE: Collendavelloo fustige le fonctionnement de la hotline 170

Après avoir effectué hier matin une visite surprise au call centre de la Central Water Authority (CWA), à Ébène, le ministre de l’Énergie et des Services publics, Ivan Collendavelloo, s’est dit « furieux » du fonctionnement de la hotline 170. Le ministre a demandé à ses officiers de « prendre des mesures » contre ce call centre.

Il est venu, il a vu et il en est retourné « furieux », dit-il. C’est l’expérience vécue du ministre de l’Énergie et des Services publics, Ivan Collendavelloo, qui a effectué hier matin une « descente surprise » au call-centre abritant le service d’appel d’urgence de la Central Water Authority (CWA), à Ebène.

« Mo furieux ek sa hotline-la ! Mo pa kapav etre trete kumsa ! » a-t-il lancé sans ambages à la presse après sa visite surprise, avant de préciser que ce call-centre n’est pas un département de la CWA. « Se enn kontrakter ki oper sa hotline-la pour le kont de la CWA », ajoute-t-il.

Le ministre a déclaré qu’il se proposait, après sa descente surprise, de convoquer une réunion des cadres de la CWA. « Mo pou dir zot pran bann mezir ki bizin kont sa kontrakter-la », a-t-il poursuivi sans décolérer.

« Pandan sa period lane-la se mwa ki finn fer hotline », explique Ivan Collendavelloo. Il affirme que c’est lui qui recevait sur son téléphone les doléances du public et qui les transmettait aux coordonnateurs de la CWA responsables d’en faire le suivi. « Mwa ki finn bizin fer travay hotline. Se pourkwa ki de ki biro finn ouver zordi, nou finn pran sa size-la dan le vif », ajoute-t-il. « Dimounn bien an koler ki zot pa finn gagn satisfaksion klian de la par sa hotline-la, ki sipoze fe so travay me ki pa finn fer sa travay », poursuit-il.

Le ministre se dit parfaitement conscient qu’il y a un problème d’eau en cette période de sécheresse. « Lapli pa ankor tonbe, bann nap freatik inn bese, ena bann laponp ki finn an pann », ajoute-il.

Ivan Collendavelloo dit que la population comprend qu’il existe un problème d’eau. « Me popilasion pa dakor ki tret li sa fason-la kan li apel sa hotline ».

En effet, ils sont très nombreux les consommateurs de la CWA qui ont eu des difficultés pour enregistrer leurs doléances via le 170. Des sonneries interminables avant qu’on décroche, si ce n’est que las d’attendre, nombreux sont ceux qui abandonnent. Et quand on arrive à parler à un préposé, il n’y a aucun suivi dans presque tous les cas. « On dirait que ces opérateurs sont là pour faire marcher les appels le plus longtemps possible pour vous faire payer et non pour vous aider », déplore Eileen, une habitante de Quatre-Bornes, qui souffre d’un manque chronique d’eau dans sa région.

« Li inakseptab dimounn gagn sa kalite tretma-la », rouspète pour sa part Ivan Collendavelloo. « Kant a problem delo, nou pe fer tou le neseser pou nou regle sa problem-la enn fwa pour tout », promet-il.