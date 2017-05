CYCLISME - 2017 PINACOLADA CLASSIC : Gregory Lagane en patron

Il est décidément dans une forme éblouissante. Gregory Lagane a remporté dimanche dernier la deuxième étape de la Pinacolada Classic disputée sur une distance de 120 km. Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC s'est adjugé la victoire avec la manière, en effectuant d'ailleurs la seconde ascension de Chamarel en solitaire, avec une facilité déconcertante. À noter que les catégories Elite avaient à effectuer le parcours suivant : Ruisseau Créole-Tamarin-U-Turn Rond Point Yemen - Tamarin - Rivière-Noire - Bois Puant - TAG Chamarel - TAD Descente de Fantaisie - TAD Bel Ombre - TD vers Riambel - St Felix - U-Turn Rond Point Shanti Ananda - Bel Ombre - Montée du Morne - La Gaulette - TAD Chamarel - TAD Descente Fantaisie - TAD Montée du Morne - La Gaulette - Bois Puant - Arrivée Ruisseau Créole.

Yannick Lincoln, Yoan Pirogue et Michael Khedoo ont tout tenté pour mettre fin à l'hégémonie du club de l'Est. Mais sans succès. Troisième du contre-la-montre entre Le Morne et Rivière-Noire la veille, Lagane n'avait que 14 secondes de retard sur le porteur du maillot Pinacolada (leader), à savoir son coéquipier Philippe Colin. Gregory Lagane a montré l'étendue de son talent en réalisant la course parfaite, avec une belle science tactique. C'est lors de la deuxième montée de Chamarel que l'aîné des Lagane est parvenu à lâcher Lincoln pour creuser l'écart et gagner en patron. Ce sacre ressemble beaucoup au Classique des Cannes à La Réunion (17 avril) où Lagane avait fait feu de tout bois en partant de loin pour gagner en solitaire. Une belle performance pour un jeune coureur bien parti pour réaliser une saison de rêve !

Les résultats

1er étape

CLM individuel (15, 2 km)

Philippe Colin (FFSC-KFC) 20:22 ; 2. Yannick Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) 20 :28 ; 3. Gregory Lagane (FFSC-KFC) 20 :36 ; 4. Jordan Lebon (PSC-Winner's) 21 :18 ; 5. Fidzerald Rabaye (VCJCC) 21 :25 ; 6. Mike Chong Chin (UCRH) 21 :28 ; 7. Michael Khedoo (UCRH) 21:32 ; 8. Yoan Pirogue (PSC-Winner's) 21:38 ; 9. Steward Pharmasse (FFSC-KFC) 21:41 ; 10. Dylan Redy (FFSC-KFC) 21:43

2e étape (120 km)

Elites 2, 3 et juniors

1. Gregory Lagane (FFSC-KFC) 3h13:24; 2. Yannick Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) 3h17:02; 3. Fidzerald Rabaye (VCJCC) 3h20:55; 4. Michael Khedoo (UCRH) 3h21:29; 5. Philippe Colin (FFSC-KFC) 3h24:38

Minimes (35 km)

1. Samuel Gallet (FFSC-KFC) 58:10; 2. Gaël Charlot (FFSC-KFC) 58:40; 3. Kylan Bazerque (FFSC-KFC) 59:38; 4. Dylan Bazerque (FFSC-KFC) 59:38; 4. Dylan Bazerque (FFSC-KFC) m.t; 5. Tommy Homet (FFSC-KFC) m.t

Féminines moins de 18 ans (35 km)

1. Anastasia Desmarais (CA Gamma) 1h04:39; 2. Laeticia D'Autriche (VCJCC) 1h05:39; 3. Counsita Anthony (CA Deutsche Bank) 1h09:55

Classement général

Elites 2, 3 et juniors

1. Gregory Lagane (FFSC-KFC) 3h34:00 ; 2. Yannick Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) 3h37:30; 3. Fidzerald Rabaye (VCJCC) 3h42:20; 4. Michael Khedoo (UCRH) 3h43:01; 5. Philippe Colin (FFSC-KFC) 3h45:00; 6. Yoan Pirogue (PSC-Winner's) 3h48:01; 7. Jordan Lebon (PSC-Winner's) 3h51:43; 8. Dylan Redy (FFSC-KFC) 3h52:08; 9. Benito Bheemul (Cadence-CSSC) 3h54:12; 10. Jeanlito André (FFSC-KFC) 3h54:31

Elites 3

1.Ashley Sumbhoolaul (PSC-Winner's) 4h11:18

Juniors

1. Dylan Redy (FFSC-KFC) 3h52:08; 2. Benito Bheemul (Cadence-CSSC) 3h54:12; 3. Jeanlito André (FFSC-KFC) 3h54:31

Cadets

1.Shawn Kwoon (FFSC-KFC) 2h58:18; 2. Treven Ramasawmy (VCJCC) 2h58:30; 3. Cédric Ramtanon (FFSC-KFC) 3h00:35

Masters 2

1.Lawrence Wong (VPCC-Snowy) 2h58:19; 2. Jean-Philippe Henry (VCJCC) 2h59:02; 3. Dominique Lebon (VPCC-Snowy) 2h59:16

Masters 3

1.Didier Rossignol (PSC-Winner's) 3h01:34; 2. Jean-Claude Ally (PLMCC) 3h19:48; 3. Steeve Chung Yee (VPCC-Snowy) 3h27:09

Pass-cyclistes

1.Emmanuel Merne (PSC-Winner's) 3h04:15; 2. Adrien Sophie (PSC-Winner's) 3h04:59; 3. Jean-Hugues Labonne (UCRH) 3h12:20