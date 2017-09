CYCLISME—AIR MAURITIUS TOUR DE MAURICE 2017: La Team MCB-Maurice  en quête d'un doublé inédit

Place à la 36e édition du Tour de Maurice cycliste, évènement tant attendu du calendrier de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Les yeux seront rivés sur la Team MCB-Maurice, qui avait fait sensation lors du Tour de La Réunion, avec Christopher Lagane comme champion. Il faudra maintenant rééditer l'exploit à domicile pour signer un doublé inédit.

La traditionnelle présentation de l'évènement a eu lieu vendredi au siège de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), à Port-Louis. Le président de la FMC, Lawrence Wong, a précisé que « cette présente édition se situe dans un contexte très particulier après l'exploit réussi par nos coureurs lors du Tour de La Réunion ». Pour lui, « cette victoire mauricienne, acquise après 33 ans, rehausse considérablement l'attrait du Tour de Maurice ». Il a eu des mots plus qu'élogieux pour le Directeur Technique National (DTN), Michel Thèze, cheville ouvrière du succès de la sélection. « Il a, de par son vécu et sa grande expérience, cerné les besoins de la petite reine locale », a concédé Lawrence Wong.

L'homme fort du cyclisme local s'attend à « un spectacle haut de gamme sur nos routes, car ce rendez-vous prestigieux est depuis longtemps un patrimoine du sport local ». Il a tenu à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, ainsi que les sponsors et l'équipe organisationnelle, à pied d'œuvre depuis le début de l'année. « Nous avons concrétisé beaucoup de projets, mais nous avons fait un bond en avant dans la formation des jeunes avec le lancement de deux académies dans le Nord et l'Ouest de l'île. Nous allons continuer à œuvrer pour le bien-être du sport », a conclu Lawrence Wong.

Le ministre Toussaint a lui indiqué que « depuis ma prise de fonction comme ministre, nous avons eu pas mal de rencontres avec la FMC pour discuter de l'avancement de la discipline ». Il poursuit:« Nous sommes sur la bonne voie avec plusieurs projets pour le développement du cyclisme à venir. Évidemment, je souhaite que la sélection de Maurice gagne le Tour, car j'estime qu'avec le soutien de Michel Thèze, nous sommes en position de force. Je demande au public mauricien de se rassembler comme un seul homme pour soutenir les coureurs ».

Raj Deenanath, représentant d'Air Mauritius, a pour sa part précisé que la compagnie d'aviation s'associe au Tour de Maurice dans le cadre de son 50e anniversaire. Joan Lamy de la MTPA, a souhaité bonne chance à tous les participants.

Le constable Perry Madelon, s'est lui appesanti sur la sécurité des coureurs. « Nous ferons en sorte que tout se passe bien. Pour cela, je lance un appel à tout un chacun à respecter les consignes et de faire preuve de discipline sur les routes. Six motards seront mobilisés à l'occasion et cette compétition bénéficiera également du support de chaque division. Il faudra redoubler de vigilance. Je suis conscient que les participants sont des compétiteurs et que ce qui compte, c'est de terminer premier. Mais, il faudra faire très attention et notre rôle est de veiller au bon déroulement des différentes étapes. »

Ils seront 64 au départ, répartis en 14 équipes. La Team MCB-Maurice sera une nouvelle fois attendue au tournant après avoir brillé au récent Tour de La Réunion. L'espoir repose sur les épaules de Christopher Lagane, Yannick Lincoln, Alexandre Mayer, Fitzerald Rabaye et le nouvel arrivant Olivier Lecourt de Billot, qui remplace Grégory Lagane, contraint à l'abandon en raison d'une déchirure du tendon du psoas. L'équipe se dit prête à réaliser le doublé. Yannick Lincoln, vainqueur déjà de six tours de l'île, tentera d'engranger une septième, tandis que Christopher Lagane, deuxième au général l'an dernier à seulement 18 ans, essaiera de confirmer ses belles prédispositions.

« J'ai conscience que je serai encore plus attendu au tournant. C'est certain que je serais marqué au centimètre près en étant la cible de toutes les attaques », avait-il confié. « Je sais à quoi m'attendre. Mais je tiens à préciser aussi que nous avons atteint un premier objectif avec la victoire sur le Tour de La Réunion. Même si la pression est là, j'aborde cette nouvelle compétition avec confiance et sérénité. Je suis prêt. On verra bien comment les choses se passent au fil des étapes. Mais bien évidemment, mon objectif reste de réaliser le doublé Tour de La Réunion/Tour de Maurice ».

Christopher Lagane affirme être un compétiteur. « Il faudra avant tout voir ma fraîcheur physique et si mes jambes répondent aux demandes. Toutefois, je ne me fais pas de souci, j'aborde ce Tour dans les meilleures conditions. Mais je ne suis pas le seul membre de l'équipe à pouvoir prétendre à la victoire », a-t-il soutenu. La Team MCB-Maurice devra se méfier des Réunionnais qui ont présenté cinq équipes, ainsi que des coureurs sud-africains. Les duels s'annoncent explosifs sur les routes.

Les maillots distinctifs

Maillot jaune (premier au classement général) - Swan

Maillot bleu (premier au classement à points) - Chili

Maillot à pois (premier au classement de la montagne) - Municipalité de Port-Louis

Maillot vert (premier au classement des rushes) - Tara

Maillot blanc (meilleur jeune, moins de 23 ans) - Alpen

Maillot orange (meilleur régional de chaque étape) - Air Mauritius

Maillot rose (meilleur vétéran, 40 ans et plus) - Nature's juice

Maillot rouge (le combatif de chaque étape) - Intermart

Casquette du Tour (meilleure équipe) - Potato Croq

Les étapes

Mardi (Red Phoenix Cup)

Prologue

Itinéraire : Montagne des Signaux

Distance : 2,7 kms

Départ : Premier coureur à Midi

Mercredi (Étape 1, Grand Prix Transmetal/King Savers)

Rassemblement et départ : Transmetal Riche-Terre

Départ : 11 heures

Itinéraire

Transmetal – R.P Calebasse – R.P Beau Plan – TAG Vers SSR Hopital – TAD – TAG – Vers Solitude – TAD - By Pass Triolet - TAG Vers Triolet –TAD Fire Services – RP La Croisette – TAD – RP Vale – TD – RP Forbach – TD – RP Labourdonnais – TD – Mapou – TD – Pamplemousses – RP Beau Plan – TD – RP Calebasse – TD – RP Terre Rouge –Demi Tour– RP Calebasse– TD - RP Beau Plan - TD – Pamplemousses -TD – Mapou - TD – RP Labourdonnais– RP Forbach –

TAD Espace Maison – Cottage – Poudre D'or Hamlet – Poudre d` Or-TAD - Vers Haute Rive- TAG Roche Noire – TAG Poste la Fayette– Bras D'Eau – Poste de Flacq – TAD Vers Constance – TAD Vers Petite Retraite – Bon Acceuil – Brisée Verdière – Pont Praslin – Villebagne – TAG - Vers La Nicolière – Sommet – TAG – Vers Pont Bon Dieu – Belvédère – TAG – Brisée Verdière - TAD Vers Petite Retraite – TAG Vers Belle Vue Maurel – TD - Mon LoisirTAG– L'Amitié –

Piton – TD – Mapou – TAD – R P Labourdonnais – R P Forbach – R P Vale – R P La Croisette – TD Vers King SaversSupermarket. (Mon Choisy Le Mall)

Arrivée approximative : 14h47

Distance : 136.6 kms

Fermeture de contrôle : 30 minutes après l'arrivée du premier coureur

Dégagement des voitures : Dans la parking de Mon Choisy Le Mall

Jeudi (Étape 2, Inicia Municipalité de Curepipe)

Rassemblement :- Dans la cour de la Municipalité de Curepipe

Départ : 10 h

Itinéraire

Municipalité de Curepipe – Rue Barry – SBM Park (Départ réel) – TD – Rond Point La Vigie – TAG – Rond Point Wooton –TAD Belle Rive – Quartier Militaire – Providence – Mont Ida – Bel Étang – FUEL – Bonne Mère – TAG- RP Vers Constance – Poste de Flacq – TAD – Vers Belle Mare – Palmar – Trou d'Eau Douce – Bel Air – TAG Vers G R S E -Ferney – Beau Vallon -RP – Nouvelle France – TAG Vers Montée Lapeyre – Forest Side– Vers l'Eglise de Sainte

Thérèse.

Arrivée devant l'Égliste de Ste Thérèse

Arrivée approximative : 13h01

Distance : 108.6 Kms

Fermeture de contrôle : 30 minutes après l'arrivée du premier coureur

Dégagement des voitures : Tournez à gauche, prendre la rue Commerford, Couvent de Lorette

Départ fictif

Départ fictif devant la salle des fêtes de la municipalité de Curepipe, ensuite tournez à

droite, Route Royale, tournez à gauche Avenue Sivananda, tout droit, tournez à gauche, Route Royale tout droit jusqu'a la municipalité de Curepipe, tournez à droite, vers le club de la SBM où aura lieu le départ lancé.

Vendredi

Étape 3, CLM Individuel Omnicane

Rassemblement : 7 h dans la cour de l'hôtel Holiday Inn

Départ : Premier coureur à 8 h

Arrivée approximative : 10 h

Distance : 13 kms

Notes

Les coureurs partiront à intervalle d'une minute

Les combinaisons ou maillots devront être aux couleurs et sponsors de l'équipe

Itinéraire

Holiday Inn TD - Plaine Magnien (Feux) - TD - RP Cimetière - TD - RP Gros Bois - TAG - Croisée Savanah - TAD - Croisée Omnicane - TAG - Omnicane

Étape 4, The Chili Cup

Rassemblement : 13h dans la cour de Chili à Ebene

Émargement : 13h à 13h30

Départ Fictif : 13h30 dans la cour de Chili

Départ réel : 14h - La Chaumière

Arrivée : Rhumerie de Chamarel

Arrivée approximative : 15h51

Distance : 77.8 kms

Fermeture de contrôle : 45 minutes après l'arrivée du premier coureur

Dégagement des voitures : Dans la cour de l'Église de Chamarel

Itinéraire

Ébene - MTML - TAG - RP Ébène no 1 - TAD - RP Ébène no 2 - TD - EasyWay - TD - RP Rue Vandermerch - TAD - Rue Malartic - TAG - Croisement Route Royal - Feux - TAD - Rue Meldrum - TAG - Rue Hugnin -TAG - Feu Mont Roches - TAD - Croisée Saint Martin - TAG - La Chaumière

Samedi (Étape 5, The Air Mauritius Classic)

Rassemblement : 09h30 dans le parking de Cascavelle Shopping Mall

Départ Fictif : 10h45 dans le parking de Cascavelle Shopping Mall

Départ (Réel) : 11h00

Itinéraire

Cascavelle – Tamarin - Case Noyale – Église de Case Noyale – TAG – Chamarel – TD – Plaine Champagne – Pétrin – TAD – Grand Bassin - La Flora – TAG Vers Beau Climat – TADWireless Rose Belle – TAD Vers RP Gros Bois - TAD Vers Omnicane – l'Escalier – Batimarais – Rivière des Anguilles – TAG Vers Souillac – TAG Riambel – St Félix – Riv des Galets – TAD Vers Montée Gaston – Chemin Grenier – TAG Vers Chamouny – Bassin Blanc Sommet – Pétrin – TAD Vers Grand Bassin

Arrivée : Grand-Bassin (statue)

Arrivée approximative : 13h55

Distance : 105 kms

Fermeture de controle : 1 heure après l'arrivée du premier coureur

Dégagement des voitures : - Parking de Grand Bassin

Dimanche (Étape 6, GP de la ville de BB/RH)

Rassemblement : 08h30 dans la cour du Plaza

Émargement :- 9h à 9h45

Départ actif :- 10h30 en caravane jusqu'à Ébène (via Police Rose-Hill) où auralieu le départ réel

Arrivée approximative : 12h30

Distance : 75 kms

Itinéraire

Ebène – TD – Jonction Nouvelle Route - TD - Vers Autopont Bagatelle – TAD – MBC- TAD- Fly- Over Réduit – TAG – Ebène - ( 11fois le tour du circuit)

Après le 11ème Tour, TD vers Easy Way – TAD Vandermersch – Rond Point Beau-Bassin – TAG - vers le Plaza

Fermeture de controle :- 30 minutes après l'arrivée du premier coureur

Dégagement des voitures :- Tournez à droite, rue Ambrose, 200 mètres avant

la ligne d'arrivée, tournez à gauche pour entrer à l'arrière du Plaza

Notes :- Rush au 2ème, 6ème & 10ème tours, devant le Supermarché Ébène Intermart

Prix Montagne au 4ème & 8ème tours, devant le bâtiment NED Court

Les coureurs engagés

Team Maurice-MCB

1. Christopher Lagane, 2. Olivier Lecourt de Billot, 3. Yannick Lincoln, 4. Alexandre Mayer, 5. Fitzerald Rabaye

Accompagnateurs : Michel Thèze, José Achille

Team Pro Touch (Afrique du Sud)

11. Dana Coetzee, 12. Mitchel Elliot, 13. Petrus Laubscher, 14. Myles Musschenbroek, 15. Pieter Seyfertt

Accompagnateur : Lionel Scholtz

Clover Bertmed (Afrique du Sud)

21. Jaco Cronje, 22. Johann Naube, 23. Alex Pavlov, 24. Mark Pretorius, 25. Thys Oothuizen

Accompagnateur : Mario Nell

UCT Cycling Team (Afrique du Sud)

31. Gregg Christy, 32. Luke Evans, 33. Wayde Finch, 34. Martin Freyer, 35. Alexander Rohrer

Accompagnateur : Liam Swanson

RSV Team-Me (Allemagne)

41. Mark Jahnke, 42. René Klinger, 43. Marek Maluszczak, 44. Felix Muller, 45. Johannes Willm

Accompagnateurs : Jens Volkman, Markus Heimbrodt

Seychelles

51. Dominic Arrisol, 52. Fadi Confiance, 53. Christopher Greey, 54. Xerxes Larue, 55. Edrick Roucou

Accompagnateurs : Kevin Marie, Lita Denis

Club Sportif de Ste Louisienne A (Réunion)

61. Étienne Férrer, 62. Romain Jean, 63. Jimmy Maillot, 64. Frank Parmentier, 65. Rémy Sarreboubbe

Accompagnateurs : André Pellegrin, Mikael Nododus

Vélo Club de l'Ouest (Réunion)

71. Luc Castel, 72. Stephane Cuvelier, 73. Thierry Cuvelier, 74. Gérard Li Thiao Te, 75. Isaac Sermont

Accompagnateurs : Hubert Lucy, Gabriel Cerveau

CSSC (Maurice)

91. Mohamed Abdulswamud, 92. Benito Beemul, 93. Jean-Robert François, 94. Lindsay Grondin, 95. Elribge Larhubarbe

Accompagnateur : Nicolas Raffa

Faucon Flacq SC-KFC A (Maurice)

101. Jeanlito André, 102. Adriano Azor, 103. Philippe Colin, 104. Guillaume Gaboriaud, 105. Steward Pharmasse

Faucon Flacq SC-KFC B (Maurice)

111. Fabio Catherine, 112. Fernando Charlot, 113. Thierry David, 114. Abyad Mauderbaccus, 115. Ronaldo Nizelin

PLMCC (Maurice)

121. Quincy Bavajee, 122. Gino Frédéric, 123. Bryan Lubine, 124. Didier Rossignol

Accompagnateurs : Calypso, Marie-Lourdes, Rossignol, Daisy

PSC-Winners (Maurice)

131. Matthew How, 132. Emmanuel Malepa, 133. Nico Merne, 134. Damien Sophie, 135. Yoan Pirogue

Tableau des vainqueurs de 1980 à 2016

1980 : Franck Grondin (Réunion)

1981 : José Flury (Suisse)

1982 : Laurent Decransaz (Suisse)

1983 : Jean-Claude Rakotamanana (Réunion)

1984 : Lucay Damour (Réunion)

1986 : Jean-François Pothin (Réunion)

1987 : Eric Pitchen (Maurice)

1988 : Richard Barret (Réunion)

1989 : Yannick Foirest (France)

1990 : Jannick Germain (Réunion)

1991 : Jean-Pierre Bourgeot (France)

1992 : Jean-Pierre Bourgeot (France)

1993 : Richard Barret (Réunion)

1994 : Jean-Philippe Rubens (Réunion)

1995 : Vincent Morels (Réunion)

1997 : Richard Barret (Réunion)

1998 : Patrick Haberland (Maurice)

1999 : Jean-Pierre Bourgeot (France)

2000 : Rudolph Wentzel (Afrique du Sud)

2001 : Sean Van Court (Suisse)

2002 : Richard Barret (Réunion)

2004 : Stéphane Lucilly (Réunion)

2005 : Yannick Lincoln (Maurice)

2006 : Chris Froome (Kenya)

2007 : Yannick Lincoln (Maurice)

2008 : Mickael Malle (Maurice)

2009 : Sylvain Georges (France)

2010 : Andrew McClean (Afrique du Sud)

2011 : Yannick Lincoln (Maurice)

2012 : Yannick Lincoln (Maurice)

2013 : Yannick Lincoln (Maurice)

2014 : Yannick Lincoln (Maurice)

2015 : Willie Smit (Afrique du Sud)

2016 : James Tennent (Afrique du Sud)

Question à… Michel Thèze, DTN : « Nous allons tout faire pour gagner »

Le Directeur Technique National (DTN), le Français Michel Thèze, est le guide de la sélection nationale de cyclisme, et tentera de réaliser un doublé inédit à la 36e édition du Tour de Maurice cycliste. Il est d'ailleurs d'avis que la Team MCB/Maurice possède les arguments nécessaires pour s'adjuger le Graal, mais reste malgré tout vigilant.

— Quel est le moral des troupes avant de se jeter dans le grand bain ?

L'échéance approche à grands pas et les coureurs savent qu'ils seront attendus au tournant. Je suis confiant, car je connais leur potentiel. Après l'excellent travail réalisé sur le sol réunionnais avec le sacre à la clé, nous nous devons maintenant en faire de même sur nos terres. Nous devrons être à la hauteur des attentes placées en nous et je peux vous assurer que nous allons tout faire pour gagner.

— Le forfait de l'un des fidèles lieutenants, Grégory Lagane, constitue-t-il un gros coup dur ?

Certainement ! Il demeure un élément indispensable et un coureur de qualité. C'est dommage pour lui et pour nous également puisque nous avons perdu quelqu'un de précieux. Vous savez, il a joué de malchance avec cette déchirure du tendon du psoas. Nous avons toutefois récupéré Olivier Lecourt de Billot qui, je pense, apportera un plus à l'équipe.

— Et que peut apporter Olivier Lecourt de Billot ?

Il est justement d'un très bon niveau. Il a d'ailleurs prouvé, de par ses résultats en France, qu'il pouvait être un renfort de poids. Depuis le stage intensif de quatre semaines en France avant le Tour de La Réunion et depuis notre retour, j'ai constaté qu'un fossé s'était creusé avec les autres coureurs locaux. Certains ne sont pas assez étoffés pour remplacer Grégory Lagane, et c'est dans ce contexte que j'ai privilégié la piste Lecourt. Il est actuellement dans une bonne forme et demeure le seul, valeur du jour, à pouvoir s'élever à la hauteur des autres coureurs de la sélection.

— L'équipe est donc prête à en découdre…

Oui, nous sommes prêts. Toutefois, Alexandre Mayer et Fitzerald Rabaye sont actuellement malades et j'espère qu'ils vont se rétablir au plus vite. Même s'ils ne sont pas à 100% de leurs capacités pour le prologue de mardi, je ne me fais pas de souci, car ils vont monter en puissance graduellement ; j'en suis sûr et certain. Cela peut arriver que des coureurs aient des petits soucis de santé.

— Christopher Lagane et Yannick Lincoln sont à n'en point douter des piliers de l'effectif…

Pour la petite anecdote, je ne connaissais pas Christopher (Lagane) avant de venir à Maurice (rires). Il a un très fort potentiel. C'est un coureur très talentueux qui connaît une progression assez fulgurante. Il en a sous la pédale et compte tenu de sa victoire sur le Tour de la Réunion, il demeure un favori logique sur ses terres et devant son public. Yannick (Lincoln) est bien évidemment un pilier. C'est un solide. Il fait preuve de beaucoup de professionnalisme et demeure un exemple pour les plus jeunes. Sans oublier que c'est un cycliste de qualité.

— Qu'en est-il, Michel Thèze, des concurrents ?

Je pense qu'il faudra attendre les premières étapes pour vraiment connaître les forces en présence. Toutefois, il faudra faire preuve de vigilance, surtout avec les Sud-Africains. Les Réunionnais, on les connaît. Ils ne viendront certainement pas avec la fleur au fusil. Malgré tout, nous aborderons ce Tour par rapport à la force de notre équipe, et non celle de nos adversaires.

— Comment trouvez-vous les étapes de ce Tour ?

C'est un parcours exigeant avec de nombreux cols très intéressants. Les trois dernières étapes s'annoncent décisives, mais celle de samedi sera le juge de paix.