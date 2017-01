CYCLISME — DANS LE CADRE DES JIOI 2019: La FMC réclame l'intégration du cyclisme féminin et du VTT

La Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) souhaite voir plus grand pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2019 qui se tiendront à Maurice. C'est dans cette optique qu'elle a adressé une demande au Conseil international des Jeux (CIJ) pour que le cyclisme féminin y soit inclus ainsi que le vélo tout terrain (VTT) cross-country (hommes et dames).

« La FMC se réjouit comme à son habitude de l'inclusion de la petite reine lors des JIOI de 2019. La fédération veut d'ailleurs voir plus grand en proposant un programme beaucoup plus attractif allant de pair avec l'évolution du calendrier international lors des rendez-vous d'envergure. Ainsi, nous pensons pouvoir mettre en place un dispositif attrayant comme suit : huit médailles d'or en jeu (six sur route et deux en VTT) avec le contre-la-montre (clm) par équipe hommes et dames, le clm individuel hommes et dames, la course en ligne hommes et dames et les deux courses VTT de type cross-country (XCO) », a fait ressortir le vice-président, Jean-Philippe Lagane.

À noter que présentement, seules trois épreuves figurent au programme des JIOI, à savoir le clm par équipes hommes, le clm individuel hommes et la course en ligne hommes. « Ce serait d'autant plus motivant pour les coureurs, car au lieu de seulement trois médailles, il y en aurait huit en jeu, ce qui contribuerait à plus de compétitions », a ajouté notre interlocuteur.

« Nous visons seulement à mettre en valeur notre potentiel réel et permettre à nos meilleurs représentants de se distinguer lors de la plus belle fête sportive de l'Océan Indien. Ce faisant, nous valorisons fortement la catégorie féminine, souvent oubliée pour ne pas dire délaissée. Cette nouveauté déclenchera un engouement certain chez les filles et permettra ainsi au cyclisme féminin des îles de l'océan Indien de prendre une autre dimension comme c'est le cas actuellement dans tous les grands continents », a écrit la FMC dans sa correspondance au CIJ.

D'ailleurs, la prochaine réunion du CIJ, initialement programmée pour février, a été reportée au mois d'avril. « Nous espérons que cette requête soit discutée à cette occasion et qu'elle soit accueillie favorablement. Ce serait pour nous une belle avancée », a conclu Jean-Philippe Lagane. Avec la jeune et talentueuse Kimberley Lecourt de Billot ou encore l'expérimentée Aurélie Halbwachs-Lincoln, Maurice dispose certainement des arguments à faire valoir du côté féminin, tout comme en VTT.

DTN: Michel Thèze pressenti

La page Bruno Roussel tournée, la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) se penche toujours sur la question d'un nouveau Directeur technique national (DTN) et, en ce sens, quatre candidats ont été retenus sur 12 postulants. Parmi, le nom du Français Michel Thèze (67 ans) est cité avec insistance, ce dernier ayant découvert le Britannique Chris Froome, vainqueur de trois Tours de France (2013, 2015, 2016) et double médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres (2012) et de Rio (2016) lors du contre-la-montre individuel.

Il a aussi collectionné les titres comme entraîneur des jeunes, avec la génération Jalabert et Virenque. L'année dernière, il était sorti d'une nouvelle campagne de succès avec l'équipe d'Algérie sur les Championnats d'Afrique de cyclisme, qui avaient eu lieu à Casablanca (Maroc) avec pas moins de neuf médailles décrochées sur route. Michel Thèze assume depuis 2013 le rôle d'entraîneur national en Algérie.

Les autres candidats sont François Lamiraud, Marc Averseng et Florent Horeau. Ce dernier est, rappelons-le, celui qui s'est occupé de la préparation de la sélection mauricienne en France, peu avant les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) aux Seychelles. Pour l'heure, la FMC semble étudier chaque dossier avec minutie.