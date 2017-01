CYCLISME — CALENDRIER 2017 VTT/ROUTE : Une saison qui débute avec les Championnats d'Afrique

C'est un des calendriers sportifs les plus attendus de l'année. Pourquoi ? Surtout par ce qu'il y a beaucoup d'amateurs de cyclisme à Maurice et que la petite reine suscite un véritable engouement. C'est le mardi 10 janvier dans les locaux du Mauritius Turf Club (MTC) à Port-Louis que l'instance dirigeante de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) s'était réunie face à la presse pour la présentation officielle du calendrier.

D'emblée, le président de la FMC, Lawrence Wong, a tenu à préciser que « la saison s'annonce longue pour les coureurs qui auront un calendrier bien chargé ». Ce sont les Championnats d'Afrique sur route à Luxor en Égypte, programmés du 14 au 19 février, qui polariseront l'attention. Trois coureurs mauriciens, à savoir Jordan Lebon et les frères Lagane (Christopher et Grégory), ont quitté le pays mercredi dernier pour un stage de perfectionnement au Centre mondial du cyclisme africain en Afrique du Sud, en vue du grand rendez-vous continental. « Le stage prendra fin le 9 février. Après leur passage à Potchefstroom, les trois coureurs rejoindront les autres sélectionnés mauriciens en Égypte », a fait ressortir Hans Brasse, qui a souligné que les coureuses Kimberley Lecourt de Billot et Aurélie Halbwachs seront bien du voyage en Égypte.

À noter que le Centre mondial du cyclisme africain a vu l'émergence de Daniel Teklehaimanot en 2015. L'Érythréen est le premier Africain à avoir porté le maillot à pois lors du Tour de France. Les Lagane et Jordan Lebon seront d'ailleurs en action chez les moins de 23 ans.

Lawrence Wong est pour sa part revenu sur les évènements locaux qui débutent avec un cross-country VTT (Epic XC) à Albion. « Vingt-six courses cyclistes incluant le traditionnel Tour de Maurice seront au programme avec 13 épreuves de VTT, dont trois à étapes, huit cross-country, trois marathons et un relais. Les épreuves incluent l'Epic Beachcomber Tour, Isostar International Classic et le Lux Southern Tropical Challenge sans oublier le Heritage Label UCI à Bel-Ombre. L'Isostar International Classic (qui remplace le Colin Mayer) prévu du 29 avril au 1er mai s'annonce également très relevé avec un contre-la-montre individuel et un critérium l'après-midi pour enchaîner le lendemain avec une course en ligne. Le contre-la-montre individuel au Montagne des Signaux demeure l'une des autres innovations de l'année prévues pour le mois d'août. Les Championnats nationaux de Maurice se tiendront le 23 juillet », a ajouté Lawrence Wong.

L'organisation des Championnats

d'Afrique VTT en vue ?

Ce dernier a souligné que la FMC a fait une demande à la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC) pour l'organisation des Championnats d'Afrique de VTT à Maurice cette année au mois de mai. « Nous espérons que ce projet aboutisse d'autant que nous attendons un communiqué de la CAC pour nous informer du lieu et de la date de ces Championnats continentaux. » Jean-Philippe Lagane est, pour sa part, revenu sur le Trophée de la Pédale d'Or qui sera toujours en vigueur pour récompenser le meilleur coureur de l'année. «

Cette année, la Pédale d'Or distinguera le meilleur cycliste ayant brillé sur les courses suivantes (soit les cinq meilleures performances des sept courses) : Circuit du Champ de Mars (5 mars), Grand Prix MSC (19 mars), Winners Time Trial Trophy (29 mars), Circuit Riche en Eau (9 avril), Isostar International Classic (29 avril), Snowy Maiden Race (11 juin) et Trophée des Grimpeurs (2 septembre). En ce qu'il s'agit du Trophée des Quatre Vents, les coureurs seront jugés sur les étapes suivantes : Circuit Médine (26 mars), Grand Prix Alteo (6 mai), Grand Prix Terra (4 juin) et le Grand Prix Omnicane (27 août) », a-t-il confié.

Le Tour de Maurice, compétition très attendue et très prisée, se tiendra en septembre, soit du 5 au 10. La compétition, qui s'étalera sur six jours au lieu de cinq débutera avec un prologue de 3,5 kilomètres le mardi, pour prendre fin cinq jours après, soit dimanche. « Cette année le Tour de Maurice se tiendra après le Tour de La Réunion, programmé du 3 au 13 août », a renchéri Lagane. Notre interlocuteur est également sur une innovation.

« L'autre nouveauté demeure la réintroduction du classement Prestige. Un classement qui récompensera le coureur le plus régulier du peloton à la fin de la saison et qui englobe l'ensemble des courses qui sont toutes dotées d'un coefficient (A, B, C). Ainsi, les courses les plus dures sont dotées d'un coefficient A et rapporteront 50 points. Ceux de coefficient B rapporteront 40 points au premier et celles de coefficient C, 30 points. À noter aussi qu'un coureur de la catégorie Élite 3 ayant obtenu un minimum de 80 points sera automatiquement promu à l'échelon supérieur, soit Élite 2. Toutefois, un coureur élite ayant moins de 50 ans durant l'année peut demander (et cela en toute discrétion) à être rétrogradé de la catégorie l'année suivante. »

Les membres de la FMC ont tenu à remercier les sponsors, tous les clubs qui jouent le jeu chaque année pour permettre à ce sport de retrouver ses lettres de noblesse. « L'organisation des courses cyclistes coûte de plus en plus, mais je suis très heureux que nous puissions bénéficier de ces nombreux soutiens pour l'épanouissement de la discipline », a déclaré Lawrence Wong. Une présentation des équipes est programmée au Caudan Waterfront très bientôt. La date n'a pas encore été communiquée.