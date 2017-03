CYCLISME—CHALLENGE DES QUATRE VENTS: La première des quatre étapes à Médine demain

Le Challenge des Quatre Vents, devenu depuis sa création un événement incontournable du calendrier cycliste local, prend son envol demain avec la première étape à Médine. Avec quatre courses au menu, les coureurs auront droit à tous types de tracés cette saison.

Comme lors des précédentes éditions, on retrouvera les Grands Prix parrainés par les groupes sucriers. Ainsi, après le Grand Prix de Médine, ce sera au tour de celui d'Alteo le 6 mai, puis de Terra le 4 juin et Omnicane le 27 août.

Demain, les coureurs des catégories Elite 2, 3 et juniors auront à parcourir une distance de 110 km, en circuit à parcourir cinq fois. Cette année encore, les regards seront braqués sur la toute-puissante formation de FFSC-KFC, qui a tout gagné depuis le début de la saison. Rien que la semaine dernière, on assisté à une nouvelle démonstration de force qui a sacré Dylan Redy devant ses coéquipiers.

Les cadets, pass'cyclistes et Masters (2 et 3) n'auront que 66 km (3 tours) à parcourir, contre les 22 km (1 tour) des minimes et féminines. Un concours interfirme se tiendra en parallèle, réunissant les employés des compagnies sucrières. Ils auront pour cette première course à parcourir 44 km.

Les départs seront donnés à intervalles réguliers. Ainsi, les Elites 2, 3 et juniors s'élanceront à 8h, alors que les cadets, pass'cyclistes et masters (2-3) prendront le départ à 8h05. Les minimes et féminines, pour leur part, seront en action à partir de 8h15. Le challenge interfirme débutera à 8h10.