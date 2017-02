CYCLISME—CHAMPIONNATS D’AFRIQUE: Les juniors ramènent le bronze au clm par équipes

Ils sont partis avec l’objectif de ramener une médaille. Ils rentreront avec le bronze autour du cou. Hier, les juniors Dylan Redy, Benito Beemul, Adriano Azor et Fabio Catherine ont terminé le contre-la-montre par équipes à la troisième place, en 37’15. Le quatuor mauricien s’est fait devancer par l’Algérie, qui a réglé tout le monde au terme des 25,8 km. Les Algériens ont été crédités de 34’53, alors que le quatuor marocain a pris la deuxième place du chrono de 35’49.

Le quatuor mauricien a devancé les Égyptiens de dix secondes. Pourtant, Jean-Philippe Lagane, vice-président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), ajoute que les choses auraient pu mieux tourner pour les juniors. « Nous avons perdu un coureur en cours de route. Adriano Azor a eu un ennui mécanique », explique-t-il. Les juniors ont réussi le pari, selon lui. « C'est un peu l'avenir du cyclisme. Ils ont montré que nous avons eu raison de miser sur eux. »

Journée de repos aujourd'hui. Mais les Mauriciens seront attendus au tournant demain, avec l'épreuve de contre-la-montre individuel juniors.

Jeudi, ce sera au tour des U23 Christopher Lagane, Grégory Lagane et Jordan Lebon d'entrer en scène pour le contre-la-montre individuel, tout comme Kimberley Lecourt et Aurélie Halbwachs, les deux éléments féminins.

Samedi est prévue l'épreuve en ligne pour les juniors et les filles. La journée dominicale sera consacrée à la course en ligne masculine (U23 et élite).