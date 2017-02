CYCLISME—CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR ROUTE: Retour triomphal d’Aurélie Halbwachs et des juniors

Aurélie Halbwachs-Lincoln, fraîchement auréolée de deux titres de championne d’Afrique de cyclisme sur route, est rentrée au pays hier, accompagnée de la sélection juniors médaillée de bronze au contre-la-montre par équipes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a tenu à accueillir personnellement la cycliste à sa descente d’avion.

C’est au son des ravannes que les médaillés, de retour de Louxor en Égypte, ont été accueillis. « C’est quand je vois ça que je réalise un peu ce que je j’ai accompli », souriait la double championne d’Afrique (course en ligne et contre-la-montre individuel). Ailleurs, José Achille, l’entraîneur national, savourait pleinement la médaille de bronze de ses protégés.

Il faut savoir que deux des quatre médaillés au chrono par équipe — Dylan Redy et Benito Beemul — ont fait leurs gammes au Centre national de formation de cyclisme (CNFC). « J’ai maintenu qu’il fallait y envoyer une équipe. Nous avons eu raison de le faire », ajoute-t-il.

La cycliste revient sur son parcours. Les deux médailles sont en or. Mais a-t-elle une préférence ? « Le contre-la-montre est une épreuve particulière et spécifique. » Et la course en ligne ? « Nous avions choisi de nous la jouer tactiquement avec Kimberley (Lecourt). Finalement, nous terminerons aux deux premières places. »

En effet, alors que les Sud-Africaines avaient cadenassé la course, les Mauriciennes sont restées dans le coup, évitant de se faire piéger. « Kimberley et moi avons couru intelligemment, on a su rester dans le coup en comptant l'une sur l'autre pour reprendre les échappées, même si on a douté à un moment. »

Et puis, la chance inespérée : à 10 km de l'arrivée, les Mauriciennes notent un calme plat. « Plus personne n'a attaqué, sans doute parce qu'elles étaient un peu fatiguées. On en profite, et c'est Kimberley qui lance le sprint. Moi, j'avais commencé un peu plus loin. Kimberley est une excellente finisseuse. C'était elle ou moi. Ça a été moi », raconte encore la championne d'Afrique.

À l'heure des discours, tous ont salué l'exploit des Mauriciens. Ainsi, Stephan Toussaint et le président de la Fédération mauricienne de cyclisme, Lawrence Wong, ont souligné les efforts fournis par les athlètes. « Le choix d'envoyer une équipe complète aux championnats est pleinement justifié. D'ailleurs, je tiens à remercier le MJS pour son soutien en vue de ce déplacement. »

Stephan Toussaint a tenu un discours qui laisse plein d'espoir pour la suite. Selon le ministre, « nous mettrons tout sur pied pour que le cyclisme féminin soit aux prochains Jeux des îles 2019. » Une aubaine, selon Aurélie Halbwachs. « J'espère que ça va permettre l'écolosion de nouveaux talents et que nous verrons plus de filles à vélo. C'est une opportunité à saisir pour le cyclisme féminin. »

José Achille : « Les jeunes ont fait le boulot »

L'entraîneur national, José Achille, qui porte aussi la casquette de responsable du CNFC, a vu deux de ses anciens poulains monter sur le podium en Égypte. L'occasion pour lui de vivre un peu plus le rêve de tout formateur : celui de voir briller ses protégés.

« Nous avons maintenu l'idée qu'une équipe juniors devait faire le déplacement pour ces championnats. » En amont, une préparation qui a duré quatre mois. Certains sont montés dans l'avion, d'autres ont servi de sparring-partners de luxe. « J'ai une pensée pour Fernando Charlot et Rifayi Serally, qui nous ont servi de lièvres aux entraînements. Ils ont contribué à ce résultat. »

Et le jour de la course, un petit pépin. « Un coureur se sent mal. Il reste encore sept ou huit kilomètres à parcourir. Mais les autres tiennent bon et maintiennent l'écart. » À l'arrivée, une médaille de bronze, annonciatrice de nouveaux lendemains — meilleurs ? — pour le cyclisme.

Il faut préciser que les coureurs juniors ont fait leurs gammes chez les minimes, avant de grimper les échelons. La formation reste, pour l'instant, le seul moyen de titiller les meilleures nations africaines.