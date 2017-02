CYCLISME—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017: Maurice engagera neuf coureurs

La délégation mauricienne qui défendra le quadricolore aux championnats d'Afrique de cyclisme sur route, qui se tiendra du 14 au 19 février à Luxor en Égypte, est connue. Neuf coureurs, dont deux éléments féminins, ont été retenus pour participer à cet événement.

On savait déjà que les frères Lagane, Christopher et Grégory, ainsi que Jordan Lebon, se rendraient en Égypte. On attendait seulement les noms des six autres coureurs. Finalement, le choix s'est porté sur Dylan Redy, Benito Beemul, Adriano Azor et Fabio Catherine pour les épreuves juniors, alors que chez les dames, la présence de Kimberley Lecourt, médaillée de bronze à la course en ligne l'année dernière, ne souffre d'aucune contestation. Tout comme celle d'Aurélie Halbwachs, ancienne championne d'Afrique du chrono individuel.

Les frères Lagane et Jordan Lebon, qui sont actuellement en stage en Afrique du Sud, ont vécu leur première course sous la houlette de Jean-Pierre Van Zyl. Mais ils ont joué de malchanche en chutant à peine 40 km après le départ. Rien de cassé, en dehors du matériel, à un peu plus de deux semaines des championnats d'Afrique.

En outre, les quatre coureurs qui disputeront les podiums chez les juniors devront mettre l'accent sur le contre-la-montre par équipes. D'ailleurs, c'est dans cette optique que la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a mis sur pied ce groupe, qui a travaillé cet aspect du cyclisme avec beaucoup d'assiduité. La délégation sera dirigée cette année par Hans Brasse, membre de la FMC, et par l'entraîneur national, José Achille. La délégation quittera Maurice le 11 février.

Pour rappel, les Mauriciens étaient rentrés de Casablanca, Maroc, avec deux médailles d'argent, enlevées par Christopher Lagane au contre-la-montre individuel et à la course en ligne, et une médaille de bronze, récoltée par Kimberley Lecourt. L'objectif cette année est de faire mieux.

La délégation

Dames

Kimberley Lecourt

Aurélie Halbwachs-Lincoln

Juniors

Dylan Redy

Fabio Catherine

Adriano Azor

Benito Beemul

U23 (H)

Grégory Lagane

Christopher Lagane

Jordan Lebon