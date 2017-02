CYCLISME - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : Doublé mauricien à la course en ligne

Aurélie Halbwachs-Lincoln rentrera à Maurice cet après-midi avec deux médailles d'or. Après avoir remporté l'épreuve du contre-la-montre individuel mercredi, elle a remporté, samedi à Louxor en Égypte, la course en ligne devant sa compatriote Kimberley Lecourt.

Aurélie Halbwachs-Lincoln devient la première Mauricienne à enlever le titre suprême des championnats d'Afrique, au terme des 99 km de la course, en devançant sa coéquipière Kimberley Lecourt et la Sud-Africaine Charlène Roux. Le doublé est d'autant plus intéressant puisque le duo mauricien règle la Sud-Africaine au sprint, pour prendre les deux premières places en 2h47'53. Charlene Roux termine dans le même temps.

Par contre, les garçons sont tombés sur plus forts qu'eux. Grégory Lagane, Christopher Lagane et Jordan Lebon ont dû courber l'échine devant le Sud-Africain Willie Smit, vainqueur de l'épreuve, longue de 169 km, au sprint en 3h45'54, devant l'Érythréen Arham Berhane Meron et le Marocain Ahmed Amine Galdoune.

La délégation rentre à Maurice cet après-midi. Pour rappel, la sélection mauricienne a remporté deux médailles d'or par l'entremise d'Aurélie Halbwachs-Lincoln, grâce à Kimberley Lecourt et une en bronze grâce aux quatre juniors, Dylan Redy, Adriano Azor, Fabio Catherine et Benito Beemul au contre-la-montre par équipes.