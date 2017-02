CYCLISME—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE: Halbwachs-Lincoln en or, Lagane seulement 10e

Le contre-la-montre individuel féminin a souri à Aurélie Halbwachs-Lincoln, qui a remporté son deuxième titre continental hier à Louxor en Égypte. Mais Christopher Lagane, engagé pour la première fois de sa carrière en U23, a échoué à la 10e place de l'épreuve en solitaire.

42'40 pour venir à bout des 29 km du contre-la-montre individuel : 11 ans après son premier sacre continental, Aurélie Halbwachs-Lincoln a décroché une deuxième médaille d'or dans l'effort solitaire. Elle a bâti son succès sur tout le trajet, pointant après le point de contrôle à 21'15, soit 25 secondes de mieux que l'Égyptienne Zayed Ahmed Ebtissam, finalement reléguée au quatrième rang, et 27 secondes de mieux que la Sud-Africaine Juonita Venter.

Elle ne marquera pas le pas, mais continuera sur la même lancée. Derrière elle, ses adversaires se battaient pour les places d'honneur. L'Éythréenne Debescay Mosana, qui pointait à 21'50 au premier check-point, terminera finalement sur la deuxième marche du podium en 43'00, à 19 secondes de la Mauricienne. Venter, pour sa part, se contentera de la troisième place.

De son côté, Christopher Lagane n'aura pas été en mesure de confirmer ses dispositions africaines. Sa chute, lors d'une course en Afrique du Sud, y est sûrement pour quelque chose. Cela dit, l'unique Mauricien engagé dans l'épreuve indivuelle des moins de 23 ans a terminé le contre-la-montre en 1h00'19, insuffisant pour aller titiller les meilleurs de sa catégorie.

Sur la première marche on retrouve le Sud-Africain Stefan de Bod, auteur d'un chrono de 53'42, avec une moyenne de 48,4 km/h. Dans son sillage, l'Érythréen Awet Habtom, nouveau vice-champion d'Afrique en 54'05, et le Rwandais Joseph Areruya, qui complète le podium en 56'55.

Le programme des Mauriciens est loin d'être terminé. Demain, la sélection juniors, avec Dylan Redy, Benito Beemul, Adriano Azor et Fabio Catherine, tous médaillés de bronze au contre-la-montre par équipes, seront alignés à la course en ligne. Aurélie Halbwachs et Kimberley Lecourt, pour leur part, débuteront la course en ligne féminine avec l'intention de tenter quelque chose.

Dimanche, ce sera au tour des U23, avec Grégory Lagane et Jordan Lebon, de s'élancer pour la course en ligne, avec l'idée de se rapprocher au maximum du podium.