CYCLISME : Christopher Lagane en route pour la Suisse

Christopher Lagane, champion de Maurice junior et double vice-champion d'Afrique, se rendra, l'année prochaine, en Suisse, au Centre mondial de Cyclisme (CMC) pour suivre un stage de trois mois, entre le 15 mars et le 12 juin prochain.

Il convient de rappeler que le coureur avait dû renoncer, au cours de la saison écoulée, une première bourse du CMC à cause de ses études. Le coureur avait bouclé le Tour de Maurice à la deuxième place, derrière le Sud-Africain James Tennent, en septembre dernier.

Cela dit, le coureur sera également en stage en Afrique du Sud, à la branche africaine du Centre mondial de cyclisme, en amont des championnats d'Afrique de cyclisme sur route, qui se tiendront du 13 au 19 février 2017, à Louxor, en Égypte.

Christopher Lagane avait remporté, en début, à Casablanca au Maroc, deux médailles d'argent, au contre-la-montre individuel et à la course en ligne, en se faisant battre de quelques secondes par un représentant algérien à chaque fois.

Pour revenir aux championnats d'Afrique, la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a choisi de déléguer une équipe de juniors et d'espoirs pour représenter ses couleurs. Déjà, il est confirmé que les frères Lagane, Christopher et Grégory, seront du voyage en Afrique du Sud pour le stage, alors que la FMC travaille sur l'éventuelle inclusion d'un troisième coureur dans l'avion pour l'Afrique du Sud. « Nous étudions la question. Il faudra attendre quelques jours pour savoir si nous pourrons envoyer un troisième coureur en Afrique du Sud », explique Jean-Philippe Lagane, vice-président de la FMC.

Cela dit, l'objectif de Maurice aux championnats d'Afrique sera de bien figurer au contre-la-montre par équipes. « Nous y enverrons au moins quatre juniors pour disputer cette course. Nous effectuons des tests de chrono pour déterminer qui seront les plus aptes à disputer les championnats africains », explique encore Jean-Philippe Lagane.

Ce dernier estime par ailleurs que les meilleures chances de médailles résident chez les jeunes. « Chez les seniors, il y a beaucoup de professionnels. Par contre, chez les jeunes, nous pouvons encore nous frayer une place sur le podium. »

Selon ce dernier, un petit groupe a effectué, ce matin, des tests de contre-la-montre. « Il s'agit de faire travailler tout le monde et de monter un groupe cohérent dans l'effort. Plusieurs paramètres seront pris en considération pour l'attribution des places pour ces championnats. »

Six coureurs espoirs, et au moins le double en juniors, ont été identifiés pour intégrer la présélection. « Tous les coureurs ne pourront faire partie du groupe final. Il faudra donc choisir les meilleurs et leur faire travailler. »

Pour rappel, Maurice avait réalisé une moisson inédite en février dernier, au Maroc. En effet, Christopher Lagane avait enlevé deux d'argent chez les juniors. Et Kimberley Lecourt avait terminé sur le podium de la course en ligne féminine.