CYCLISME — CHRISTOPHER LAGANE, VAINQUEUR DU TOUR DE LA RÉUNION : « Je serai encore plus attendu au tournant »

Christopher Lagane, 18 ans, vainqueur du Tour de La Réunion, est considéré comme le leader de la sélection mauricienne pour le Tour de Maurice cycliste (5-10 septembre). Deuxième l'année dernière au classement général, ce talent précoce a depuis, gagné encore plus en assurance et en maturité. Il faudra maintenant assurer ses belles dispositions pour ainsi confirmer son statut de coureur en pleine puissance.

Désormais, tous les regards sont tournés sur Christopher Lagane, qui pourrait bien devenir le premier Mauricien à réussir le doublé. « J'ai conscience que je serai encore plus attendu au tournant. C'est certain que je serais marqué au centimètre près en étant la cible de toutes les attaques », a-t-il confié. Mais il avoue aussi s'y être préparé. « Je sais à quoi m'attendre. Mais je tiens à préciser que nous avons atteint un premier objectif avec la victoire sur le Tour de La Réunion. Même si la pression est là, j'aborde cette nouvelle compétition avec confiance et sérénité. Je suis prêt », a-t-il avoué.

Avant d'ajouter : « on verra bien comment les choses se passent au fil des étapes. Mais bien évidemment, mon objectif reste de réaliser le doublé Tour de La Réunion/Tour de Maurice. Je suis un compétiteur et je veux aller le plus loin possible. Il faudra avant tout voir ma fraîcheur physique et si mes jambes répondent aux demandes. Toutefois, je ne me fais pas de souci, j'aborde ce Tour dans mes meilleures conditions. Mais je ne suis pas le seul membre de l'équipe à pouvoir prétendre à la victoire finale ».

Pour rappel, la saison passée, le jeune Flacquois avait réussi l'exploit de prendre la deuxième place derrière le Sud-Africain James Tennent. « Cette année, il est clair que je suis dans un autre état d'esprit. En 2016, j'avais pu rivaliser avec les meilleurs du peloton, mais j'ai gagné en maturité. Je ne connais pas trop mes adversaires pour le moment, mais c'est évident qu'ils me donneront du fil à retordre. Avec le parcours modifié cette année, il y aura de belles étapes et la compétition sera qu'encore plus féroce. Le spectacle sera au rendez-vous. »

Toutefois, son grand frère, Grégory, vainqueur du contre-la-montre de la Montagne des Signaux samedi dernier, et une des pièces maîtresses de la Team MCB, a dû, bien malgré lui, déclarer forfait, victime d'une déchirure du tendon du psoas. « On vient de perdre une belle carte pour l'équipe. Je suis triste pour lui car il était dans une excellente forme. C'est dommage, mais il sera là bien présent avec nous pour nous soutenir. Ce Tour, on va également le courir pour lui », a-t-il conclu. Christopher Lagane devra une nouvelle fois se surpasser pour être sacré. Si sur le Tour de La Réunion, il avait été sacré sans remporter la moindre course (son seul regret), il espère cette fois faire vibrer le coeur des Mauriciens en y ajoutant la manière. Quoi qu'il en soit, le jeune homme, qui caresse le rêve de passer professionnel, demeure un véritable phénomène qui n'a pas encore dit son dernier mot.