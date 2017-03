CYCLISME - CIRCUIT DU CHAMP DE MARS : Grégory Lagane et le règne du FFSC-KFC

Grégory Lagane a remporté, dimanche, la première épreuve cycliste de la saison, le Circuit du Champ de Mars, devant ses coéquipiers Christopher Lagane et Steward Pharmasse, offrant ainsi le meilleur début de saison possible aux Flacquois.

Les trois premiers de l'épreuve ont été crédités d'un chrono de 59'50, alors que deux autres coureurs, Dylan Redy et Adriano Azor, eux aussi du FFSC-KFC, ont passé la ligne après 1h00'18 et 1h00'28 respectivement. Le club flacquois a également réussi un tir groupé chez les juniors, avec la victoire de Dylan Redy, suivi d'Adriano Azor et du podium de Jeanlito André, crédité pour sa part de 1h03'04.

Scénario identique chez les minimes, avec quatre coureurs issus de l'écurie flacquoise aux avant-postes. On retrouve à l'arrivée Kylan Bazerque, vainqueur au sprint en 29'49, Dylan Bazerque dans son sillage et Tommy Homet, lui aussi en 29'49, et Gaël Charlot, quatrième en 31'10. Jean-Philippe Auroomoogum, de la Cycling Academy, se contente de la cinquième place.

On notera également la tenue de l'épreuve féminine, qui a vu la victoire de Laëticia d'Autriche, du VCJCC, devant Luciana Thomas (FFSC-KFC) et Emma Adroit (UCRH).