CYCLISME — CIRCUIT DE RICHE-EN-EAU: Et de deux pour Philippe Colin 

Décidément, Philippe Colin est dans la forme de sa vie ! Il a signé dimanche dernier à Riche-en-Eau sa deuxième victoire de la saison après avoir impressionné tout son monde en enlevant le contre-la-montre de Beau-Plan. Il s'était pour rappel offert un beau succès en solitaire. Autant dire qu'il continue à se faire plaisir pour sa dernière saison, ralliant la ligne d'arrivée en vainqueur avec un peu moins de 30 secondes d'avance sur son coéquipier, Adriano Azor, qui l'aura, pendant longtemps, accompagné. Colin a apporté au Faucon Flacq SC-KFC sa sixième victoire en six courses disputées cette saison. Une véritable mainmise sur la petite reine. Philippe Colin avait d'ailleurs à coeur de remporter sa première victoire dans une course en ligne après son succès dans le chrono de Beau-Plan. Il se mettra désormais au service de ses coéquipiers. Quoi qu'il en soit, le FFSC-KFC est parti pour réaliser une belle razzia.

Le départ fictif a été donné dans la cour de l'usine sucrière de Riche-en-Eau alors que la course s'est déroulée sur le circuit rond-point de Grand Bel-Air - TAG après 200 mètres - départ arrêté en direction du RP de Rivière des Créoles - U-turn- retour en direction de RP de Grand-Bel-Air - TD en direction du RP de l'aéroport - U-turn-retour en direction du RP Grand Bel-Air, long de 10,6 km. À noter que les catégories élites 2 et 3 et juniors avaient 9 tours à parcourir, soit une distance totale de 95,4 km.

Les résultats

Toutes catégories (95,4 km)

1. Philippe Colin (FFSC-KFC) 2h35:18; 2. Adriano Azor (FFSC-KFC) 2h35:46; 3. Jeanlito André (FFSC-KFC) 2h36:09; 4. Steward Pharmasse (FFSC-KFC) 2h36:10; 5. Grégory Lagane (FFSC-KFC) 2h36:11

Élites 2 (95,4 km)

1. Philippe Colin (FFSC-KFC) 2h35:18; 2. Steward Pharmasse (FFSC-KFC) 2h36:10; 3. Grégory Lagane (FFSC-KFC) 2h36:12

Juniors (95,4 km)

1. Adriano Azor (FFSC-KFC) 2h35:45; 2. Jeanlito André (FFSC-KFC) 2h36:09; 3. Dylan Redy (FFSC-KFC) 2h36:12

Elites 3 (95,4 km)

1. Yannick Moratorio (PLMCC) 2h52:50; 2. Jean-Robert François (Cadence-CSSC) 2h52:51; 3. Emmanuel Malépa (PSC-Winner's) 2h52:52

Masters 2 (74 km)

1. Dominique Lebon (VPCC-Snowy) 2h13:02; 2. Jean-Philippe Henry (VCJCC) 2h13:06; 3. Julien Desveaux (PLMCC) 2h13:38

Masters 3 (74 km)

1. Didier Rossignol (PSC-Winner's) 2h13:40; 2. André Le Blanc (VCJCC) 2h15:09; 3. Jean-Claude Ally (PLMCC) 2h17:57

Cadets (74 km)

1. Cédric Ramtanon (FFSC-KFC) 2h13:03; 2. Treven Ramasawmy (VCJCC) 2h13:09; 3. Jonathan Charlot (FFSC-KFC) 2h14:38

Pass-cyclistes (74 km)

1. Emmanuel Meme (PSC Winner's) 2h13:46; 2. Enrique Jean-Baptiste (PLMCC) 2h13:58; 3. Laurent L'Entêté (PLMCC) 2h14:02

Minimes (32 km)

1. Dylan Bazerque (FFSC-KFC) 1h00:42; 2. Samuel Gallet (FFSC-KFC) 1h01:12; 3. Gael Charlot (FFSC-KFC) 1h01:14

Féminines moins de 18 ans (32 km)

1. Anastasia Desmarais (CA Gamma) 1h13:20; 2. Emma Adroit (UCRH) 1h18:48; 3. Counsita Anthony (CA Deutsche Bank) 1h21:22