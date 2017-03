CYCLISME - CRITÉRIUM SNOWY : Adriano Azor maintient la domination du FFSC-KFC

Adriano Azor a remporté dimanche le Critérium Snowy au terme des 60 km en devançant Jordan Lebon, champion de Maurice sur route, dans les derniers kilomètres de la course. Le coureur du FFSC-KFC signe son premier succès en toutes catégories à seulement 17 ans.

Pur produit de l'école flacquoise, Azor a permis à son club d'engranger sa deuxième victoire en deux sorties cette saison. En effet, après la petite démonstration au Circuit du Champ de Mars, Steward Pharmasse et compagnie étaient attendus au tournant. Et c'est le jeune Adriano Azor qui a su tirer son épingle du jeu, en faussant compagnie à son camarade d'échappée Jordan Lebon.

C'est donc avec une avance de cinq secondes que le Flacquois passera la ligne d'arrivée, signant un chrono de 1h32'32 contre 1h32'37 pour Jordan Lebon. Steward Pharmasse complète le podium en 1h32'57, laissant William Labonne et Yannick Lincoln se disputer les quatrième et cinquième places en 1h32'58.

On a également assisté, chez les minimes, à la domination totale des éléments du FFSC-KFC. Tommy Homet s'est imposé en solitaire au terme des 20 km en 37'11, laissant la deuxième place à son coéquipier Samuel Gallet (38'56). Les Bazerque, Dylan et Kylan, occupent respectivement les troisième et quatrième places, à deux secondes d'intervalle l'un de l'autre, en 38'59 et 39'01. Finalement, Jean-Philippe Auroomoogum, de l'Académie du Nord, se positionne au cinquième rang en 39'18.

Ce dimanche, rendez-vous aux Allées d'Helvétia pour le Grand Prix Moka Rangers. Les juniors et élites 2 et 3 auront à parcourir 98 km, soit sept tours d'un circuit de 14 km, alors que les cadets, pass'cyclistes et Masters (2-3) devront pédaler pendant 70 km. Les minimes et les féminines n'auront que trois tours du circuit, soit 42 km, à avaler avant de passer la ligne d'arrivée. Le départ sera donné à 8h pour les élites 2-3 et les juniors. Le reste suivra à intervalle de cinq minutes.