CYCLISME—DEUTSCHE BANK MAURITIUS 100 KM CYCLE TOUR: "Ride for a cause" le dimanche 24 septembre

La 13e édition de la Deutsche Bank 100 km Cycle Tour se tiendra le dimanche 24 septembre. Comme ce fut le cas lors des 12 dernières éditions, une partie des recettes recueillies 2017 sera reversée à deux Ong, SOS Children's Village et Quartier de Lumière.

C'est lors d'un point de presse, jeudi au Caudan, que les membres du comité organisateur ont dévoilé les détails de cet évènement sportif annuel, qui bénéficie notamment du soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Friedrich Philipps, chief country officer de la Deutsche Bank Mauritius, a tenu à remercier les nombreux sponsors et le ministère, qui ont une fois de plus répondu à l'appel de l'institution bancaire. « Nous sommes heureux et fiers d'avoir perpétué cette tradition qui remonte à nos débuts à Maurice en 2004. Et cette fierté est davantage renforcée avec la collaboration du ministère et de nos différents sponsors, qui ont pris fait et cause pour cet évènement sportif à caractère caritatif », a-t-il déclaré.

Les participants peuvent s'enregistrer en ligne sur la page Facebook du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour, ou sur le site web de C. R. A World Events Management (www.craevents.com) chargés de l'organisation de l'édition 2017. Cette année, une partie des recettes de cette compétition sera reversée à SOS Children's Village, Ong qui milite en faveur de l'éducation des enfants issus de milieux défavorisés, et à Quartier de Lumière, une association dont l'activité principale est le projet éducatif destiné aux enfants du primaire du village de La Valette, à Bambous. En 2016, Rs 500 000 avaient été partagées entre les Ong Imove et Elles C Nous. Stephan Toussain, ministre de la Jeunesse et des Sports, a salué cette initiative. « Je respecte le travail de ces ONG's pour les démunis, dit-il. C'est une noble cause qui mérite notre soutien. Cette compétition est un rendez-vous incontournable et nous voulons, au sein de mon ministère, apporter notre pierre à l'édifice pour que ce soit un grand succès. » Même son de cloche pour le ministre de l'Intégration sociale, Alain Wong. « C'est un honneur d'être associé à cet évènement », a-t-il confié.

Trois épreuves sont prévues comme lors des précédentes éditions : les 20 km pour les familles, les 50 km pour les amateurs et les 100 km pour les professionnels. Le coup d'envoi sera donné à 7h30, au Preskil Beach Resort Hotel, pour l'épreuve de 100 km. Ceux qui participeront à la course de 50 km démarreront au Belle Mare Waterpark à 8h. Pour ce qui est de l'épreuve de 20 km, les participants débuteront au VIP Goodlands, à 8h. L'arrivée est prévue à la plage publique de Mon Choisy. Les enregistrements et la récupération des dossards se feront au Caudan Waterfront, Port-Louis.

« La nouveauté cette année est le Team Challenge, qui réunira trois coureurs. Les deux points d'eau sont prévus à Belle-Mare et au VIP de Goodlands », a fait ressortir Chris Desjardins de CRA Events. Ce dernier précise que « la sécurité des coureurs sur les routes demeure la grande priorité ». Et d'ajouter:« Il y aura 30 policiers sur les différentes intersections, 25 marshalls et trois ambulances ainsi que le Daimler Moto Club. Nous mettons tous les atouts de notre côté pour que tout se passe bien et que les coureurs puissent s'épanouir pleinement dans la joie et la bonne humeur. La convivialité sera au rendez-vous. »