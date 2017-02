CYCLISME — DOUBLE CHAMPIONNE D'AFRIQUE À LUXOR, ÉGYPTE: L'exploit retentissant d'Aurélie Halbwachs-Lincoln !

Elle est une grande championne ! En effet, Aurélie Halbwachs-Lincoln, impressionnante, a fait grand honneur au quadricolore nationale en ramenant deux breloques dorées des Championnats d'Afrique de cyclisme en Égypte. D'autant que c'est la première fois qu'une cycliste mauricienne remporte une double couronne sur le continent africain dans une même compétition. « C'est une joie indescriptible. Une prestation XXL. Je n'ai pas de mots pour décrire ma joie. Je suis tellement fière d'elle. Elle en a tellement bavé qu'elle récolte aujourd'hui le fruit de son dur labeur », nous a fait part son mari, le cycliste Yannick Lincoln, après la victoire de sa tendre moitié hier lors de la course en ligne.

Pour Yannick Lincoln, Aurélie Halbwachs-Lincoln est actuellement dans la forme de sa vie. « Elle est revenue encore plus forte après l'accouchement de notre fille. J'étais aux premières loges pour être témoin de sa progression et je dois dire que j'ai été impressionné. Elle a toujours été une fonceuse dans l'âme. Mais elle possède un mental à toute épreuve. Je n'ai jamais vu une personne donner autant d'elle-même aux entraînements. Elle se faisait souvent violence et elle repoussait à chaque fois ses limites. Je pense que c'est la marque des champions. Et elle est une championne », a déclaré Yannick Lincoln.

Ce dernier a d'ailleurs avoué que sa femme était malade avant la compétition. « À deux semaines de son départ pour l'Égypte, elle a été victime d'une grippe puis d'une gastro. Heureusement, elle a pu récupérer à temps. Elle n'était pas à 100% de ses moyens lors du contre-la-montre individuel, mais cela ne l'a pas empêchée de s'approprier le plus précieux métal. Chapeau bas », a poursuivi notre interlocuteur.

En effet, jeudi dernier, partie en 13e position avec 16 participantes en lice, notre compatriote a bouclé les 29km dans le temps de 42 minutes et 40 secondes devançant de 20 secondes l'Érythréenne Mosana Debesay, alors que la Sud-Africaine Juanita Venter est venue compléter le podium en 43 h 07. « Pour être tout à fait hônnete, je m'attendais à une médaille d'or de sa part. Elle s'est entraînée très dure pour le clm individuel car elle savait qu'elle avait les moyens de réaliser quelque chose de grand, notamment par rapport à la topographie de l'épreuve et les adversaires en présence. C'est un objectif accompli », a soutenu le sextuple vainqueur du Tour de Maurice.

Le clm individuel après 11 ans

La grande gagnante n'a pas caché sa joie. Cela faisait onze années qu'elle n'était plus montée sur la plus haute marche du podium. « Ma médaille d'or dans le clm individuel remonte à 2006. Je suis vraiment contente de retrouver les sommets d'autant que c'était un de mes objectifs. Que puis-je dire ? Prendre la médaille d'or devant le temple du Luxor, un lieu chargé d'histoire, est pour moi un honneur. Je veux avant tout adresser un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenue dans ma quête de ce Graal, tout spécialement ma famille, mon formidable mari, qui est venu s'entraîner à mes côtés et qui m'a aidée à rester concentrée. Ma fille et mon mari me donnent la force et le courage nécessaire de me surpasser », a déclaré la double championne d'Afrique.

Avant de poursuivre, « Ma préparation a été très dure car je n'avais pas de compétition pour me préparer comme il le faut. Le programme de Bertrand Carabin, mon entraîneur, m'a permis de progresser et je tiens à le remercier. J'ai été sérieuse également au niveau de ma nutrition pour perdre du poids et j'ai maintenant de très bonnes sensations », a-t-elle observé. Rien ne laissait toutefois présager que cette digne ambassadrice du quadricolore nationale allait également mettre tout le monde d'accord sur l'épreuve de la course en ligne, hier après-midi. « C'est véritablement un coup de poker. Si elle arrive à se défaire des redoutables sud-africaines et que ça se décide au sprint, elle a toutes ses chances », a souligné Yannick Lincoln. Il ne pouvait pas si bien dire puisque sa bien-aimée allait réaliser un exploit retentissant en s'adjugeant une deuxième médaille d'or.

Duo gagnant Aurélie/Kimberley

La nouvelle reine d'Afrique s'est imposée en 2 heures, 47 minutes et 53 secondes devant sa jeune compatriote Kimberley Lecourt de Billot, alors que la Sud-Africaine Charlene Roux a complété le podium. « C'était une belle course tactique. Il fallait à tout prix surveiller les Sud-Africaines qui avaient à cœur de faire la différence. Nous avons bien géré la course, Kimberley et moi, et, lors des 10 derniers kilomètres, nous avons redoublé d'efforts pour bien nous placer et c'est là que la victoire s'est décidée au sprint. Nous savions à ce moment précis que nous avions une belle carte à jouer et nous avons donné la pleine mesure de nos capacités. J'ai traversé la ligne d'arrivée en premier. Wow ! Je ne pouvais pas y croire. Je suis double championne d'Afrique », a-t-elle précisé.

Une juste récompense pour une athlète confirmée qui avait à cœur de prouver sa valeur. « Je suis dans une excellente forme. Oui, je ressens la fatigue et c'est tout à fait normal, mais j'en ai encore dans le ventre. Et une fois encore, je tiens à dire un GRAND merci à Bertrand Carabin, qui m'a concocté un programme sur mesure. Yannick me disait qu'il ne m'avait jamais trouvée en si grande forme. Je ne le croyais pas (Rires). Mais au final, il avait raison et je tiens à lui dédier ce sacre ainsi qu'à ma fille », a-t-elle conclu.

À noter qu'Aurélie Halbwachs n'avait jamais jusqu'ici remporté l'or dans cette épreuve, enchaînant les médailles de bronze. Cette fois-ci aura été la bonne. Comme dit l'adage, « le sportif rêve son rêve, mais le champion le vit ». Vivre Aurélie !

MÉDAILLÉE D'ARGENT AUX CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DANS LA COURSE EN LIGNE: Kimberley Lecourt de Billot, une reine à en devenir

Elle est l'étoile montante de la petite reine mauricienne. La jeune cycliste de 21 ans, Kimberley Lecourt de Billot, a fait parler sa force de frappe hier dans l'épreuve de la course en ligne, prenant la deuxième place derrière sa compatriote Aurélie Halbwachs-Lincoln dans le même chrono, soit 2 heures, 47 secondes et 53 centièmes. Coureuse à fort potentiel, elle avait fait l'impasse sur le contre-la-montre individuel en cours de semaine pour se concentrer sur la course phare. Elle aurait pu elle aussi prétendre à la victoire finale, mais Aurélie Halbwachs-Lincoln, beaucoup plus expérimentée, était cette fois-ci destinée à la victoire. Ce n'est que partie remise pour Kimberley Lecourt de Billot, qui devrait dans les années à venir rafler la mise.

En effet, de par son talent, elle est considérée comme la digne successeure d'Aurélie Halbwachs-Lincoln. Et pourquoi ne pas faire mieux que son aîné vu qu'elle en a les capacités ? Pour rappel, cette athlète avait fait parler sa puissance de frappe en 2015 lors des Jeux d'Afrique au Congo-Brazzaville, en remportant la médaille d'or à seulement 19 ans. C'était d'ailleurs une première pour Maurice, puisque ce sport a été, et reste encore, l'apanage des Sud-africains. Elle avait gagné sa médaille d'or au bout d'une course de 64.5 km. Et contrairement aux autres participantes, Kimberley Lecourt a fait sa course seule, sans le soutien d'une coéquipière. Qui dit mieux ?

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR ROUTE: Le bronze au CLM par équipes pour les juniors mauriciens

Les juniors mauriciens ont fait fort pour leur première participation au contre-la-montre par équipes (junior) des Championnats d'Afrique. Le quatuor composé de Dylan Redy, Benito Beemul, Adriano Azor et Fabio Catherine est monté sur la troisième marche du podium à Luxor, Égypte. À noter que quatre nations avaient pris part à cette épreuve inaugurale. La médaille d'or est revenue à l'Algérie, qui a bouclé les 25,8 kilomètres en 34 minutes et 53 secondes devant les Marocains (35:49), alors que nos compatriotes ont été crédités de 37 minutes et 15 secondes. Les Égyptiens ont échoué au pied du podium (37:25). Dylan Redy a d'ailleurs raté de peu (16 secondes) la médaille de bronze le lendemain lors du contre-la-montre individuel junior, épreuve remportée par l'Algérien Hamza Mansouri. Ce même Redy a joué de malchance dans l'épreuve de la course en ligne (99 km) vendredi, terminant à la cinquième place.