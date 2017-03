CYCLISME - DTN : Le Français Michel Thèze débarque ce lundi

Le nouveau Directeur technique national (DTN) de la petite reine locale, le Français Michel Thèze, débarque à Maurice ce lundi matin. En effet, après que la candidature de Bruno Roussel ait été rejetée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) a travaillé d'arrache-pied pour trouver le bon numéro, eux qui ont jeté leur dévolu sur le technicien Michel Thèze. Il a été d'ailleurs à la base de la médaille de bronze olympique de l'équipe de France en 1992 à Barcelone et a connu un parcours rempli, qui l'a amené récemment en Algérie en tant que consultant en passant par le Centre Mondial de Cyclisme (CMC), où il a rempli les fonctions de directeur technique avec beaucoup de réussite.

C'est lui qui a fait venir Chris Froome (vainqueur de trois Tour de France, 2013, 2015, 2016) en Europe et qui a assuré l'émergence de la révélation erythréenne, Daniel Teklehaimanot, premier Africain à porter le maillot à pois dans la Grande Boucle. Fort de son immense expérience, il apportera à n'en pas douter beaucoup au cyclisme local. Il sera sur place pour une période s'étalant sur six mois avec un cahier des charges bien défini. Il procédera dans un premier temps par un constat de la situation et rencontrera très certainement tous ceux concernés afin d'établir un plan de travail. C'est à partir de là qu'il dressera ses priorités. Michel Thèze est appelé à donner un nouvel élan au programme de formation de la FMC, incluant les éventuels encadreurs des Académies de Cyclisme et ceux opérant au sein des différents clubs.

Il aura pour tâche de suivre de près le parcours des jeunes à travers le lancement, notamment, du Pôle Espoir et il pourrait tout aussi guider les clubs dans la gestion des jeunes pousses. En ce qui concerne l'élite, le nouveau DTN doit pouvoir situer les différents contextes comme la participation et la préparation dans les rendez-vous importants tels le Tour de Maurice, le Tour de la Réunion, L'Etoile de l'océan Indien, les Championnats d'Afrique, entre autres. Dans le sillage des prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Maurice, les différentes étapes de préparation feront l'objet d'une étude minutieuse. Il devrait peaufiner le déplacement vers l'Hexagone en juillet pour un stage poussé comprenant six à sept coureurs. C'est évident qu'il aura fort à faire durant les six prochains mois au bout desquels, il devrait aider la FMC à trouver un digne successeur pour pouvoir assurer le suivi dans les meilleures conditions possibles.