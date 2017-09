CYCLISME—GP OMNICANE, CHALLENGE DES QUATRE VENTS: Steward Pharmasse sacré comme attendu 

C'est Yannick Lincoln qui a remporté dimanche dernier le Grand Prix Omnicane, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussain. Le leader du Moka SC-ENL a bouclé les 134 km dans le temps de 3 heures, 20 minutes et 35 secondes, devançant de trois secondes le vainqueur du Tour de La Réunion, Christopher Lagane. Steward Pharmasse a pris la troisième place en 3 heures, 23 minutes et 19 secondes.

Cette course comptait pour la quatrième et dernière manche du Challenge des Quatre Vents. Steward Pharmasse a remporté ce challenge chez les Toutes Catégories, avec 51 points, devant Yannick Lincoln (43 points) et Christopher Lagane (32 points). Counsita Anthony est la gagnante chez les Féminines de moins de 18 ans, et ce devant Anastasia Desmarais et Zara Toinette. Quant à Kylan Bazerque, il a remporté la victoire chez les Minimes. Gaël Charlot a pris la deuxième place et Samuel Gallet a complété le podium. Ce dernier a remporté le Challenge des Quatre Vents, dans cette catégorie, devant Kylan Bazerque et Gaël Charlot.

De son côté, Treven Ramasawmy est, lui, le vainqueur chez les Cadets devant Shawn Kwoon et Cédric Ramtanon. Treven Ramasawmy est également le vainqueur du Trophée des Quatre Vents. Il a devancé Shawn Koon et Cédric Ramtanon. Adriano Azor a remporté l'épreuve chez les Juniors. Il a devancé Jeanlito André et Fernando Charlot. Quant à Aurélie Halbwachs-Lincoln, elle a fait la différence chez les Pass-Cyclistes devant Robert Leung et Bryan Lubin. De son côté, Jean Philippe Henry a remporté la course chez les Masters 2 devant Julien Desvaux et Mathieu Rivet.

André Le Blanc s'est imposé chez les Master 3 devant Jean Claude Ally. Thierry David a remporté l'épreuve chez les Elites 3 devant Emmanuel Malepa et Damien Sophie. Quant à Lion Van Rensburg, il a gagné la course Fun Ride devant Grégory Quevauvilliers et Jerito Gangloo. Grégory Passé est le vainqueur chez les Inter firmes, devançant Jenni Smith et Vincent Quevauvilliers. Grégory Passée a également remporté le Challenge des Quatre Vents chez les Inter firmes devant Jenni Smith et Patrice de Coriolis, ex aequo pour la deuxième place. Vincent Quevauvilliers complète le podium. Terra s'est imposée en équipe chez les Inter firmes. Dans la course réservée aux employés d'Omnicane, Vincent Quevauvilliers en est le vainqueur devant Ajay Mohun et Ajay Pitteea.