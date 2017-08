CYCLISME — GRAND PRIX CADENCE NUTRITION: Le Faucon Flacq pour poursuivre sur sa lancée

Le Grand Prix Cadence Nutrition organisé par la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) et le Curepipe Starlight SC se tient ce matin. Cinq des meilleurs coureurs de l'île manqueront à l'appel, à savoir Yannick Lincoln, Alexandre Mayer (Moka Rangers SC-ENL), Fidzerald Rabaye (Vélo Club des Jeunes Cyclistes de Curepipe) et les frères Lagane (Faucon Flacq SC-KFC). Quoi qu'il en soit, force est de constater que rien ni personne ne semble être en mesure de contrecarrer les plans du Faucon Flacq SC, qui devrait une nouvelle fois remporter la victoire.

En l'absence des ténors, les yeux seront rivés sur le toujours vert Steward Pharmasse, victorieux du Grand Prix Maxxis il y a tout juste sept jours. Il s'annonce comme l'un des grands favoris à la victoire, au même titre que son coéquipier Philippe Colin, qui vit une saison de haut vol au sein du peloton. Le jeune et talentueux Adriano Azor sera également à suivre. Les autres coureurs devront impérativement sortir le grand jeu pour éviter de se laisser distancer dès le début de l'épreuve. Les catégories juniors, Elite 2 et 3 s'élanceront à 8 heures, effectuant six tours d'un circuit de 105 km alors que les Cadets, Pass-Cyclisme, Masters 2 et 3 en découdront cinq minutes après (08h05) sur une distance de 71 km.

Le lieu de rassemblement est le parking du stade George V tandis que l'émargement est prévu de 7 heures à 7h45. L'appel des coureurs sera effectué à 7h50. Les coureurs auront à effectuer le parcours suivant : Autoroute à la hauteur de la station essence de Shell en direction du Sud; RP La Vigie; TAD RD Nouvelle France: RP La Vigie (1 tour de 17km). Ayant parcouru le nombre de tours requis, l'arrivée se fera devant le stade Georges V.

Le programme

Départ Fictif : Parking Stade Georges V

Départ Réel : Autoroute à la hauteur de la station essence de Shell en direction du Sud; RP La Vigie; TAD RD Nouvelle France: RP La Vigie (1 tour de 17km)

Ayant parcouru le nombre de tours requis, l'arrivée se fera devant le stade Georges V.