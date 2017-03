CYCLISME - GRAND PRIX MOKA RANGERS: Christopher Lagane encore et toujours à surveiller

Christopher Lagane avait remporté le Grand Prix Moka Rangers la saison passée du côté de St Pierre. Le sociétaire du KFC- Faucon Flacq Sporting Club avait par la même occasion signé son premier succès de la saison en bouclant les 98 km dans un chrono de 2h21:07. Au Grand Prix Moka Rangers aujourd'hui, l'attention sera sur Christopher Lagane.

Sur les 98 km, son frère Grégory Lagane (2h24:40) et Yannick Lincoln (MSC) (2h24:50) avaient complété le podium. Pour rappel, ce sont encore les frères Lagane, accompagnés de Yannick Lincoln et de Steward Pharmasse qui avaient animé les débats. C'est finalement Christopher Lagane qui avait lâché le peloton pour aller chercher sa première victoire de la saison.

Ce matin, une fois n'est pas coutume, les coureurs se donneront rendez-vous au centre commercial Les Allées d'Helvétia (devant Spar) pour le rassemblement. Le premier départ sera donné à 8 heures avec les catégories juniors, élites 2 et 3 sur une distance de 98 km (7 tours du circuit) alors que cinq minutes après, ce sont Cadets, Pass-cyclistes et Masters 2 et 3 qui s'élanceront sur 70 km (5 tours). À 8h10, ce sont les minimes et féminines qui seront en action sur 42 km (3 tours). Le départ fictif sera effectué au centre commercial alors que le départ réel sera comme suit : Route de Côte d'Or en direction du sud; Rond Point by pass de St-Pierre; TAD; Rond Point Apollo Bramwell Hospital tout droit; jonction autoroute TAG sur M2; Ébène TAG sur autoroute Terre Rouge Verdun; RP route de Côte d'Or TAG; Rond Point by pass de St-Pierre TAG (1 tour de 14 km). À l'issue du nombre de tour à effectuer, l'arrivée se fera tout droit, 100 m avant le rond-point by de St-Pierre.

Le parcours

Lieu de rassemblement : Centre commercial Les Allées d'Helvétia (devant le supermarché Spar)

Émargement : 7h à 7h45

Appel des coureurs : 7h50

Horaires de départ

8h : Catégories élites 2 et 3, juniors (7 tours de circuit, 98 km)

8h05 : Cadets, Pass-cyclistes, Masters 2 et 3 (5 tours, 70 km)

8h10 : Minimes, féminines (3 tours, 42 km)

Départ fictif : Centre commercial Les Allées d'Helvétia

Départ réel : route de Côte-d'Or en direction du sud - Rond-point by-pass de St-Pierre-TAD-Rond Point Apollo Bramwell Hospital - TD - jonction autoroute sur M2 - Ébène - TAG - autoroute Terre Rouge/Verdun - Rond-Point route de Côte d'Or - TAG - Rond-point by-pass de St-Pierre - TAG : 1 tour de 14 km

À l'issue du nombre de tours à effectuer, l'arrivée se fera tout droit, 100 mètres avant le rond-point du by-pass de St-Pierre