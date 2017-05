CYCLISME — GRAND PRIX SWAN ROTARY CLUB DE FLACQ, CE MATIN : Une 8e édition pour perpétuer la tradition 

Voilà huit ans que dure la collaboration entre la Swan Insurance, le Rotary Club de Flacq et la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC). Huit éditions depuis la première course, en 2009. C'est ce qu'ont souligné les différents intervenants, jeudi, lors de la présentation de l'édition 2016 de la course dans les locaux de Swan (Port-Louis), qui se tiendra ce matin. La course juniors, élites 2 et 3 débutera à 8h (85 km) tandis que les catégories Pass-Cyclistes, Cadets et Masters seront en action sur 60 km (8h05). Les minimes en découdront sur 25 km (8h10) alors que le Fun Race se tiendra sur 50 km (8h15).

Louis Rivalland, de Swan Insurance, a d'emblée fait ressortir que cet évènement sportif et avant tout social. « Nous voulons conscientiser et nous avons à coeur d'aider les Mauriciens notamment à travers des dépistages notamment liés au diabète, qui touche un nombre important de personnes à Maurice. Cette 8e édition s'annonce très intéressante », a-t-il fait ressortir. À noter que la Swan Insurance a remis un chèque de Rs 200 000 au Rotary Club de Flacq. L'Immediate Past President (IPP) de cette instance, Kanand Gooly, a souligné que « notre devise est Service above Self. Nous avons voulu aider à lutter contre les maladies chroniques telles que le diabète à travers la course », a-t-il expliqué, énumérant d'ailleurs les différentes actions entreprises auprès des personnes de toutes les tranches d'âge.

Le Past President (PP), Naushad Nauthoo a pour sa part précisé que l'innovation de l'année était « une course régionale réservée aux habitants des 26 villages du District Council de Flacq ». Vidoula Seetapah, de la SWAN, a tenu à souligner l'importance accordée au sport par la compagnie d'assurance. « Nous croyons fermement dans le sport et dans les valeurs qu'ils véhiculent puisqu'elles rejoignent celle de notre entreprise. Comme assureur responsable, notre objectif est de pourvoir aux besoins et au bien-être de nos clients, et nous sommes convaincus que le sport est une manière d'y arriver. Nous sommes d'autant plus heureux de renouveler notre soutien au Rotary Club de Flacq pour cette initiative qui va au-delà du cadre sportif. En effet, la course d'aujourd'hui sera un moment culminant d'une campagne de sensibilisation sur le diabète. Actuellement, un peu plus d'une personne sur cinq en souffrent. C'est dire l'ampleur qu'a prise cette maladie chronique chez nous. J'invite les habitants de la région de Moka-Flacq mais aussi les Mauriciens en général, à venir nombreux pour soutenir cette cause et nos athlètes », a-t-elle conclu.

De nombreux coureurs seront à surveiller. Les yeux seront braqués sur les coureurs du Faucon Flacq SC-KFC, très impressionnant depuis le début de la saison. Les frères Lagane (Christopher et Grégory) s'annoncent comme les grands favoris au même titre que Philippe Colin, Steward Pharmasse et les jeunes talents, Adriano Azor et Dylan Redy, entre autres.

Le programme

Catégories Juniors, Élites 2 & 3

Départ (8h) : Flacq Coeur de Ville Super U

Super U TAD Argy By Pass-TAD-Argy - TAG - Pont d'Epinay - Bramsthan - Camp Ithier - Trou d'Eau Douce - Palmar - Belle-Mare - Poste de Flacq - TAG - Constance - St Julien Village - TAG - Richefond - St Julien d'Hotman - Quartier Militaire - TAG - Providence - TAD vers Montagne Blanche - Olivia - Bel Air - TAG vers Clémencia - Camp de Masque Pavé - TAG l'Unité - TAD vers Richefond - TAG - Église St Julien - TAD - Belle Vue Allendy - TD Constance - TAD Feux après le terrain de football de Constance - Flacq Super U Coeur de Ville (Arrivée)

Pass-Cycliste, Masters/Cadets

Départ (8h05) : Flacq Coeur de Ville Super U

Flacq Coeur de Ville - Constance - TAG - St Julien Village - TAG - Richefond - St Julien d'Hotman - Quartier Militaire - TAG - Providence - TAD vers Montagne Blanche - Olivia - Bel Air - TAG vers Clémencia - Camp de Masque Pavé - TAG l'Unité - TAD vers Richefond - TAG - Église St Julien - TAD - Belle Vue Allendy - TD Constance - TAD Feux après le terrain de football de Constance - Flacq Super U Coeur de Ville (Arrivée)

Minime

Départ (8h10) : Flacq Coeur de Ville Super U

Super U TAD Argy By-Pass - TAD - Argy - TAG - Pont d'Epinay - Bramsthan - Camp Ithier - Trou d'Eau Douce - Palmar - Belle-Mare - Poste de Flacq - TAG Feux terrain de football de Constance - Arrivée devant Super U Flacq Coeur de Ville

Fun Race (8h15) : (2 fois le parcours des minimes)