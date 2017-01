CYCLISME JIOI 2019 : La FMC demande l’intégration du cyclisme féminin

Alors que le cyclisme fait partie des disciplines en lice aux prochains JIOI, en 2019 à Maurice, la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) compte demander l’intégration du cyclisme féminin au programme.

Le comité directeur de la FMC avait déjà fait la demande pour que le VTT soit intégré à la liste des disciplines. La réponse concernant le VTT est, toutefois, toujours en suspens. Cependant, l’intégration du cyclisme féminin aurait d’autres implications pour le peloton des prochains JIOI.

On se retrouverait ainsi avec les traditionnelles épreuves du contre-la-montre par équipes, le chrono individuel et la course en ligne, toutes masculines. L’inclusion du VTT, qui serait une discipline comptant pour le tableau des médailles, porterait le nombre à quatre.

Avec l’inclusion du cyclisme féminin, on se retrouverait avec quatre nouvelles épreuves, toujours selon le modèle masculin : les trois épreuves sur route et une en VTT cross-country.

D’abord, il faut savoir que la FMC avait formulé sa demande concernant le VTT au CIJ l’année dernière. Ensuite, il faut qu'un minimum de trois pays s'alignent sur la demande de la FMC. Ce qui tombe bien, puisque Madagascar commence à développer l'axe VTT. La Réunion, de son côté, possède déjà un contingent d'éléments féminins. « Le VTT prend de l'essor à Madgascar et nous avons déjà vu que certains clubs réunionnais ont déjà des filles dans leurs effectifs », avance Hans Brasse Brasse, secrétaire général de la FMC.

Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation du calendrier de la FMC, qui souhaite s’aligner sur l’évolution du calendrier international, « comme lors des rendez-vous d’envergure », laisse entendre le secrétaire général.

« Ce n’est pas le fruit du hasard », insiste encore Hans Brasse. Selon lui, il s’agit de mettre en valeur les meilleurs représentants et représentantes de chaque pays. « Nous pourrons permettre aux meilleurs coureurs de se distinguer, tout en valorisant fortement les éléments féminins. »

Il va plus loin en parlant de l’engouement que pourrait susciter une décision positive du CIJ. « L’inclusion du cyclisme féminin déclenchera un engouement certain chez les filles et permettra ainsi cyclisme féminin de l’océan Indien de prendre une autre dimension comme c’est déjà le cas sur les autres continents. »

La FMC devra toutefois attendre la prochaine réunion du Conseil international des Jeux (CIJ) pour savoir si ses demandes seront prises en considération. « Nous espérons sincèrement que notre dossier bénéficie d’une attention particulière », conclut Hans Brasse.