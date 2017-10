CYCLISME — LANCEMENT DE LA 2E ACADÉMIE DE LA RÉGION NORD: Terra Foundation parraine l0 jeunes coureurs

C'est la deuxième académie de cyclisme lancée dans le Nord de l'île après celle ayant eu lieu au stade Anjalay le 9 mars dernier. Le vendredi 22 septembre dernier, à l'auditorium de l'Aventure du Sucre, Beau-Plan, Terra Foundation a parrainé l'académie de cyclisme de Pamplemousses, institution qui compte actuellement 10 jeunes coureurs, encadrés par l'Ong SAFIRE.

Des maillots ainsi que des vélos, casques, chaussures et cuissards ont été remis à ces jeunes passionnés. Cette école a été mise sur pied par SAFIRE, qui bénéficie du soutien indéfectible de la fondation depuis quelques années déjà. « Terra Foundation a à cœur d'apporter son soutien aux enfants issus de milieux difficiles. C'est dans cette optique que nous parrainons cette initiative de SAFIRE, qui milite pour l'intégration et la réhabilitation des enfants des régions du Nord », explique Louis Denis Koenig, président du comité CSR de Terra Foundation. « Étant donné que l'un des axes d'intervention de la fondation est le sport et la promotion d'un mode de vie sain, la fondation a tout de suite adhéré au projet de SAFIRE de lancer une Académie de Cyclisme pour des enfants défavorisés », ajoute-t-il.

À Marie-Annick Auguste, CSR Manager de Terra Foundation, de déclarer :« Le sport est une école de vie avec des valeurs. Nous sommes heureux de pouvoir permettre à ces jeunes vivant dans des conditions difficiles d'avoir accès à des équipements appropriés pour la bonne pratique du cyclisme avec un coach. Nous souhaitons qu'ils puissent profiter pleinement de toutes les facilités mises à leur disposition et que la discipline entourant ce sport soit bénéfique à leur développement holistique ».

Des champions à en devenir

En sus des équipements, Terra Foundation sponsorise aussi les séances d'entraînement assurées par le cycliste mauricien Mike Chong Chin. « L'objectif est de donner un meilleur encadrement sportif à nos jeunes, en leur permettant d'accéder à la pratique de certaines disciplines, souligne Edley Maurer, coordinateur de l'ONG SAFIRE. D'où la création d'une Académie de Cyclisme qui comprend aussi des cyclistes des régions de Triolet, Pointe-aux-Piments, Pamplemousses et Bois Marchand. Nous débutons avec dix enfants et ce chiffre est appelé à croître avec leur évolution dans les différentes catégories. Ces enfants se joignent à moi pour remercier du fond du cœur Terra Foundation ».

La Fédération mauricienne de cyclisme collabore étroitement avec l'Académie de Cyclisme. Les cyclistes de la FMC participeront d'ailleurs, avec les jeunes de SAFIRE, au Deutsche Bank 100km Cycle Tour 2017, ce matin. Lawrence Wong, président de la FMC, souligne que l'objectif est de préparer la relève. « C'est la condition sine qua non pour la réussite de la petite reine locale, dit-il. Preuve en est de la jeune Anastasia Desmarais, championne dans la catégorie féminine des moins de 18 ans et bénéficiaire de l'académie de l'Ouest. C'est la troisième académie qui ouvre ses portes et je suis très heureux. Je dis un grand merci à Terra Foundation et à l'ONG SAFIRE. Nous allons poursuivre sur notre lancée. »