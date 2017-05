CYCLISME — PARTENARIAT MCB/FMC : Tenter d'atteindre les sommets 

La Mauritius Commercial Bank (MCB) a décidé de marquer le coup vendredi en officialisant son partenariat avec la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Le nouveau maillot de la sélection nationale, très fringant, a d'ailleurs été présenté par les différents coureurs. De bon augure en vue des premiers défis qui se profilent à l'horizon : les Championnats d'Afrique de VTT (12-14 mai), Tour de La Réunion (août), Tour de Maurice (septembre), Tour des Seychelles (octobre), Jeux du Commonwealth (février) et les Championnats d'Afrique sur route (février 2018).

Bénéficiant d'un encadrement soutenu et d'une préparation dédiée, les membres de la sélection nationale auront comme objectif de faire flotter le quadricolore lors des compétitions régionales et internationales. Et pour marquer la naissance de la Team MCB, la sélection nationale mauricienne de cyclisme (route et VTT) arborera un tout nouveau maillot, au design qui témoigne de leur ambition. Le nouvel apparat de Team MCB fera sa première apparition officielle lors des Championnats d'Afrique de VTT, cette semaine, à Bel-Ombre. Le design est signé Didier Ng et Marc Randabel de la MCB.

« C'est un super beau maillot. Depuis 20 ans que je porte les couleurs nationales, je dois dire que celui là est le plus réussi, » a souligné Yannick Lincoln. Fitzerald Rabaye, autre membre de l'équipe, a pour sa part précisé que « c'est toujours un honneur de défendre les couleurs de son pays. Nous avons la responsabilité de donner le maximum ». Gregory Lagane a abondé dans le même sens. Le coureur le plus en forme de l'île a fait ressortir que l'objectif est de bien faire dans toutes les compétitions. « Le dépassement de soi et le professionalisme doivent être au rendez-vous », a-t-il soutenu.

Pierre Guy Noël, chief executive du groupe MCB : « en créant Team MCB, nous voulons donner les moyens nécessaires aux jeunes mauriciens pour qu'ils puissent transformer l'énorme potentiel du cyclisme mauricien en résultats concrets. Comme le Groupe MCB, cette équipe veut élargir ses horizons et faire briller les couleurs mauriciennes en Afrique tout en faisant honneur aux valeurs du sport. Nous sommes confiants que la Team MCB sera une source d'inspiration pour les jeunes et une fierté pour le pays. »

Pour Lawrence Wong, le président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), c'est une aubaine pour la petite reine. « Avec le lancement de Team MCB, il n'y a pas de doute que les résultats positifs suivront. Cette association Groupe MCB/FMC ouvre la voie à des participations dans différentes compétitions sur le continent et ainsi répondre présent aux grands rendez-vous figurant au calendrier de la Confédération africaine de cyclisme. On veut voir les couleurs de la Team MCB briller au niveau du continent africain et se faire une place au soleil. Il n'est pas exclu de rêver à un classement de prestige parmi les grandes nations du cyclisme et d'une prestation digne aux Championnats du monde par exemple. »

Source d'inspiration

Les membres actuels de la Team MCB sont Yannick Lincoln, Fitzerald Rabaye, Olivier Lecourt de Billot, Gregory Lagane, Christophe Lagane, Jordan Lebon, Dylan Redy, Adriana Azor, Jeanlito André, Fabio Catherine, Fernando Charlot, Benito Bheemul, Aurélie Halbwachs, Kimberley Lecourt de Billot et Ryan Lenferna. La composition de cette ossature évoluera en fonction des performances. Les jeunes qui se distingueront au niveau des académies, des clubs et du Pôle Espoir intégreront l'équipe élite s'ils démontrent les qualités essentielles : performance, régularité, force de caractère, ambition, discipline, culture d'excellence, abnégation et professionnalisme. Ils bénéficient déjà d'un encadrement et d'une formation appropriés qui leur permettront de s'adapter aux exigences de la Team MCB.

La Team MCB se veut une source d'inspiration, réelle et palpable, vecteur d'un élan de motivation pour la jeune génération de cyclistes et de sportifs en général. En effet, les membres de la Team MCB bénéficient des meilleurs équipements disponibles sur le marché, d'un encadrement soutenu et d'un suivi pointu. L'objectif est de peaufiner la maîtrise des outils et la gestion des techniques modernes afin de propulser les performances.