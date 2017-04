CYCLISME PINA COLADA CLASSIC 2017 : Chamarel en juge de paix

La seule course à étapes, hormis le Tour de l'île, du calendrier cycliste retiendra l'attention ce week-end sur les routes du sud-ouest de l'île. Et il faudra être très costaud pour entamer deux montées de Chamarel pour les Elites/Juniors après un contre-la-montre (clm) individuel de 15 km prévu samedi après-midi à 14h avec départ au rond-point du Paradis Hotel au Morne. Le Pina Colada Classic promet d'être riche en enseignements.

Ce mardi, les organisateurs ont présenté l'événement à la presse au restaurant Red Phœnix à Port-Louis pour situer toute son importance. La course, qui est sponsorisée par la compagnie La Trobe Ltd sous la marque de boisson Nature's Juice, Pina Colada, se disputera donc sur deux jours. Soit un clm qui se courra samedi pour toutes les catégories reconnues, (Elite 2-3/Juniors/Cadets/Minimes/Pass Cyclistes/Masters 2-3) sur une distance approximative de 15,2 km étendue entre le rond-point du Paradis, La Gaulette Case Noyale et Bois Puant avec arrivée prévue à Russeau Créole. Ce clm désignera d'ailleurs, comme habituellement, un leader dans chaque catégorie en vue de la course en ligne de dimanche matin.

Jean-Philippe Lagane, vice-président de la Fédération mauricienne cyclisme (FMC), a fait principalement ressortir que le Classic « va mettre en perspective les futurs courses à étapes », en sus de remercier le sponsor. Cette course comptant pour la 5e étape de la Pédale d'Or « permettra déjà à la FMC de voir quels sont les coureurs qui sont bien en jambes dans une course à étapes. Il y aura des révélations, même si ce sont les coureurs du Faucon Flacq qui dominent depuis la rentrée », est-il d'avis. Si le favori au titre sera bien entendu Yannick Lincoln, d'autres coureurs tels Grégory Lagane et même Phlippe Colin devraient également se montrer.

La Trobe Ltd était représentée par Julie Cupenen, Janice Adélaïde et Magalie Gurbhoo. Janice Adelaide a effectué une présentation du maillot que porteront dimanche matin les leaders au départ de la course en ligne. Pour José Achille, entraîneur national, il est fort probable que la récupération et la stratégie « décident de l'issue de cette belle épreuve. »



Appel aux automobilistes

Hans Brasse, secrétaire de la fédération, a profité de l'occasion pour lancer un appel à la bienveillance des automobilistes qui pourraient éventuellement se retrouver samedi et dimanche au même moment sur les tronçons routier retenus pour les deux étapes. « Afin de veiller à la sécurité des coureurs, on leur demande simplement de céder le passage vu que les routes ne seront pas fermées », a-t-il souligné.

Les parcours

Samedi 29 avril (Clm individuel) : Émargement 13h, appel 13h45, départ 14h

Catégories : Elite 2-3/Minimes/Juniors/Passe cyclistes, Masters 2-3 (15,2 km)

Départ : Rond-point du Paradis - La Gaulette Case Noyale - Bois Puant. Arrivée Ruisseau Créole

Dimanche 30 avril

Elite/Juniors : Émargement 7h15, Appel 7h50, départ 8h (120 km)

Ruisseau Créole — Tamarin, U Turn rond-point Yemen — Tamarin — Rivière-Noire — Bois Puant — TAG Chamarel — TAD Descente de Fantaisie — TAD Bel Ombre — TD Vers Riambel — St Félix — U turn rond-point Shanti Ananda-Bel Ombre — montée du Morne — La Gaulette — TAD Chamarel — TAD Descente Fantaisie — TAD montée du Morne — La Gaulette — Bois Puant — Arrivée Ruisseau Créole

Cadets - Passe cyclisme - Masters : Départ 8h05 (75 km)

Ruisseau Créole — Tamarin — U turn rond-point Yemen — Tamarin — Rivière-Noire Bois Puant — TAG Chamarel — TAD descende de Fantaisie — TAD Bel Ombre — Bel Ombre — Riambel — St Félix — U turn rond-point Shanti Amanda — Bel Ombre — Montée du Morne — La Gaulette — Case Noyale — Bois Puant — Arrivée Ruisseau Créole

Minimes : Départ 8h15 (35 km)

Ruisseau Créole — Bois Puant — La Gaulette — TAD rond-point du Morne — U turn rond-point Paradis — TAG rond-point du Morne — La Gaulette — Bois Puant — Arrivée Ruisseau Créole