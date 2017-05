CYCLISME : Rendez-vous à l’Est demain

Après deux semaines sans course, le peloton prend demain la direction de l'Est, où se tiendra le Grand Prix Swan/Rotary Club de Flacq, une épreuve longue de 85 km. La présentation de l’épreuve s’est tenue jeudi au siège de la Swan à Port-Louis.

Les représentants de la Swan et du Rotary Club de Flacq ont parlé des leurs réalisations respectives. Ainsi, Kanand Gooly, ancien président du club rotarien, a évoqué la mise sur pied d’une librairie à Lallmatie, de distribution de produits antimoustique, tout en s’appesantissant sur la récente campagne de sensibilisation autour du diabète. « Nous avons une longue histoire en ce qui concerne les campagnes autour du diabète », a-t-il déclaré.

Nausad Nauthoo, lui aussi un ancien président du club, a parlé de la fun ride qui se tiendra en parallèle à la course. « Ce sera une activité réservée exclusivement aux habitants des villages avoisinants. » Vidoula Seetapah, Team Leader à la Swan, s’est pour sa part appesantie sur l’histoire qui lie la Swan au sport. Elle a été rejointe dans ses propos par Louis Rivalland, le CEO de la compagnie d’assurances. « La course de ce dimanche sera le point culminant de la campagne de sensibilisation que le Rotary Club de Flacq aura menée. Le diabètes touche des milliers de personnes et la Swan veut jouer son rôle au sein de la société », a-t-elle conclu.

Les participants effectueront deux boucles de 25 km chacune avant de rallier l’arrivée, qui se situera devant le centre commercial Flacq Cœur de Ville. L’épreuve principale débutera à Flacq Coeur de Ville toujours. José Achille, l’entraîneur national, estime que les choses se corseront après 20 km de course. « Il y aura tout un secteur de faux-plat montant à négocier. Les choses devraient se décanter à ce moment. » Il a par ailleurs lancé un appel. « Nous sommes conscients que nous venons bousculer un peu les habitudes. Nous demandons seulement aux autres usagers de la route nous tolérer le temps d’une course. »

Pour rappel, les coureurs des catégories élite 2 et 3 auront 85 km à parcourir. Les cadets, pass'cyclistes et masters seront en selle pendant 60 km. Les minimes, pour leur part, auront à avaler 25 km. Le premier départ sera donné à 8h. Les autres suivront à cinq minutes d’intervalle. Cette année, l’épreuve a été raccourcie d’une vingtaine de kilomètres.

À noter que la Swan a fait don d’un chèque de Rs 200 000 au Rotary Club de Flacq dans le cadre de son action contre le diabète.