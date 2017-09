CYCLISME : Sans Tennent, Lagane en favori

Le Tour de Maurice 2017 s’élancera sans le tenant, le Sud-Africain James Tennent, mais avec le Mauricien Christopher Lagane en grand favori. Récent vainqueur du Tour de La Réunion, le coureur a clairement laissé entendre à son retour de l’île sœur qu’un doublé pourrait l’intéresser. Nouvelle coqueluche du cyclisme mauricien, Christopher Lagane ne garde pas moins les pieds sur terre et la tête solidement vissée à ses déjà larges épaules. « Je sais que je serai marqué », a-t-il souligné lors de la présentation du maillot blanc il y a deux semaines.

Pas question pour lui cependant de rester sur une impression de déjà vu. « Je démarre le Tour en étant serein. C’est sûr que la victoire à La Réunion aide beaucoup. Mais c’est un autre objectif », rappelle-t-il. Un objectif qu’il ne cite pas, mais qu’on ne peine pas non plus à deviner. Derrière les « faire le meilleur classement possible » se cache en fait une envie de gagner. « L’année dernière, j’étais second. Cette année, toute l’équipe a une carte à jouer. »

Cette deuxième place l’année dernière s’est traduite par une volonté farouche du jeune coureur, qui a toutefois dû subir la domination du Sud-Africain James Tennent. « J’ai pu rivaliser avec les meilleurs. » Cette année, les choses seront toutefois différentes. Avec l’absence de Tennent, c’est lui qui partira avec l’étendard de favori. « Un tout autre état d’esprit », relativise-t-il.

Et ses adversaires dans tout ça ? « Je sais qu’il y faudra surveiller les Sud-Africains. Après, ce sera au gré des étapes. » Le parcours, par contre, semble lui convenir. « Le prologue n’est pas trop mal. Ça grimpe et on devrait avoir une première indication sur les forces en présence. » Une seule ombre au tableau toutefois : l’absence de son frère, Grégory, blessé au cours du chrono organisé sur le parcours même du prologue il y a deux semaines. « Je suis triste pour Greg. Je sais qu’il visait cette étape. »

À quelques jours du coup d’envoi, les choses se mettent en place. Olivier Lecourt a été appelé en renfort pour pallier l’absence de Grégory Lagane (voir plus loin). Le coureur, qui a fait une bonne saison en France, pourrait lui aussi être un client à la victoire finale. Mais c’est une autre histoire…