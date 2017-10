CYCLISME TOUR DU RWANDA 2017 : La Team MCB en apprentissage

La sélection mauricienne, sous les couleurs de la Team MCB, dispute du 12 au 19 novembre, le Tour de Rwanda cycliste, avec l’ambition de montrer le maillot. Certes, le niveau s’annonce élevé, mais le groupe ne laisse rien au hasard.

Le dernier vainqueur du Tour de La Réunion, Christopher Lagane, se trouve actuellement en France, tout comme son coéquipier Alexandre Mayer. Ce dernier a d’ailleurs fait le plein de confiance en remportant, au terme d’une belle course d’attente, le Grand Prix Narcisse Hériveau à Connerré. Mais la prestation du jeune Mayer pourrait bien être occultée par la présence des équipes issues du circuit africain.

La start-list présente de solides garanties de spectacle pendant la semaine que durera la compétition. À titre d’exemple, on retrouvera la redoutable sélection érythréenne, son homologue éthiopienne, tout comme celles du Maroc et de l’Algérie, reconnues elles aussi comme des forces du continent.

Au rayon des équipes continentales, la plus connue est sans doute Dimension Data for Qhubeka, venue d’Afrique du Sud. Aux côtés de la Qhubeka, on retrouvera cinq autres formations portant le label UCI : les Autrichiens de la Tirol CT, les Américains de la Team Illuminate, les Allemands de la Bike Aid, les Slovaques de la Dukla Banska Bystrica et, finalement, les Japonais de l'Interpro Cycling Academy. Parmi les autres formations inscrites, on retrouve la sélection du Rwanda, une équipe du Canada (Team Lowesratres.com), la Haute Savoie/Auverge/Rhônes-Alpes (France) et Kenya Riders Safaricom.

Les choses sérieuses débuteront très tôt pour les coureurs. Dès le 12, le prologue, long de 3,3 km dans les rues de Kigali, la capitale rwandaise, devrait permettre de dégager les éventuels favoris. La première étape, entre Kigali et Huye, sur 120,3 km, devrait livrer de plus précises indications sur les intentions des uns et des autres. Les coureurs affronteront, pour la deuxième étape du Tour du Rwanda, 180 km entre Nyanza et Rubavu, parcourant ainsi la plus longue journée de l’épreuve.

Les autres étapes varieront en termes de distance et de difficulté. Ainsi, la sixième sera longue de 86,3 km. La dernière étape sera effectuée autour de la capitale, sur 120 km. La sélection mauricienne découvrira, pour la première fois de son histoire, une épreuve de l’UCI AfricaTour. Certes, le niveau y sera autrement plus élevé que celui du Tour de Maurice.



Le programme

Prologue ( 12 novembre)

Kigali — Kigali (3,3 km)

Étape 1 (13 novembre)

Kigali — Huye (120,3 km)

Étape 2 (14 novembre)

Nyanza — Rubavu (180 km)

Étape 3 (15 novembre)

Rubavu — Musanze (95 km)

Étape 4 (16 novembre)

Musanze — Nyamata (121 km)

Étape 5 (17 novembre)

Nyamata — Rwamagana (93,1 km)

Étape 6 (18 novembre)

Kayonza — Kigali (86,3 km)

Étape 7 (19 novembre)

Kigali — Kigali (120 km)



Les équipes (par statut)

Locales

Club Bénédictin de Rubavu, les Amis Sportifs de Rwamagana

Sélections nationales

Rwanda, Maurice, Éthiopie, Érythrée, Maroc, Algérie

Continentales

Dimension Data for Qhubeka (Af. Sud), Tirol Cycling Team (Autriche), Team Illuminate (USA), Bike Aid (Allemagne), Duklan Baska Bystrica (Slovaquie), Interpro Cyclling Academy (Japon)

Réginonales/Club

Team Lowestrates.com (Canada), Team Haute Savoie-Auvergne-Rhône Alpes (France), Team Kenya Riders Safaricom (Kenya)