CYCLISME - TOUR DE LA RÉUNION 2016 (6E ÉTAPE) : Journiaux victorieux, Lagane grimpe au 15e rang

Le cycliste Axel Journiaux, vainqueur déclassé dimanche dans la cohue, a levé les bras hier sans contestation. Il est désormais le mieux classé des Français (Vendée U en particulier) au général dans ce présent Tour de La Réunion. Grégory Lagane, le meilleur Mauricien depuis l’ouverture des hostilités dimanche, n’a cédé que 1'49 au vainqueur et gagne quatre places, passant du 19e au 15e rang.

Cette fois, Axel Journiaux a eu droit au podium, au bouquet de fleurs, au maillot, à la bise des hôtesses et aux applaudissements. Tout ce dont les événements de dimanche l’avaient privé, au soir d’une première étape perturbée par un scénario ubuesque. Axel Journiaux avait alors passé la ligne en premier, esquivant les barrières jetées au sol par Bernard Boyer en trouvant un passage dans l’herbe. Dans la confusion, il réclamait alors tout de même la victoire d’étape ou du moins que les écarts soient conservés après toute une journée passée à rouler à l’avant, piégeant notamment Willie Smit.

Las, les requêtes du grimpeur de 21 ans avaient été boutées sans ménagement. Il s’en était offusqué avant de repartir au combat. Mercredi, c’est de loin mais avec le sourire qu’il a assisté à la victoire de son aîné Morgan Lamoisson à Saint- Pierre. Hier, c’est lui, le coureur de poche, qui s’est débrouillé comme un grand pour s’imposer au sprint sur le vélodrome de Bras-Panon.

« Celle-là, je la mérite ! Pourtant, je n’ai pas l’habitude de gagner au sprint, mais Fabrice (Bénard, l’ancien entraîneur du VCE qui accompagne Vendée U sur ce Tour, voir par ailleurs) m’a donné des indications précises et précieuses sur le final », exultait-t-il. Il fallait d’abord s’accrocher dans les Radiers, que les quatre échappés initiaux (Jean-Denis Armand, Rohan Du Plooy, Julien Plumer, Alexnadre Ballet) entamaient avec une minute d’avance sur le peloton.

La bagarre pouvait commencer. Elle envoyait dans les cordes David Rivière, qui ne pouvait s’accrocher et qui a sûrement abandonné ses chances pour le général en concédant 1’49 (8e à 3’48 au général). « Je n’étais pas au top », concédait le Saint- Andréen.

Journiaux avait beau l’attendre, il ne reviendrait pas, les deux Sud-Africains de Roadcover Willie Smit et Kent Main menant le train alors que Quentin Vanoverschelde, James Tennent, Gilles Fontaine et Florent Castellarnau le suivaient, soit les sept premiers du général. Le dernier tentait à plusieurs reprises de sortir. Sans succès.

La bande des sept se présentait au vélodrome de Bras-Panon pour se disputer la victoire d’étape. Qui consacrait Journiaux, désormais le mieux placé des Vendée U au général (5e à 2'), et consolidait la position de Smit au général, décidément très costaud, avec son jeune coéquipier Kent Main à l’affût (2e à 59''). « Il était mieux que moi aujourd’hui (hier), estimait le maillot jaune. Il a su se sacrifier pour le leader. Dans quelques années ce sera l’inverse. »

Pas avant la fin de ce Tour, où les Roadcover semblent largement en mesure de contenir la concurrence lors des deux prochaines étapes qui s’annoncent mouvementées avec aujourd’hui un parcours aux accents de Classique des Cannes, et demain une arrivée à Bellevue en forme de jugement dernier.

Lagane termine à 1'49 du vainqueur

Après avoir terminé dans le gros du peloton la veille, Grégory Lagane a terminé 17e hier sur les 99,8 km de la 6e étape, à 1'49 du vainqueur du jour, Axel Journiaux. Il occupe désormais la 15e place au classement général, à 6’59 du maillot jaune, le Sud-Africain Willie Smit. Les autres Mauriciens sont loin derrière : Philippe Colin (13'49"), Jordan Lebon (18'14"), Yoan Pirogue (30'33") et Mikael Khedoo (34'36").