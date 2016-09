CYCLISME - TOUR DE LA RÉUNION 2016 (ÉTAPE 4) : Willie Smit revêt à nouveau le jaune

Après le prologue le week-end dernier, les Sud-Africains de la RoadCover CT avaient mis Willie Smit en force, mais leur leader devait céder le maillot jaune le temps de deux étapes pour vite le récupérer hier, au terme du contre-la montre, la quatrième manche d'un Tour de La Réunion cycliste 2016 qui se déroule dans la controverse.

La RoadCover CT, qui ne gère son affaire qu'avec quatre coureurs depuis la fin de la première étape — Bradley Potgieter ayant abandonné après la chute provoquée par Jean-Bernard Boyer, au centre des secousses en ce moment —, a réussi le meilleur chrono entre Trois-Bassins et L'Étang-Salé, roulant à une moyenne de 45 km/h pour terminer les 21,4 km en 28'35"65.

Le club français de la Vendée U avec David Rivière en meneur s'est accroché à la deuxième place en 29'33"10, laissant un autre groupe français, La Défense, compléter le tiercé en 30'14"45. L'équipe de Maurice menée par le jeune Grégory Lagane n'a pu signer qu'une modeste douzième place, loin derrière en 32'35"07.

Alors qu'on amorce aujourd'hui la cinquième étape, la plus longue du Tour (110,8 km entre l'Étang-Salé et Saint-Pierre) et que Wilie Smit contrôle le Tour, le premier Mauricien, Grégory Lagane, a encore perdu de terrain et ne se situe qu'à la 21e place au général, avec de retard 5'09 sur le maillot jaune.

Notons que, depuis dimanche, les organisateurs se sont retrouvés devant une situation inédite. En effet, ils ont été contraints de neutraliser l’étape après qu’un incident, qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves, est survenu pendant la première étape. Deux coureurs, le Réunionnais Jonathan Boyer et le métropolitain Enzo Bernard, qui disputent le sprint intermédiaire, jouent des coudes, comme c’est souvent le cas dans cette situation.

Sauf que les deux coureurs se retrouvent sur le plancher des vaches. Jean-Bernard Boyer, le père du Réunionnais aura fait entendre sa voix, demandant que la course soit neutralisée. Mais l’organisation ne lui donnera pas gain de cause. Excédé et sa colère prenant le dessus sur tout raisonnement logique, il place une barrière en plein milieu de la route. Résultat : deux autres cyclistes, Bradley Potgieter et Paul Rivière sont pris dans une chute, et le pouce d’un garçonnet, âgé d’une dizaine d’années, est sectionné.

Depuis, le Tour vit mal ce malaise. Nous apprenons que deux plaintes ont été enregistrées au commissariat de la ville du Port à l’encontre de Jean-Bernard Boyer, la première déposée par la famille du coureur Paul Rivière (une des victimes directes de la chute), et l’autre par l’organisateur, Michel Bénard, au nom du Vélo Club de Saint-Denis. Il se pourrait que l’avocat de Bradley Potgieter saisisse la justice dans cette affaire.

Classement général

1. Smit Willie (RCT) 2h46'15 ; 2. Main Kent (RCT) à 55", 3. Castellarnau Florent (EPR) 1’43 ;

4. Vanoverschelde Quentin (DEF) 1’49 ; 5. Riviere David (VDU) 1’58 ; 6. Journiaux Axel (VDU) 1’59 ; 7. Tennent James (LIG) 2’14 ; 8. Louf Maxime (DEF) 3’17 ; 9. Lamoisson Morgan (VDU) 3’19 ; 10. Maillot Bryan (SMV) 3’30 ; 11. Fontaine Gilles (SCA) 3’31 ; 12. Bray Gregorio Joaquim (ABY) 3’39 ; 13. Vatel Arthur (CSL) 3’54 ; 14. Van heerden Mornay Charles (RCT) 3’58 ; 15. Lanclume Jules (ABY) 4’04 ; 16. Dijoux Mathieu (SCA) 4’17 ; 17. Paniandy Jérôme (SMV) 4’39 ; 18. Desfarges Yannick (CSL) 4’49 ; 19. Fondere Thierry (EPR) 5’03 ; 20. Miny Lionel (ABY) 5’08 ; 21. Lagane Rougier Gregory (FMC) 5’09 ; 22. Plumer Julien (EPR) 5’20 ;

23. Blondin Grégory (EHB) 5’20 ; 24. Bonthuys Carl (LIG) 5’49 ; 25. Ballet Alexandre (EHB) 5’51 ; 26. Elma Sébastien (EVC) 5’57 ; Lefrancois Olivier (DEF) 6’11 ; 28. Maillot Julien (VSD) 6’12 ; 29. Cadinu Maxime (EPR) 6’13 ; Chamand Emmanuel (VSD) 6’28 ; 31. Alouette Christopher (VSD) 6’46 ; 32. Armand Jean Denis (SMV) 7’22 33 ; 34e Le Roux Eddy (DEF) 7’39 ; 35e. Colin Philippe (FMC) 7’55 ; 36. Hendricks Clint (RCT) 8’15 ; 36. Pade Ulrich (EOI) 8’44 ; 37. Du plooy Rohan (LIG) 8’57 ; 38. Riviere Paul (EOI) 9’23 ; 39. Gonnet Julien (DEF) 9’44 ; 40. Parmentier Franck Alexandre (CSL) 10’06 ; 41e. Maillot Jean Alexis Jimmy (VSD) 11’24 ; 42. Labonne William (EOI) 11’49 ; 43. Maillot Mickaël (SDJ) 11’56 ; 44. Li Thiao Te Gérard (CJB) 12’01 ; 45. Geran Ronald (ABY) 12’03 ; 46. Costeplane Aurelien (VDU) 12’13 ; 47. Lebon Jordan (FMC) 12’20 ; 48. Bernard Julien (SCA) 13’00 ; 49. Claire Mike (SDJ) 13’52 ; 50. Hadamar William (EVC) 13’56 ; 51. Jean Romain (SCA) 14’25 ; 52. Nel Dirkie (LIG) 15’01 ; 53. Chellier Giovany (SDJ) 15’03 ; 54. Clain Elie Jean Laurent (CJB) 15’08 ; 55. Barret Jeremy (EHB) 15’26 ; 56. Pirogue Yoan (FMC) 15’37 ; 57. Soubadou Bertrand (VBP) 15’56 ; 58. Jacquemart Fabien (VBP) 16’07 ; 59. Ferrere Mike (VSJ) 16’16 ; 60. Grondin Sandro (EVC) 16’33 ; 61. Soubadou Quentin (CJB) 16’46 ; 62. Riviere Nicolas (CJB) 17’16 ; 63. Lebon Christopher (EOI) 17’26 ; 64. Khedoo Michael Pierre (FMC) 17’40 ; 65. Boyer Ludovic (VBP) 18’12 ; 66. Dabrion Rogan (ABY) 18’29 ; 67. Duchemann Eric (EVC) 19’24 ; 68. Antou David (VSJ) 19’35 ; 69. Hervio Julien (CSL) 19’36 ; 70. Couanon Mickael (EPR) 20’05 ; 71. Jean Francois Chryslain (SMV) 23’18 ; 72. Cuvelier Richard (CJB) 26’48 ; 73. Claire Jean Denis (VSJ) 26’55 ; 74. Guimbert Teddy (EVC) 28’45 ; 75. Virama Jason (VBP) 33’44, 76. Fabre Quentin (SDJ) 36’51