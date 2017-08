CYCLISME - TOUR DE LA RÉUNION 2017 : Christopher Lagane dans l’histoire

Christopher Lagane a remporté, hier au Barachois, le 71e Tour de La Réunion, succédant ainsi sur les tablettes à Patrick Piat, le dernier Mauricien à l'avoir remporté. Hier, au cours de la dernière étape, le Mauricien a franchi tranquillement la ligne d’arrivée, à la 28e place, à 27 secondes d’Olivier Boyer, vainqueur de l’étape en 1h33’49.

C’est accompagné de ses coéquipiers, Fidzerald Rabaye, Alexandre Mayer, Yannick Lincoln et son frère Grégory, que le coureur de 18 ans a pris le départ de l’ultime étape, celle qui le consacrerait tout en haut du Tour. Il lui aura fallu neuf étapes et une sacrée équipe à ses côtés — chacun avec une tâche prédéfinie — pour voir Christopher Lagane s’imposer dans un Tour où il n’a remporté aucune étape, se contentant de contrôler ses adversaires.

À l’arrivée, un chrono total de 18h53’01, 4’36 de mieux que Julien Souton, et 4’45 plus vite que Julien Amadori, candidat déclaré à la victoire. En prenant le maillot jaune depuis la troisième étape, Lagane a réalisé le coup que personne ne voyait venir. « Franchement, je ne réalise toujours pas ce qui m’arrive », nous disait-il mardi, alors qu’il venait de porter pour la première fois le maillot jaune d’un Tour.

Bâtissant son succès avec ses coéquipiers, le jeune Mauricien sera toujours aux avant-postes de la course. Son principal souci était de ne pas laisser trop de champ à ses adversaires. « Il faudra prendre les étapes les unes après les autres, comme elles viennent, essayer de maintenir l’avance en tête du classement et surveiller les favoris. Je sais que j’ai une bonne marge. Et ce serait bête de la perdre », disait-il encore.

Alors, vendredi, lorsque les escarmouches ont plu sur le leader, il n’a pas paniqué. « J’ai des coéquipiers solides. » Fidzerald Rabaye et Alexandre Mayer, en gros moteurs, ont joué les premiers rôles sur la partie plate de la course, alors que Yannick Lincoln et Grégory Lagane, son aîné, se chargeaient de la partie montagneuse.

En terminant septième de l’épreuve reine, il a réalisé le plus dur. Et dimanche matin, au contre-la-montre individuel, une deuxième place, à 29 secondes de Julien Souton, le maillot jaune pouvait célébrer sa victoire finale. Dans un commentaire au JIR, le lauréat du 71e Tour de La Réunion indique que « je venais ici pour faire le meilleur classement général possible. De là à imaginer que je gagnerais… »

CLIN D’OEIL

Sur les traces d’Anazor et Piat

Du haut de ses 18 ans, Christopher Lagane est donc devenu le troisième cycliste mauricien à inscrire son nom au palmarès du Tour de l’île de la Réunion. Il rejoint ainsi ses aînés, à savoir Gabriel Anazor et Patrick Piat, qui s’étaient illustrés en 1975 et 84 respectivement. L’occasion d’un coup d’œil à ces deux cyclistes qui avaient écrit l’histoire à leur façon.

Dans les années 1970, le cyclisme mauricien, avec ses moyens limités, avait du mal à réaliser une percée. Il aura fallu l’indéniable talent d’un enfant de Petite Rivière pour lui donner ses premières lettres de noblesse. Gabriel Anazor, dixième lors du Tour 1974 et après sa participation aux Jeux d’Afrique au Nigeria, parviendra à damer le pion aux Réunionnais. Maillot jaune à l’issue de la deuxième étape, il conservera son bien jusqu’au bout, pour s’imposer devant Jean-Claude Rakotomanana et Harry Hoareau. Ses coéquipiers étaient alors son frère Edwin, Edley Ferret, Clency Clélie, Guy L’Espérance, Paul Pellegrin, Joshun Tyloo, Mathieu Calypso et Alain O’Reilley.

À son retour à Maurice, celui connu affectueusement comme Gaby recevra un accueil triomphal. Feu Jean-Roland Delaître, alors président de la Fédération mauricienne de cyclisme, qualifiera cet exploit en ces termes : « C’est sensationnel, car c’est un rêve que personne ne formulait. La fédération est ainsi récompensée des efforts déployés ces deux dernières années. »

Neuf ans plus tard, Patrick Piat crevait de nouveau l’écran au cours d’une décennie qui voyait l’émergence des Éric Pitchen, Gilles L’Entêté et autres Gilbert Quéland et Jean-Philippe Tyack. L’histoire retiendra cependant que son sacre était dû à la disqualification du Suisse Bernard Richard, qui ne s’était pas présenté au contrôle antidopage à l’issue de la dernière étape. Au classement final, Patrick Piat s’était retrouvé avec 18 secondes de retard.

Environ un mois plus tard, soit à la mi-septembre, le comité d’organisation prenait la décision de déclasser le sociétaire de Toyota-Nantes et le cycliste mauricien se retrouvait ainsi sur la plus haute marche du podium. Une consécration qu’il dédiait alors à Robert Steulet, et à ses parents, notamment son frère Bernard, également amoureux de la petite reine. « C’est extraordinaire, car je ne pensais pas réaliser une telle performance. Le cyclisme mauricien doit continuer sur cette lancée », confiait-il par la suite.

Les résultats

Samedi: St Paul-La Possession: 1. Julien Souton (BFM) les 82 km en 2 h 20'14" 2. Julien Amadori (TFD) à 7" 3. Bryan Maillot (ESP) à 1'16" 7. Christopher Lagane (Maurice-MVB) à 1'35" 10. Gregory Lagane (Maurice-MCB) à 2'08" 13. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) à 3'10" 44. Fidzerald Rabaye (Maurice-MCB) à 18'10"

Hier (contre la montre La Possession-Saint-Denis): 1. Julien Souton (BFM) les 12 km 950 en 17' 47"78 2. Christopher Lagane (Maurice MCB) à 29"78 3. Julian Florance (VBP à 42"32 12. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) à 1"31"47 14. Alexandre Mayer (Maurice-MCB) à 1'33"94 24. Gregory Lagane (Maurice-MCB) à 2'20"33 41. Fidzgerald Rabaye (Maurice-MCB) à 3'45"44

Hiet (Saint-Denis-Le Barachois): 1. Olivier Boyer (CCB) les 72 km en 1 h 33'49" 2. Florian Villette (ENA) m.t. 3. Rapahel Fracasso (ENA) m.t. 15. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) à 27" 17. Gregory Lagane (Maurice-MCB) à 27" 25. Fidzegard Rabaye (Maurice-MCB) à 27" 27. Alexandre Mayer (Maurice-MCB) à 27" 28. Christopher Lagane (Maurice-MCB) à 27"

Classement final: 1. Christopher Lagane (Maurice-MCB) 18 h 53'01" 2. Julien Souton (BFM) à 4'36" 3. Julien Amadori (TFD) à 4'45" 4. Arthur Vatel (CSL) à 5'23" 5. Sebastien Elma (ISO) à 6'41" 6. Florian Villette (ENA) À 6'58" 7. Jeremy Barret (ENA) à 7'12" 8. Olivier Boyer (CCB) à 7'42" 9. Paul Rivière (VCO) à 8'02" 10. Bryan Maillot (ESM) à 10'52" 11. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) À 11'57" 14. Gregory Lagane (Maurice-MCB) à 22'10" 34. Alexandre Mayer (Maurice-MCB) à 43'41" 39.Fidzerald Rabaye (Maurice-MCB) à 1 h 00'54"

Classement jeunes (17-22 ans): 1. Christopher Lagane (Maurice-MCB) 18 h 53'01" 2. Julien Souton (BFM) à 4'36" 3. Jeremy Barret (ENA) à 7'12" 4. Bryan Maillot (ESM) à 10'52" 5. Gregory Lagane (Maurice-MCB) à 22'10"14. Alexandre Mayer (Maurice MCB) à 43'41" 15. Fidzgerald Rabaye (Maurice-MCB) à 1 h 00'54"

Classement Masters (+35 ans): 1. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) 19 h 04'58" 2; Julien Florance (VBP )à 2'59" 3. Josian Payet (EVO) à 14'30"

Classement de la montage: 1. Julien Amadori (TFD) 72 pts 2. Christopher Lagane (Maurice-MCB) 67 pts 3. Julien Souton (BFM) 50 pts 4. Jeremy Barret (ENA) 50 pts 5. Nicolas Tatard (TFD) 45 pts 18. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) 7 pts 22. Gregory Lagane (Maurice-MCB) 3 pts

Classement rush: 1. Mathieu Dijoux (T97) 47 pts 2. Nicolas Tatard (TFD) 30 pts 3. Jean-Denis Armand (ESM) 26 pts 4. Florian Villette (ENA) 20 pts 5. Olivier Boyer (CCB) 15 pts9. Yannick Lincoln (Maurice-MCB) 4 pts 13. Alexandre Mayer (Maurice-MCB) 1 pt

Classement par équipes: 1. Team Maurice MCB 57 h 12'23" 2. Entente Nouvelle Aquitaine à 2 '10" 3. Team France Defense à 5'38"