CYCLISME— TOUR DE LA RÉUNION 2017 : Lagane maintient le cap en jaune

Christopher Lagane maintient le tempo au Tour de La Réunion. Le Mauricien, maillot jaune depuis la troisième étape, a accru son avance en tête du classement en terminant encore à la deuxième place hier au Tampon. Il s’est fait devancer par Julien Souton dans les derniers mètres.

Huit secondes séparent les deux hommes, qui ont sauté dans le bon wagon au bon moment. Souton boucle les 97,8 km en 2h30’45, alors que Lagane termine à huit secondes. Julien Amadori, considéré comme un potentiel vainqueur du Tour de La Réunion, prend la troisième place de l’étape, à 15 secondes de Souton. Au classement général, Christopher Lagane a accentué son avance, passant de 2’08 à 3’05 sur Sébastien Elma, qui grimpe d’un échelon dans la hiérarchie.

Le Mauricien, qui voulait tenir éloignés ses adversaires, a parfaitement senti le coup hier entre Petite Ile et le Tampon. Lui qui disait avoir intérêt à ne pas perdre de temps a réalisé le coup parfait en ajoutant une minute à son avance et se positionne comme le probable vainqueur de ce 71e Tour de La Réunion.

Aujourd’hui s'est tenue l'étape entre la Place du Florilège, au Tampon, et Trois Bassins. « Une étape dure », prédisait le maillot jaune, qui attend encore les étapes de demain et samedi pour faire définitivement le trou. D’ici là, il devait encore tenir les attaques de ses adversaires, qui veulent à tout prix le déloger.

Les résultats

Étape 4 (Petite Ile-Tampon)

1. Julien Souton (BFM) les 97,8 km en 2h30’45

2. Christopher Lagane (MRI-MCB) à 00’08

3. Julien Amadori (TFD) 00’15

4. Jeremy Barret (ENA) 00’26

5. Paul Rivière (VCO) 00’30

6. Sébastien Elma (ISO) 00’52

7. Arthur Vatel (CSL) mt

8. Emmanuel Chamand (VSD) mt

9. Yannick Lincoln (MRI-MCB) mt

10. Florian Villette (ENA) mt…

42. Grégory Lagane (MRI-MCB) 10’23…

47. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 12’49

48. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) mt

Classement général

1. Christopher Lagane (MRI-MCB) 10 h 28’34

2. Sébastien Elma (ISO) à 03’05

3. Olivier Boyer (CCB) 03’08

4. Jerelmy Barret (ENA) 03’38

5. Florian Villette (ENA) 04’01

6. Arthur Vatel (CSL) 04’13

7. Emmanuel Chamand (VSD) 04’31

8. Julien Amadori (TFD) 05’39

9. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 05’44

10. Paul Rivière (VCO) 06’21…

31. Grégory Lagane (MRI-MCB) à 17’12…

33. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 20’50…

40. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) 26’53