CYCLISME—TOUR DE LA RÉUNION (2E ÉTAPE): Lagane et Lincoln dans le coup

La deuxième journée du Tour de La Réunion semble avoir encore souri aux Mauriciens. Si Lincoln a pris la deuxième place de l’étape dimanche, c’est au tour de Christopher Lagane d’aller chercher un podium, en prenant la troisième place au terme des 110 km, à seulement deux secondes de Julien Florence et Jeremy Barret.

Son petit putsch de la journée lui permet, du même coup, de remonter à la troisième place du classement général. Il cumule, ainsi, un total de 5h26’18, à seulement deux secondes de Julien Florance, vainqueur de l’étape, et Jeremy Barret, l’autre compagnon d’échappée.

D’ailleurs, Christopher Lagane conforte sa troisième place avec une deuxième place au classement des grimpeurs, avec seulement deux petits points laissés à Jeremy Barret (23 contre 21). Il a eu certes affaire à ses deux camarades d’échappée, mais il a tenu bon pour s’accrocher à un podium au général et au classement de la montagne.

En fait, la journée d’hier a été celle de tous les pièges pour les premiers au général, parmi lesquels on retrouve Yannick Lincoln, deuxième de l’étape dimanche. Sauf que lui réussit malgré tout à se maintenir au contact des leaders, même s’il accuse désormais 1’21 de retard sur le podium.

Dans une course qui a vu un groupe de neuf coureurs échappés prendre jusqu’à six minutes d’avance, les gros bras ont moins fait les fiers à l’arrivée. Florian Villette laissait son maillot jaune au Réunionnais Julien Florance. Une vraie passe d’armes, qui voit finalement, les trois coureurs réalisent la bonne affaire : l’étape et le jaune pour Florance, et la meilleure remontée du jour pour Christopher Lagane, qui part désormais avec une cible dans le dos, mais avec l’avantage de compter deux minutes d’avance sur les autres concurrents.

Les autres Mauriciens, pour leur part, finissent dans les etcetera. On note ainsi que Grégory Lagane prend la 16e place de l’étape et la 18e place au général. Alexandre Mayer occupe actuellement la 22e place au classement du jour, alors que Fidzerald Rabaye est 33e.

Aujourd’hui, l’étape verra les coureurs débuter à la mairie de Bras Panon, là où Lincoln et Fidzerald Rabaye avaient remporté, en 2015, l’or et l’argent à la course en ligne aux JIOI. L’arrivée de l’étape du jour sera jugée devant la mairie de Petite Ile, 99, 2 km plus loin.

Les Mauriciens semblent bien décidés à faire leur Tour de La Réunion. Sauf qu’il leur faut désormais compter avec les forces en présence.

Les résultats

Etape 2 (Sainte-Suzanne-Bras Panon)

1. Julien Florance (VBP) les 110 km en 2h55’20

2. Jeremy Barret (ENA) à 00’02s

3. Christopher Lagane (MRI-MCB) mt

4. Olivier Boyer (CCB) 02’12

5. Thierry Rivière (CCB) 02’14

6. Sébastien Elma (ISO) mt

7. Yannick Lincoln (MRI-MCB) mt

8. Julien Amadori (TFD) mt

9. Christopher Lebon (VCO) mt

10. Jean-Denis Armand (SVC) mt

…

16. Grégory Lagane (MRI-MCB) 03’24

…

26. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 04’12

…

34. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) 08’06

Classement general

1. Julien Florance (VBP) 5h26’16

2. Jeremy Barret (ENA) à 00’02s

3. Christopher Lagane (MRI-MCB) mt

4. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 01’21

5. Olivier Boyer (CCB) 02’12

6. Jean-Denis Armand (SVC) 02’14

7. Julien Amadori (TFD) mt

8. Thierry Rivière (CCB) mt

9. Christopher Lebon (VCO) mt

10. Sébastien Elma (ISO) mt

…

18. Grégory Lagane (MRI-MCB) 03’24

…

22. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 04’12

…

33. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) 08’06