CYCLISME—TOUR DE MAURICE 2016: On a connu mieux

Le Tour de Maurice cycliste, qui a pris fin dimanche avec la victoire du Sud-Africain James Tennent, a été l’occasion pour les coureurs de s’exprimer sur les routes. On y a découvert des cultures du vélo différentes, alors même que parfois le Tour était sous tension. Petit florilège d’une semaine sur le Tour.

On a aimé

La victoire de James Tennent

La troisième fois aura été la bonne pour le Sud-Africain Tennent, ancien sociétaire de la MTN-Qhubeka. Il a géré la course en patron et a patiemment attendu son heure pour s’emparer du maillot jaune. Après avoir fini deuxième (2014) et troisième (2015), il ajoute son nom au palmarès de l’épreuve. « C’était un objectif que je visais personnellement », dira-t-il.

La deuxième place de Christopher Lagane

On avait des doutes sur les capacités des Mauriciens à bousculer les étrangers. Force est de constater que Christopher Lagane, du haut de ses 17 ans, force le respect. Les deux porteurs du maillot jaune cette année, Jean-Denis Armand et James Tennent, le concédaient. « Il est vraiment très fort. Je le vois faire quelque chose dans la montée samedi. » Dixit le Réunionnais, alors que Tennent laissait entendre que le Mauricien serait son plus grand adversaire. « Il grimpe bien. Il faudra jouer serré avec lui. » La relève est-elle assurée ?

Le baroud d’honneur de Willie Smit

Retardé par le trafic routier au cours de la première étape, Willie Smit, vainqueur de l’édition 2015, avait montré son agacement devant une situation que les organisateurs auraient pu éviter, selon lui. Alors qu’il faisait part de sa déception sur les réseaux sociaux, le Sud-Africain a répondu de la plus belle des manières en remportant trois étapes, dont le contre-la-montre individuel — son « objectif » — et l’étape reine. Il opérera une belle remontée au général grâce à ses deux succès pour terminer cinquième.

L’ouverture du Tour

Le Tour, cette année, s’est voulu plus cosmopolite. Avec raison d’ailleurs. En invitant des équipes aussi diverses que la sélection nationale des Émirats Arabes Unis ou encore de la République Centrafricaine, les organisateurs ont ouvert la porte à plus de compétition et à la découverte d’une culture différente du vélo. On regrette seulement l’absence du Dynamic Velo Club, de la République centrafricaine. Les autres formations ont vraiment relevé la course.

La combativité d’Alhammadi

L’Émirati Yousif Mirza Alhammadi mériterait le prix du coureur le plus combatif. Victime d’une chute qui l’a presque défiguré au cours de la première étape, le coureur, qui a finalement terminé troisième du Tour à sa première participation, a tenu à continuer. Ce genre de comportement mérite d’être salué.

À revoir

La mauvaise communication

Il y a, malheureusement, eu un cas qui nous a interpellés. À l'issue de la quatrième étape, les coureurs se plaignent du comportement des Émiratis. Les commissaires décident de suspendre la cérémonie protocolaire, signalant au passage qu'ils se réuniront pour décider de la sanction qu'ils imposeront aux coureurs des Émirats.

Toute la presse — et tout le monde — attend donc ce fameux communiqué, qui ne viendra jamais, et les résultats de la quatrième étape, qui arriveront en début de soirée samedi. Tout au plus, apprendrons-nous que le Émiratis ont été simplement avertis.

Le règlement

On aura vu, encore une fois, une situation qui aurait pu être évitée. Lors de la deuxième étape, la question de savoir qui de Christopher Lagane ou de Jean-Denis Armand portera le maillot jaune au départ de la troisième épreuve revient, les deux coureurs ayant franchi la ligne d'arrivée dans le même temps. Entre-temps, le speaker s'empresse d'annoncer que Lagane partira en jaune le lendemain. Or, selon le règlement de la course, il faut se référer aux classements des étapes, ce qui est fait. Et ce sera Jean-Denis Armand qui prendra le départ du chrono en jaune. Les commissaires ont eu à se concerter de longues minutes, alors que le règlement était sous leurs yeux...