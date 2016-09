CYCLISME — TOUR DE MAURICE 2016: De nombreux couacs avec une organisation décriée…

e Tour de Maurice cycliste a connu son dénouement dimanche dernier avec le sacre du Sud-Africain James Tennent, à Poste-Lafayette. Deuxième en 2014 et troisième au général en 2015, il a encore une fois fait parler sa régularité en montant sur la plus haute marche du podium. Christopher Lagane a pour sa part été l'un des grands bonshommes de ce peloton, ayant terminé deuxième au général. Toutefois, il y a eu beaucoup de tensions sur ce Tour. Retour sur les faits marquants…

James Tennent a fait preuve de beaucoup de maîtrise et d'intelligence pour gagner cette 35e édition du Tour cycliste, sans remporter une seule étape. Il a géré sa course et patiemment attendu son heure pour faire la différence au général. Le coureur de Lights by Linea succède à son compatriote Willie Smit, qui n'a pas démérité, s'étant adjugé trois victoires d'étapes. Mais la sensation est venue de Christopher Lagane (17 ans), qui a terminé deuxième au général à 33 secondes du vainqueur, avec le maillot blanc (meilleur jeune) sur les épaules. Une performance qui force le respect. Le phénomène Lagane a d'ailleurs gagné trois places par rapport à son premier Tour disputé l'année dernière, ou il avait fini cinquième 5e place.

Mais ce tour a été marqué par une compétion plus accrue que les années précédentes, force est de constater que ça « roulait » sur les routes. Les coureurs ont vraiment mis les bouchées doubles pour apporter de la rivalité, notamment avec la présence de la sélection nationale des Émirats Arabes Unis. Mais, il y a aussi le revers de la médaille. En faisant appel à des compétiteurs pareils, l'organisation devait s'attendre à ce que leurs comportements soient différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur le Tour. Par exemple, les Émiratis n'hésitaient pas à jouer des coudes, eux qui sont habitués à disputer des courses semi-pro ou professionnels. Ce qui avait beaucoup déplu aux coureurs mauriciens, pas habitués à ça, notamment lors de la 4e étape, vendredi dernier. Il y avait d'ailleurs de la tension à l'arrivée de cette étape devant la Rhumerie de Chamarel. Certains coureurs et dirigeants avaient logé des protestations auprès des commissaires leur demandant d'exclure les Émiratis du Tour.

Les commissaires n'ont d'ailleurs pas été assez fermes avec l'un des coureurs du Club Cycliste Saint Louisien (CCSL) après la 4e étape. En effet, le sulfureux Julien Hervio était sur le point d'agresser la responsable du club sud-africain de Clover-Prestigio après la course. Il était venu réclamer de l'eau mais la dirigeante lui a fait comprendre qu'elle en avait uniquement pour ses coureurs. N'était-ce la présence de certaines personnes, il aurait giflé la dirigeante. Un comportement inadmissible qui ne lui a valu qu'un simple avertissement alors que des coureurs avaient été expulsés du peloton pour bien moins.

Des commissaires au bout du rouleau

Suite à cela, les commissaires ont décidé de suspendre la cérémonie protocolaire, informant au passage qu'ils se réuniront pour décider de la sanction imposée aux coureurs des Émirats. Au final, nous avons appris que les Émiratis ont eu simplement un avertissement. La presse attendait d'ailleurs un communiqué à ce sujet, qui ne viendra jamais, alors que les résultats de la quatrième étape sont arrivés en début de soirée samedi, après que la 5e étape ait eu lieu. Du jamais vu. L'on reviendra également sur l'arrivée de la deuxième étape devant le stade George V (Curepipe), ou la question était de savoir qui de Christopher Lagane ou de Jean-Denis Armand porterait le maillot jaune le lendemain, car les deux coureurs avaient franchi la ligne d'arrivée dans le même temps. Le speaker s'est même empressé d'annoncer que c'était le Mauricien qui prenait le jaune avant de se rétracter et de désigner Jean-Denis Armand. Les commissaires ont eu d'ailleurs à se concerter de longues minutes, alors que le règlement était sous leurs yeux.

Et que dire de la bourde de la veille, à l'issue de la première étape, où le maillot blanc devait aller à un jeune de moins de 23 ans, et qui est revenue à un coureur de 28 ans. Quant au maillot rose, attribué au meilleur vétéran (plus de 40 ans), il a été remis à un coureur dans la trentaine. Encore une fois, les organisateurs du Tour étaient dépassés par les événements. Comme quoi, pour la prochaine édition, beaucoup de choses devront être à revoir.

Déclarations

James Tennent, vainqueur du Tour : « Objectif atteint »

« Voilà. Je suis venu ces trois dernières années avec l'idée de remporter le Tour de Maurice. L'objectif est atteint. C'est vrai qu'il m'aura fallu attendre ma troisième tentative. Mais avec l'équipe, on s'est dit que ce serait une course qu'on aimerait inscrire à notre palmarès. C'est surtout une façon de rendre aux sponsors ce qu'ils nous donnent. (À propos de la dernière étape) C'était une étape un peu particulière et nerveuse. Il y avait du vent et des routes un peu cassées. J'ai perdu un coéquipier en route. Mais heureusement que Rohan Duplooy est resté avec moi. Ensuite, on a contrôlé pour finir. Je pense qu'on doit être satisfait de la semaine. (Sur la suite de sa saison) Je vais me reposer quelques jours. Et ensuite, je vais aller au Tour de La Réunion. On ne sait pas ce qui nous y attend. Mais avec l'équipe, on est assez confiants. »

Christopher Lagane, 2e au général : « Pas de regrets »

« Je termine mon deuxième Tour à 17 ans, je suis meilleur jeune, deuxième au général et meilleur coureur régional. Je n'ai pas de regrets. James Tennent était très fort. Il a su jouer son coup et il mérite son maillot jaune. Nous, on s'en sort avec deux victoires d'étape. (Sur la cinquième étape) Je refais la montée dans ma tête depuis hier. Je ne vois pas où j'aurais pu le piéger. Il est vraiment très fort. Maintenant, je pense qu'il me faut travailler encore un peu plus et j'espère revenir la semaine prochaine. (Sur la suite de sa saison) Je m'arrête un peu. J'ai fini ma saison avec le Tour. Personnellement, je vais me reposer et recommencer à travailler pour la saison prochaine. »

Willie Smit, triple vainqueur d'étape : « Le Tour de La Réunion comme objectif »

« Je suis assez content de moi. J'ai remporté le chrono, qui demeure ma spécialité. L'étape-reine est juste un bonus. Et puis, il y a la sixième étape. En y regardant bien, je peux aussi être un peu déçu : je voulais jouer le général. C'est triste. On se souvient du vainqueur, pas du deuxième ou du troisième (ndlr : il est cinquième au général). Maintenant, je vais me concentrer sur le Tour de La Réunion. On verra ce que ça donne. (Sur la suite de sa carrière) J'espère pouvoir retourner en France. Tout est une question de politique, il faut avoir les connexions, connaître les bonnes personnes et avoir un peu de chance. »

Les résulats

6e étape (dimanche)

1. Willie Smit (TCS/Af. Sud) les 82.3 km en 1h56'36 (moy. 42,35 km/h)

2. Guillaume Gaboriaud (KFC Team/FRA) mt

3. Yousif Mirza Alhammadi (EAU) mt

4. Christopher Lagane (KFC Team/MRI) 00'02

5. Julian Hervio (CCSL/Reu) mt

6. Rohan Duplooy (LbL/Af. Sud) mt

7. James Tennent (LbL/Af. Sud) mt

8. Franck Parmentier (CCSL/Reu) mt

9. Mornay Van Heerden (TCS/Af. Sud) mt

10. Arthur Vatel (CCSL/Reu) mt

Classement général

1. James Tennent (Lights by Linea/Af. Sud) 12h25'30

2. Christopher Lagane (KFC Team/MRI) à 00'33

3. Yousif Mirza Alhammadi (EAU) 04'42

4. Guillaume Gaboriaud (KFC Team/FRA) 05'30

5. Willie Smit (TCS/Af. Sud) 06'35

6. Jean-Denis Armand (VCO/Reu) 06'45

7. Arthur Vatel(CCSL/Reu) 08'18

8. Jonathan Boyer (VCO/Reu) 11'32

9. Mornay Van Heerden (TCS/Af. Sud) 12'45

10. Bryan Maillot (VCO/Reu) 15'27

Classement jeune

1. Christopher Lagane (KFC Team/MRI) 12h26'03

2. Mornay Van Heerden (TCS/Af. Sud) à 12'12

3. Bryan Maillot (VCO/Reu) 14'54

4. Rohan Duplooy (Lights by Linea/Af. Sud) 17'02

5. Stephan Reyneke (Clover Prestigio/Af. Sud) 22'10

6. Gregory Lagane (KFC Team/MRI) 28'29

7. Carl Bonthuys (Lights by Linea/Af. Sud) 32'34

8. Jordan Lebon (PSC-Winners/MRI) 32'42

9. Yoan Pirogue (PSC-Winners/MRI) 34'47

10. Joalito André (Faucon Flacq/MRI) 46'14

Classement masters

1. Piet Laubscher (Clover Prestigio/Af. Sud) 13h22'32

2. Rene Klinger (RSV Team-ME/All.) à 36'06

3. Didier Rossignol (PSC-Inoxy-AEG Powertools/MRI) 1h16'55

4. Dominique Hardy (Moka Rangers SC/MRI) 1h23'23

5. Gino Frederick (PLMCC/MRI) 1h56'33

Classement Rush

1. Ahmed Almansoori (EAU) 62 points

2. Remy Sarreboubee (CCSL/Reu) 50 points

3. Stephan Reyneke (Clover Prestigio/Af. Sud) 48 points

4. Nel Dirk (Lights by Linea/Af. Sud) 22 points

5. Johannes Willm (RSV Team-ME/All.) 20 points

6. Franck Parmentier (CCSL/Reu) 18 points

8. Julian Atide (CCSL/Reu) 18 points

9. Majid Albalushi (EAU) 16 points

10. Gregory Lagane (KFC Team/MRI) 16 points

Classement montagne

1. Yousif Mirza Alhammdi (EAU) 32 points

2. James Tennent (Lights by Linea/Af. Sud) 32 points

3. Ahmed Almansoori (EAU) 21 points

4. Christopher Lagane (KFC Team/MRI) 21 points

5. Willie Smit (TCS/Af. Sud) 20 points

6. Barend Burger (TCS/Af. Sud) 17 points

7. Gregory Lagane (KFC Team/MRI) 15 points

8. Guillaume Gaboriaud (KFC Team/MRI) 13 points

9. Julian Atide (CCSL/Reu) 13 points

10. Arthur Vatel (CCSL/Reu) 12 points

Classement aux points

1. Willie Smit (TCS/Af. Sud) 48 points

2. Guillaume Gaboriaud (KFC Team/FRA) 45 points

3. Christopher Lagane (KFC Team/MRI) 32 points

4. James Tennent (Lights by Linea/Af. Sud) 30 points

5. Jean-Denis Armand (VCO/Reu) 27 points

6. Paul Rivière(VCO/Reu) 24 points

7. Yousif Mirza Alhamadi (EAU) 20 points

8. Rohan Duplooy (Lights by Linea/Af. Sud) 19 points

9. Ahmed Almansoori (EAU)14 points

10. Franck Parmentier (CCSL/Reu) 12 points

Classement par équipes

1. VCO 37h24'38

2. KFC Team37'37'54

3. Emirats Arabes Unis 38h00'22

4. CCSL 38h12'17

5. CCSL 38h17'49

6. Team Computer Smith 38h20'41

7. VCJCC-Bank One 38h42'22

8. Clover Prestigio 38h57'31

9. Seychelles 39h18'12

10. RSV Team-ME 39h39'18

11. UCRH-Engen 39h45'04

12. Faucon Flacq 40h48'47

13. PSC Inoxy AEG Powertools 41h14'52

14. PLMCC 44h48'50