CYCLISME — TOUR DE MAURICE 2017, 05-10 SEPTEMBRE : Le maillot blanc sous les couleurs d'Alpen

Après le maillot bleu (classement par points) sponsorisé par Chili, c'est maintenant au tour d'Alpen de renouveler son partenariat pour le maillot blanc, et ce, pour la troisième année. La présentation du maillot a été effectuée jeudi matin au Restaurant Red Phoenix, Port-Louis. Pour rappel, le Tour de l'île cycliste se tiendra du 5 au 10 septembre.

Comme le veut la tradition, la distribution des nouveaux maillots se poursuit à l'approche du grand rendez-vous incontournable de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). « C'est toujours un plaisir d'accueillir des sponsors, surtout quand ils nous demeurent fidèles. En parrainant le maillot blanc, Alpen a prouvé sa volonté d'aider à l'épanouissement des jeunes coureurs », a fait ressortir le président de la FMC, Lawrence Wong. Ce dernier a d'ailleurs remercié la société Lim How Brothers, représentante de la marque Alpen à Maurice.

« Ce maillot est toujours très disputé, car nombreux sont les jeunes coureurs de moins de 23 ans à vouloir revêtir cette tunique sur le Tour de l'Île. L'année dernière, Christopher Lagane l'avait porté et je peux vous assurer que, pour le garder, il faut vraiment être à 200 % », a renchéri notre interlocuteur. Patrice Joomun, représentant d'Alpen, a pour sa part indiqué que « nous sommes très heureux de nous associer au maillot blanc pour la troisième année consécutive. Nous prônons une alimentation saine ainsi que la régularité dans l'effort, des valeurs que partage le cyclisme. Nous tenons d'ailleurs à saluer la performance de Christopher Lagane, vainqueur du Tour de la Réunion, lui qui a été un exemple de persévérance et de détermination. Une performance historique d'autant qu'il n'est que le troisième Mauricien à être sacré en terre réunionnaise. »

C'est dans cette optique que l'importateur de produits de la marque Alpen, a remis un chèque de Rs 50 000 au cadet des frères Lagane. « Nous croyons dans le potentiel des jeunes et nous voulons les aider à atteindre leurs objectifs. Christopher Lagane a tout d'un futur grand et nous voulons l'aider dans sa progression », a ajouté Patrice Joomun. Le coureur de la Team MCB et du Faucon Flacq SC-KFC s'est dit « rassuré » de se savoir soutenu. « Je tiens à remercier Alpen pour le geste et je ferai tout pour défendre mon maillot blanc acquis en 2016 », a-t-il avoué. L'entraîneur national, José Achille, a précisé que « ce maillot fera l'objet d'une belle bataille puisqu'il sera mis en exergue dès le prologue ».

Parmi les noms les plus cités, hormis celui de Christopher Lagane, l'on retrouve ses coéquipiers en club, à savoir Adriano Azor ou encore Jeanlito André. « Attention, il faudra également se méfier des autres coureurs, notamment ceux venant de La Réunion et de l'Afrique du Sud. Les habitants de l'île soeur ne viendront pas avec la fleur au fusil et auront certainement à cœur de briller tandis que les représentants sud-africains, toujours très costauds, présenteront de jeunes loups affamés qui auront certainement à cœur de prouver leurs valeurs. Les Mauriciens sont prévenus. Pour revêtir le maillot du meilleur jeune, il faudra absolument faire preuve d'une régularité exemplaire. Une condition sine qua non pour faire la différence », a conclu José Achille.