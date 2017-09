CYCLISME - TOUR DE MAURICE 2017 (4E ÉTAPE) : Olivier Lecourt en démonstration

Le Mauricien Olivier Lecourt a remporté hier à Chamarel la quatrième étape du Tour de Maurice au terme d’une véritable démonstration de force dans la dernière difficulté du jour. Le coureur, en jaune depuis le prologue mardi, n’a laissé aucune chance à Pieter Seyffert, échappé en solitaire depuis Macondé.

Auteur d’une remontée canon dans les lacets de Fantaisie, le maillot jaune n’a fait que démontrer ce qu’on savait déjà : il est bien le patron du Tour. 1h53’49. Juste assez pour faire comprendre à ses adversaires qu’il sera un os dur pour eux demain dans la grande étape du Tour.

Pourtant, la sélection mauricienne a choisi de contrôler l’étape, alors même que le Sud-Africain Pieter Seyffert et le Mauricien Matthew How ont tenté un coup de Trafalgar, alors qu’ils sont loin au général. L’étape sera par ailleurs marquée par les 2’00 d’écart qu’ils auront mis entre le peloton et eux-mêmes.

Au retour, le peloton semble se réveiller, mais n’arrive pas à refermer sur l’échappée, alors que Matthew How lâche complètement. Il ne restera que Steyffert aux avant-postes. Au moment d’aborder la montée de Fantaisie, difficulté du jour, le maillot jaune supervise les opérations. À Lincoln et Lagane d’assurer un tempo élevé, histoire de dissuader d’éventuelles nouvelles attaques. « Yannick a accéléré, mais pas trop quand même. Christopher a fait un sacré boulot lui aussi. »

En fait, Olivier Lecourt n’a fait que prendre ses responsabilités au coeur d’une situation déjà bien engagée. « Je pense que tout le monde l’a fait. Yannick et Christopher ont assuré », précise-t-il. À l’arrivée, pas d’écarts énormes, mais juste assez pour qu’il se prenne à rêver du jaune dimanche au Plaza. « Quand je vois que mes coéquipiers se sont mis en quatre pour que je conserve ce maillot, alors je me dis que la meilleure récompense pour eux serait de le ramener dimanche au Plaza. »

C’est d’ailleurs dans un final époustouflant qu’Olivier Lecourt va passer la ligne d’arrivée. Il célébrera sa victoire en solitaire. Suivront dans l’ordre Christopher Lagane et Yannick Lincoln, un autre plein podium pour la Team MCB. Guillaume Gaboriaud, pour sa part, se contente de la quatrième place. Le Français est le grand perdant de ce Tour, alors qu’il est venu avec des ambitions légitimes. Chose que confirme Lincoln à l’issue de l’étape. « À un moment, Olivier est sorti, mais Gaboriaud n’a pas réagi. »

L’essentiel est acquis. Olivier Lecourt a consolidé son maillot, alors que Yannick Lincoln se retrouve pour sa part à la deuxième place au général. Les choses sont définitivement bien engagées…

L’AVIS DE…

Grégory Lagane : « Olivier Lecourt est impressionnant »

Grégory Lagane voit en Olivier Lecourt le futur lauréat du Tour de Maurice. Hier, à l’issue de la quatrième étape, le maillot jaune a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui, alors qu’il vient de distancer ses principaux adversaires. « Olivier Lecourt est impressionnant. Il a montré qu’il avait les épaules pour conserver le maillot jaune. »

Le grimpeur de la sélection mauricienne, blessé et donc forfait pour le Tour, est d’avis que les choses vont évoluer dans la bonne direction pour le leader au général. « Il y aura définitivement un écrémage pendant la course aujourd’hui », prédit-il. Les trois bosses de la journée serviront justement à désigner le roi de ce Tour. « La première montée à Chamarel sera en définitive une première sélection naturelle. » Ensuite, les deux escalades de Plaine Champagne et Bassin couronneront le nouveau vainqueur. « On a vu que les trois premiers au général sont costauds. Maintenant, reste à savoir s’ils pourront maintenir le tempo. »

Un pronostic ? « Olivier est le plus costaud. Il est complet : il grimpe bien, il roule bien au chrono et il peut même assommer une course dans un faux-plat. Il mérite vraiment de gagner le Tour. » Et dimanche, l’aîné des Lagane prévoit que ce sera un puncheur qui lèvera les bras à l’arrivée. « Il faudra être costaud et sprinter bien pour terminer fort. Difficile de donner un nom, mais je sais qu’il y a quelques coureurs qui seront à surveiller. »

Ils ont dit

Olivier Lecourt (vainqueur d’étape) :

« Content de conserver le maillot jaune »

« Avec l’équipe, on a su contrôler la course et on a accéléré au bon moment. Quand on fait partie d'une telle équipe où l’atmosphère est plaisante, on ne peut que gagner. Chacun d’entre nous a pris sa responsabilité afin que l’on puisse creuser l’écart au niveau du classement. Tout au long de l’étape, Christopher Lagane a fait un excellent boulot, cela prouve qu’il progresse sur chaque course. Je suis content de conserver mon maillot jaune. Pour l’étape d'aujourd'hui, je ferai en sorte de faire gagner un coéquipier si la chance me le permet »

Yannick Lincoln (3e de l’étape) :

« Un autre défi aujourd'hui »

« Je suis satisfait de ma course. Je pense que Guillaume Gaboriaud m'a pris comme son principal adversaire et cela a joué contre lui, car c'était Olivier le coureur à craindre pour cette étape. Avec l’équipe, on a tout misé sur Olivier afin de lui permettre de prendre quelques secondes de plus au classement. C’est sûr qu’on fera le maximum afin de l’accompagner jusqu’au bout. Hier, Christopher et Olivier ont réalisé une bonne course. Aujourd'hui ce sera un autre défi. On devra être le plus concentrés possible afin de bien terminer en vue de la dernière journée demain. »

Michel Thèze (directeur sportif MRI-MCB) :

« De bon augure pour nous tous »

« Les performances des coureurs sont rassurantes. Olivier a confirmé sa progression. Pour ma part, les meilleurs cyclistes se distinguent lors des étapes les plus dures, le travail de la sélection mauricienne a bien été fait, donc je ne peux qu'être satisfait. En vue des prochaines compétitions, c’est de bon augure pour nous tous. »

LES RÉSULTATS

4e étape hier (Bambous-Chamarel)

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) les 77.8 km en 1h53’45

2. Christopher Lagane (MRI-MCB) 00"26

3. Yannick Lincoln (MRI-MCB) MT

4. Guillaume Gaboriaud (Team KFC) MT

5. Myles Musschenbroek (Team Pro Touch AFS) 00"37

6. Jaco Cronje (North Cliff Cycles) 1"15

7. Martin Freyer (PC HoldingsUCT) MT

8. Matthew How (PSC Winners) 1"18

9. Johannes Willm (RSV Team) 1"38

10. Luc Castel (VCO) MT

Classement général

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) 8h10'14

2. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 1"30

3. Guillaume Gaboriaud (Team KFC) 1"54

4. Myles Musschenbroek (Team Pro Touch AFS) 3"24

5. Martin Freyer (PC HoldingsUCT) 4"38

6. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 6"26

7. Matthew How (PSC Winners) 7"13

8. Jaco Cronje (North Cliff Cycles) 7"58

9. Mitchell Elliot (Team Pro Touch AFS) 8"40

10. Johannes Willm (RSV Team) 9"32

Classement jeunes

1. Martin Freyer (PC HoldingsUCT) 8h14"52

2. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 1"48

3. Matthew How (PSC Winners) 2"35

4. Mitchell Elliot (Team Pro Touch AFS) 4"02

5. Christopher Lagane (MRI-MCB) 14"43

6. Ryan Harris (Team Pro Touch AFS) 15"13

7. Alexandre Rohrer (PC HoldingsUCT) 15"45

8. Julien Chan Foc (CS ST Louisienne) 15"59

9. Gregg Christy (PC HoldingsUCT) 19"06

10. Wayde Finch (PC HoldingsUCT) 20"44

Classement Masters

1. Steward Pharmasse (Team KFC) 8h27"45

2. Jimmy Maillot (CS ST Louisienne) 4"36

3. Thierry Cuvelier (VCO) 37"04

4. Petrus Laubscher (Team Pro Touch AFS) 39"15

5. René Klinger (RSV Team ME) 47"44

Classement montagne

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) 39 points

2. Myles Musschenbroek (Team Pro Touch AFS) 32 points

3. Guillaume Gaboriaud (Team KFC) 27 points

4. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 19 points

5. Alex Pavlov (North Cliff Cycles) 16 points

Classement rush

1. Pieter Seyfertt (Team Pro Touch AFS) 54 points

2. Ryan Harris (Team Pro Touch AFS) 46 points

3. Romain Jean (CS ST Louisienne) 42 points

4. Myles Musschenbroek (Team Pro Touch AFS) 30 points

5. Alex Pavlov (North Cliff Cycles) 24 points

Classement aux points

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) 60 points

2. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 43 points

3. Guillaume Gaboriaud (Team KFC) 34 points

4. Myles Musschenbroek (Team Pro Touch AFS) 30 points

5. Christopher Lagane (MRI-MCB) 26 points

Classement par équipe

1. Sélection Maurice MCB 24h35'49

2. Team Pro Touch 24h50'55

3. Team KFC 25h04'55

4. PC Holdings UCT 25h17'04

5. RSV Team ME 25h31'32

6. (CS ST Louisienne) 25h33'34

7. FFSC-KFC B 26h09'05

8. VCO 26h26'21

9. PSC Winners 26h38'01

10. Seychelles 26h45'17

Tour de Maurice 5e étape (aujourd’hui)

Le jour du couronnement…

Les coureurs abordent aujourd’hui à partir de 11h l’étape reine du Tour Maurice. 118,8 km, trois ascensions et au bout une statue aussi monumentale que l’effort que le peloton aura fourni au cours de l’étape, qui couronnera le futur vainqueur du Tour de Maurice. À quelques heures du départ, les organismes sont marqués et tout le monde attend d’en découdre.

Le départ sera donné au Cascavelle Shopping Mall. De là, les coureurs emprunteront les routes de l’Ouest avant de commencer l’ascension de Chamarel, puis s’attaqueront à Plaine Champagne. S’il y a un coureur qui sera surveillé, ce sera bien Olivier Lecourt, maillot jaune depuis le début du Tour. Mais le profil de l’épreuve lui convient parfaitement. Et il voit en Guillaume Gaboriaud son plus farouche adversaire. « Je le connais. Je le bats toujours de quelques secondes sur les chronos en France. Je me dis que si l’étape d’aujourd’hui me fait mal, alors ça lui fera mal aussi. »

Pourtant, le maillot jaune ne pense pas à une victoire. Il veut surtout privilégier la victoire d’un coéquipier. « Ils ont tous fait un sacré boulot au cours de la semaine. Ils méritent une victoire d’étape. » Qui alors pour le succès ? « Yannick ou Christopher. Peut-être même Alexandre ou Fidzerald s’ils ont de bonnes jambes. »

Michel Thèze, le directeur sportif, voit dans cette cinquième étape l’occasion d’asseoir un peu plus l’autorité de la Team MCB sur le Tour. « C’est dans les courses les plus dures qu’on reconnaît les coureurs qui ont de la valeur. Et Olivier a prouvé qu’il en avait », analyse, à froid, le technicien. À bien y voir, c’est la sélection mauricienne qui pourrait subir la course. « On pourrait refaire ce qu’on a fait à La Réunion. Il faut simplement dominer l’étape. »

Dans le fond, la seule chose qui importera sera le jaune. « Il peut encore m’arriver des choses aujourd’hui : une crevaison, une défaillance. Il faut garder en tête que ce n’est pas encore fini », ajoute le leader. Yannick Lincoln, lui, promet de veiller au grain. « Nous occupons les deux premières places. C’est une bonne chose pour nous, surtout vu le fait qu’il y a un coureur en soutien. »

À l’heure où ils passeront la ligne d’arrivée, juste au pied de la statue à Grand Bassin, on saura si Olivier Lecourt aura contenu les assauts adverses.

6e étape (demain)

Favorable aux puncheurs…

La sixième et dernière étape du Tour, demain, devrait logiquement sourire aux puncheurs du peloton. Une petite pièce sur les Sud-Africains de la Pro Touch, ou encore les Réunionnais, (trop) discrets sur le Tour cette année. La dernière journée ne sera pas aussi éreintante, avec seulement 75 km à parcourir entre Ébène et Bagatelle, sur un circuit favorisant les rouleurs, mais accablé par le vent de face. L’arrivée, après 11 boucles, se jouera devant le Plaza, où se fera la remise des prix du 36e Tour de Maurice.

5e étape

Rassemblement : 9h30 sur le parking de Cascavelle Shopping Mall

Départ : 11h

Itinéraire : Cascavelle — Tamarin — Case Noyale — Église de Case Noyale — Chamarel — Plaine Champagne — Pétrin — Grand Bassin — La Flora — Vers Beau Climat — Wireless Rose Belle — Vers RP Gros Bois — Vers Omnicane — l’Escalier — Batimarais — Camp Diable — Feux Croisement Britannia — Rivière des Anguilles — Union Saint Aubin — Vers Souillac — Riambel — St Félix — Rivière des Galets — Vers Montée Gaston — Chemin Grenier — Vers Chamouny — Bassin Blanc Sommet — Pétrin — Vers Grand Bassin

Arrivée :-Grand Bassin (statue) (111,8 km)

Arrivée approximative : 14h06

6e étape

Rassemblement : 8h30 dans la cour du Plaza

Départ fictif : 10h30 en caravane jusqu’à Ébène (via Police Rose-Hill) où aura lieu le départ réel

Itinéraire : Ébène — Jonction Nouvelle Route — Vers autopont Bagatelle — MBC — Flyover Réduit — Ébène (11 fois le tour du circuit)

Après le 11e Tour, vers Easy Way — Vandermersch — Rond-point Beau-Bassin — vers le

Plaza (75 km)