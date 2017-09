CYCLISME—TOUR DE MAURICE 2017: Les premiers efforts

C’est sous le soleil, dans la chaleur port-louisienne, que le prologue du Tour de Maurice 2017 a été disputé ce matin à la Montagne des Signaux. Les coureurs ont pris le départ pour la 36e édition qui voit le Mauricien Christopher Lagane émerger comme le grand favori de la course, qui se tiendra jusqu’à dimanche.

Après de longues années d’absence, le prologue fait son retour pour le Tour de Maurice. Cette fois, le contre-la-montre individuel en côte, sur 2,7 km à la Montagne des Signaux, devait démontrer les favoris de l’épreuve. La première étape, demain, à Riche-Terre, sera l’occasion pour les coureurs de passer sur les routes du Nord, où ils disputeront l’arrivée à Mon Choisy, devant le complexe commercial, après 136,6 km de course.

Jeudi, la deuxième étape verra les coureurs s’élancer de Curepipe pour 108,6 km, alors qu’ils parcourront les routes de l’Est, entre FUEL, Constance, Poste de Flacq, Belle Mare et Ferney. La remontée vers Curepipe, où sera également jugée l’arrivée de la deuxième étape, sera déterminante pour le futur vainqueur de la deuxième étape.

Les deux étapes de vendredi seront déterminantes pour ceux qui jouent le classement général. Le matin, un contre-la-montre de 13 km, entre l’hôtel Holiday Inn et les locaux d’Omnicane, sponsor de l’étape, devrait éventuellement permettre au maillot jaune de conserver son bien en cas de victoire.

L’après-midi, par contre, sera l’occasion pour les grimpeurs de s’exprimer un peu mieux. Après un départ (fictif) à Ébène, le peloton se rendra à Bambous où ils prendront le vrai départ. La difficulté surviendra en fin de parcours, au km 71, avec l’ascension de Fantaisie. L’arrivée, sept km plus loin, se jouera devant la Rhumerie de Chamarel.

La cinquième étape, samedi, désignera sans aucun doute le futur vainqueur du Tour. 105 km, trois bosses, pour une étape dont le départ sera donné à Cascavelle. L’arrivée sera jugée juste à l’entrée de Grand Bassin. Dimanche, les organisateurs ont prévu une étape relativement plate, entre Ébène et Bagatelle (75 km), histoire de permettre aux sprinteurs de s’exprimer une dernière fois.

Cette année, c’est le Mauricien Christopher Lagane qui se présente sur la ligne de départ ave’c le dossard de favori. Pour l’instant, ils sont 69 coureurs à s’être inscrits pour le Tour 2017. On note ceux venus d’Allemagne, de La Réunion, d’Afrique du Sud et des Seychelles. Les Sud-Africains sont d’ailleurs le deuxième contingent de coureurs avec trois formations (Team Pro Touch, Clover BertMed et UCT Cycling Team).