CYCLISME - TOUR DE MAURICE 2017 : Olivier Lecourt en patron

Le coureur de la sélection mauricienne Olivier Lecourt a remporté hier après-midi le prologue du Tour de Maurice disputé hier sur la Montagne des Signaux. Au terme de l’ascension des pentes, sur 2,7 km, le Mauricien se retrouve avec le maillot jaune. Premier Tour, première victoire d’étape, premier maillot jaune : voilà à quoi pourrait se résumer la participation du coureur de 24 ans.

« Cela faisait un moment que je voulais faire le Tour de Maurice », explique le coureur, vainqueur en 7’32 devant le Français Guillaume Gaboriaud (FFSC-KFC) et son coéquipier Christopher Lagane. Il sait que les regards seraient braqués sur lui pour la première étape, qui s'est tenue aujourd'hui sur les routes du Nord. « Ce sera sûrement une étape piégeuse », prédisait le maillot jaune.

Dans son sillage, Guillaume Gaboriaud, deuxième à seulement trois secondes à l’arrivée. Une petite déception se lit sur le visage du Français, qui veut toutefois voir le verre à moitié rempli. « Je ne suis pas loin. C’est vrai que l’écart est infime. Mais j’aurais préféré que ce soit moi à la victoire d’étape plutôt que lui. »

Le Mauricien Christopher Lagane, pour sa part, a pris la troisième place de l’étape et du général, en 7’41. Un trio que suivait de très près le Sud-Africain Myles Musschenbroek, de la Team Pro Touch, au pied du podium avec 7’44. Les choses s’annonçaient plutôt bonnes pour la sélection mauricienne, qui a placé trois coureurs dans le Top 10, plus qu’aucune autre formation.

En effet, le FFSC-KFC a positionné deux éléments — Guillaume Gaboriaud et Philippe Colin, septième à 50 secondes —, tout comme la Pro Touch, avec Myles Musschenbroek (4e) et Mitchell Elliot (8e). Dans les autres classements, on a retrouvé Christopher Lagane avec le maillot blanc du meilleur jeune, devant le Réunionnais Julien Chan Foc (CCSL) et Mitchell Elliot (Team Pro Touch). Steward Pharmasse a pris le départ avec la tunique rose du leader au classement vétérans, qu’il dominait devant le Réunionnais Jimmy Maillot et l’Allemand Marek Malusczak.

On retrouvait Olivier Lecourt en tête du classement à points (15), devant Guillaume Gaboriaud (12) et Christopher Lagane (9). Finalement, la sélection de Maurice, en plaçant trois coureurs dans le Top 5, était en tête du classement par équipes.

Le classement (à l’étape)

Prologue

CLM Individuel (Montagne des Signaux), 2,7 km

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) les 2,7 km en 07’32

2. Guillaume Gaboriaud (FFSC-KFC A/FR) à 00’03

3. Christopher Lagane (MRI-MCB) 00’09

4. Myles Musschenbroek (Pro Touch/Af. Sud) 00’12

5. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 00’19

6. Julien Chan Foc (CCSL/Reu) 00’43

7. Philippe Colin (FFSC-KFC A/MRI) 00’50

8. Mitchell Elliot (Pro Touch/Af. Sud) 00’51

9. Matthew How (PSC-Winners/MRI) 00’53

10. Martin Freyer (PCH UCT/Af. Sud) 00’54

Classement général

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) les2, 7 km en 07’32

2. Guillaume Gaboriaud (FFSC-KFC A/FR) à 00’03

3. Christopher Lagane (MRI-MCB) 00’09

4. Myles Musschenbroek (Pro Touch/Af. Sud) 00’12

5. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 00’19

6. Julien Chan Foc (CCSL/Reu) 00’43

7. Philippe Colin (FFSC-KFC A/MRI) 00’50

8. Mitchell Elliot (Pro Touch/Af. Sud) 00’51

9. Matthew How (PSC-Winners/MRI) 00’53

10. Martin Freyer (PCH UCT/Af. Sud) 00’54

Classement jeunes

1. Christopher Lagane (MRI-MCB) 07’41

2. Julien Chan Foc (CCSL/Reu) à 00’34

3. Mitchell Elliot (Pro Touch/Af. Sud) 00’42

4. Matthew How (PSC-Winners/MRI) 00’44

5. Martin Freyer (PCH UCT/Af. Sud) 000’45

6. Alexander Rohrer (PCH UCT/Af. Sud) 00’47

7. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 00’53

8. Stéphane Cuvelier (VCO/REU) 02’00

9. Luke Evans (PCH UCT/Af. Sud) 01’02

10. Gregg Christy (PCH UCT/Af. Sud) 01’06

Classment Masters

1. Steward Pharmasse (FFSC-KFC A/MRI) 08’43

2. Jimmy Maillot (CCSL/REU) 00’22

3. Narek Malusczak (RSV Team-ME/ALL) 00’37

4. René Klinger (RSV Team-ME/ALL) 00’44

5. Thierry Cuvelier (VCO/REU) 00’58

Classement à points

1. Olivier Lecourt (MRI-MCB) 15 points

2. Guillaume Gaboriaud (FFSC-KFC A/FR) 12 points

3. Christopher Lagane (MRI-MCB) 9 points

4. Myles Musschenbroek (Pro Touch/Af. Sud) 7 points

5. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 5 points

Classement par équipes

1. MRI-MCB 23’04

2. FFSC-KFC A 24’40

3. Team Pro Touch 24’55

4. Private Client Holdings UCT 25’37

5. CCSL 26’06

CYCLISME 2e étape

Des embûches à prévoir

Demain, place à l’autre journée truffée d’embûches, avec l’étape de Curepipe. En règle générale, il est rare de voir le futur vainqueur d’étape prendre le wagon très tôt. Au contraire, les vraies escarmouches surviennent toujours juste après la Montée Lapeyre, en direction de l’arrivée vers l’église Ste Thérèse, au terme des 108,6 km.

La première étape aujourd'hui était présentée comme une occasion pour les punchers de montrer les dents. Une étape qu’Olivier Lecourt et Guillaume Gaboriaud, les deux premiers au général, appréhendaient un peu. « Propice aux coups de Trafalgar », « piégeuse » : autant d’adjectifs que les deux leaders utilisaient pour parler de cette étape, la plus longue du Tour 2017. « Je pense qu’on pourrait avoir quelques surprises », analysait Olivier Lecourt, tout juste auréolé de son maillot jaune.

Des mots repris par son dauphin, Guillaume Gaboriaud. « Cette première étape sera le terrain propice pour lancer la bataille. » Pourquoi ? « Le prologue a été le moment idéal pour que les coureurs se montrent. On a une idée de ce que chacun vaut », a estimé le Français.

C’est Olivier Lecourt qui partait avec l’avantage. Il gardait cependant en tête que les choses ne seraient pas faciles pour lui. « C’est une étape où on peut se faire surprendre et y laisser des plumes. »

Notons que le départ a été donné à 11h. L’arrivée a été jugée devant Mon Choisy Le Mall en milieu d’après-midi.

Étape 2

Grand Prix Inicia-Municipalité de Curepipe (108, 6 km)

Rassemblement : Mairie de Curepipe

Départ : 10h

ITINÉRAIRE :

Départ fictif : Municipalité de Curepipe — Rue Barry

Départ réel : SBM Park — Rond Point La Vigie — TAG — Rond Point Wooton — Belle Rive — Quartier Militaire — Providence — Mont Ida — Bel Étang — FUEL — Bonne Mère — RP Vers Constance — Poste de Flacq — Vers Belle Mare — Palmar — Trou d’Eau Douce — Bel Air — Vers GRSE-Ferney — Beau Vallon-RP — Nouvelle France — Vers Montée Lapeyre — Forest Side — Vers l’Église de Sainte Thérèse

Arrivée : devant l’église de Sainte-Thérèse