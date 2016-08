CYCLISME TOUR DE MAURICE (4E ÉTAPE) : Gaboriaud double la mise, à qui le jaune ?

Guillaume Gaboriaud a remporté hier après-midi la quatrième étape du Tour de Maurice cycliste entre La Chaumière et Chamarel alors que l’on attendait toujours de savoir qui serait en jaune au départ de la cinquième journée de compétition, ce matin à Bagatelle, après que les commissaires aient décidé de suspendre la cérémonie protocolaire.

À l’heure actuelle, on ne connaît pas le chrono du Français pour cette étape, longue de 77,1 km, ni même le classement des coureurs. La seule information est que le vainqueur a été récompensé dans une certaine indifférence. Cette cérémonie protocolaire de la quatrième étape a été suspendue du fait des nombreuses plaintes concernant les cyclistes des Émirats Arabes Unis. Ces derniers sont accusés d’avoir fait preuve de gestes violents sur le parcours, hier.

Ainsi, selon les bruits ayant circulé après la quatrième étape, l’un des cinq Émiratis aurait tenté de faire chuter un coureur au sein du peloton, un autre aurait profané des menaces. Ces gestes inacceptables pendant une compétition sportive sont décriés par l’ensemble des participants : « Ce n'est pas normal. Ils ne savent pas faire preuve d'esprit sportif. »

Selon nos informations, les échauffourées ont commencé depuis jeudi. Plusieurs cyclistes leur ont reproché leur mauvaise attitude, notamment lorsqu'ils jouaient un peu trop des coudes au milieu du peloton. « Mais c'est quoi ? Il arrive que les choses dégénèrent en course. Mais là, on n'a jamais vu ça », peste-t-on au sein du peloton. Sauf que l'organisation se retrouve dans une situation inédite. Personne n'a jamais fait montre d'un tel comportement sur le Tour. Il serait intéressant de voir la marche à suivre.

Le jury des commissaires, se réunissant tout de suite après la quatrième étape, a décidé de ne pas aller de l'avant avec la remise des prix et des maillots. Nous avons appris, de manière officieuse, que le maillot jaune resterait sur les épaules de James Tennent.

Dans la foulée, les responsables de l'organisation ont tenu une réunion hier soir pour statuer sur le sort des Émiratis. « Nous avions eu des plaintes au sujet de leur comportement. Nous devons toutefois nous réunir et prendre une décision à ce sujet », laissait entendre un membre du conseil.

Deux écoles de pensée s'affrontaient hier sur le traitement qui devait être réservé aux protagonistes. D'une part, certains sont pour l'exclusion de leur formation et, de l'autre, il y a ceux qui préconisent un avertissement sévère ou une amende. À l'heure où nous mettions sous presse, aucun communiqué officiel ne nous était parvenu. Tout au plus avons-nous appris – mais pas de manière officielle – que les résultats de la quatrième étape ne seraient pas officialisés avant ce matin. Vous avez dit organisation dépassée ?

Grand-Bassin comme juge de paix

La cinquième étape du Tour de Maurice cycliste aujourd’hui, entre Bagatelle et le sommet de Grand-Bassin, devrait permettre de savoir qui de James Tennent, maillot jaune, ou de Christopher Lagane, son dauphin au classement général, sera le futur lauréat de l’épreuve. Les deux hommes auront 117,7 km pour s’expliquer et se départager.

Dans les faits, avantage à James Tennent. Il a l’expérience et l’équipe voulue pour parvenir à ses fins. « C’est mon équipe en Afrique du Sud. On se fait confiance, on se connaît. C’est un peu plus facile de courir quand tu as des gars que tu connais avec toi. » Ce qui en dit long sur l’état d’esprit du Sud-Africain au moment d’aborder la grande étape.

Cela dit, on ne l’a pas trop vu depuis le début du Tour. Il a fallu attendre le contre-la-montre individuel pour le voir montrer les crocs. Là encore, il lui s’en est fallu de peu pour qu’il se fasse surprendre par son jeune adversaire. Seulement quelques centièmes séparent les deux hommes sur la ligne d’arrivée.

En fait, le grand gagnant de ces deux journées de course pourrait bien être Christopher Lagane. Le jeune coureur a su tenir tête à son aîné. « Il est vraiment très fort. Il grimpe bien et c’est là qu’il peut être dangereux », dit Tennent au sujet du Mauricien. De son côté, Christopher Lagane voit en Tennent un adversaire qui pourrait lui rendre la vie dure. « L’année dernière, j’avais fait la montée avec lui. Il était à bloc », se souvient-il.

Maintenant, c’est au niveau des équipes que se fera la différence. La Lights by Linea a démontré qu’elle savait se mettre en quatre pour contrôler les échappées et imposer son rythme à la course. À l’opposé, la KFC Team a connu quelques ratés, avec Grégory Lagane pris dans une chute le premier jour, ce qui lui a réduit ses chances de bien figurer au général, tout comme Guillaume Gaboriaud, qui a néanmoins sauvé les meubles avec deux victoires d’étape.

En outre, si le facteur humain est important, il faut prendre en considération le parcours de la cinquième étape. En effet, si les coureurs effectueront une première partie de course relativement tranquille dans le nord de l’île, il leur faudra ensuite se préparer à la première bosse, celle de Ripailles.

Le premier écrémage devrait normalement se faire en haut de la crête. Les survivants, eux, auront gagné le droit de défier les meilleurs plus loin, après avoir pris la direction du sud. Ensuite, la remontée, à partir de Bassin-Blanc, pour rallier le sommet de Grand-Bassin pour la victoire.

« Ce sera très dur. Mais je sais que je vais donner le maximum, tout comme Christopher Lagane », lance James Tennent. Christopher Lagane aussi promet de se défendre. « J’ai de bonnes jambes. Cela fait quelques semaines que je me sens en forme. On verra si j’arrive à tenir le coup. »



Willie Smit, le troisième larron

Et si Willie Smit en rajoutait une couche ? Le vainqueur de l'édition 2015 pourrait faire un coup de Trafalgar et signer une deuxième victoire d'étape après son succès au contre-la-montre individuel hier matin. Y pense-t-il ? « Oui. Mais ce sera dur. » Il n'a pas tort, connaissant le relief de la course. « En tout cas, je serai tranquille en première partie. J'attendrais la grande bosse pour tenter ma chance. » Tennent et Lagane sont prévenus...

Samedi, Étape 5

Intermart Bagatelle (Départ Fictif) - 10 heures

RP Quai D (Départ, 11h) - TD - RP Riche- Terre - TD - RP Terre Rouge - TD - Beau-Plan (Rush 1) - TD - RP Beau Plan - TD - RP Pamplemousses - TD - RP Mapou - TD - RP Forbach (Espace Maison) - RETOUR - RP Mapou - TAG - RP Calebasses - TD - Bretelle TAG Koyratty - TAG - RP - TD - 300 mètres après le RP (Rush 2)- TD - RP Koyratty - TD - RP Valton - TD - Ripailles (Montée, PM 2) - TD - Verdun (Échangeur) - TD - RP Hermitage - TAG - RP Belle-Rive - TAD - Bus Stop Surat (PM 3) - TD - RP Wooton - TAG - RP La Vigie - TD

- RP Nouvelle France - TD - Hopital Nehru (Rose-Belle) - TD - RP Gros Bois - TAD - Savannah - TAD - RP Omnicane/La Sourdine - TD - Camp Diable - TAG - Rivière des Anguilles TAG vers Souillac - TAG - Souillac - TD - TAG vers Riambel - TAG - RP Shanti Maurice - TD - Rivière des Galets - TAD - Montée Gaston (PM) - TD - Chemin Grenier (Police Station) - TD - TAG vers Chamouny - TAG - Vallée des Couleurs - TD - Bassin Blanc (Sommet, PM) - TD - Pétrin - TAD - Grand Bassin (Statue) - Arrivée -

117,7 km

Réactions

Guillaume Gaboriaud, vainqueur de l’étape : « Une de plus »

« Hier (jeudi), je disais que ça faisait du bien de remporter une victoire d’étape. Aujourd’hui, j’ajoute un deuxième succès. C’est finalement un bon moment. Cela fait plaisir. Mais je pensais que c’est Grégory (Lagane) qui l’emporterait. Il avait deux minutes sur le peloton à un moment. James (Tennent) a placé une bonne attaque. Il faut dire qu’il avait le contrôle sur la course avec ses coéquipiers. C’est en contre que je suis parti. Et j’ai rejoint Frank Parmentier, qui n’a pas trop collaboré. Je ne lui en veux pas, il était parti depuis longtemps et avait fait un gros boulot tout seul. J’ai compris que c’était à moi de faire le travail. Je le dépose et je vais gagner en solitaire. (Sur l’étape d’aujourd’hui) C’est l’étape reine. On va passer à Bassin Blanc et ce sera forcément dur. L’objectif est de faire de sorte que Christopher remporte le général. »

James Tennent (maillot jaune) : « Paré à tout »

« Un contre-la-montre n’est pas facile. J’ai juste essayé de donner mon maximum et voilà. Maintenant, ça fait plaisir d’être en jaune. Il faudra savoir défendre ce maillot jusqu’au bout. Il n’y a pas trop de garanties dessus, puisque Christopher Lagane n’est qu’à quelques centièmes de seconde de moi. Il tourne très bien, ce qui rend la défense du maillot très compliquée. Pour l’instant, je ne sais pas si je suis toujours en jaune (les deux coureurs ayant passé la ligne dans le même temps). Mais j’ai une bonne équipe autour de moi. On se fait confiance mutuellement. On se connaît et on connaît les forces et les faiblesses des uns et des autres. Ce qui rend la course plus facile. »

Christopher Lagane (2e au général) : « Content que ce soit Guillaume qui gagne »

« C'était une étape tranquille au début. Mais ça a commencé à s'agiter devant. Je suis content que ce soit Guillaume qui gagne. Il m'a longtemps protégé. Quand il est parti, je savais que ça se jouerait dans la bosse. Il a fini le travail. (À propos de l'étape d'aujourd'hui) Je me suis réservé. Ce sera dur, mais je devrais faire la meilleure montée possible. Je sais que James grimpe très bien aussi. L'année dernière, j'étais avec lui. J'ai de bonnes jambes et je vais tout faire pour lui reprendre le maillot jaune. D'ailleurs, c'est un gros avantage d'avoir Guillaume avec moi, il est mon ange gardien et est surveillé par les Sud-Africains, ce qui me laisse une certaine marge de manœuvre. »

Willie Smit (vainqueur du clm individuel) : « Content de gagner »

« J'ai gagné le chrono et je pense que ça va beaucoup mieux. On verra ce que l'étape reine va donner. Ce ne sera pas facile, mais on fera tout pour rester au contact des meilleurs. Je ne vais pas attaquer dans la première bosse, ça ne servirait à rien. C'est dans la deuxième qu'il faudra le faire. »

CYCLISME Vu par

José Achille : « Des enseignements à tirer »

L’entraîneur national, José Achille, dresse un bilan relativement positif des trois journées de courses, tout en avançant que les favoris ont décidé de sortir l’artillerie lourde. « On a enfin vu ce qu’il fallait voir. Les vraies forces en présence se sont montrées et ont tranché dans le vif. »

James Tennent en jaune, est-ce une surprise ? « Non, pas vraiment. Il s’était réservé. Sur la quatrième étape, on voit qu’il n’a pas laissé partir Christopher. Il préserve donc ses chances pour le général dimanche (demain). » Selon José Achille, le Tour est toujours ouvert. « On doit encore attendre l’étape reine pour en savoir plus sur l’identité du futur vainqueur du Tour. »

Quant à l’étape d’aujourd’hui, qui fera la part belle aux côtes, elle sera le juge de paix. « À Ripailles, ce sera le moment où quelques-uns tenteront des sorties. Il y a aura des circonstances qui pourraient causer quelques changements dans la course. » Mais ce qui va grandement influencer le classement général, c’est évidemment la montée vers Grand Bassin. « Ce sera vraiment nerveux. Il se pourrait qu’il y ait une échappée avec quelqu’un qui ne joue pas le général. »