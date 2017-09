CYCLISME — TOUR DE MAURICE, 6E ET DERNIÈRE ÉTAPE: Sacre mérité pour Olivier Lecourt de Billot 

La 36e édition du Tour de Maurice cycliste a connu son dénouement dimanche dernier avec le sacre d'Olivier Lecourt de Billot. Le jeune coureur de 24 ans a confirmé qu'il était le patron de cette compétition. Quatrième l'année dernière et troisième cette fois-ci, le Français Guillaume Gaboriaud a remporté la sixième et dernière étape au Plaza, terminant 3e au général.

Olivier Lecourt de Billot succède au Sud-Africain James Tennent au palmarès, devenant par la même occasion le quatrième Mauricien à remporter le Graal après Eric Pitchen (1987), Patrick Haberland (1996, 1998) et Yannick Lincoln (2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014). Considéré comme un outsider, il a prouvé grâce à sa volonté et son mental de fer que le travail finit toujours par payer. « C'est la plus grande victoire de ma carrière. Il y a tout un pays qui me regarde et, là, c'est la preuve que je suis prêt à représenter le pays. J'espère qu'on n'oubliera pas cette victoire », a-t-il déclaré.

Il faut dire qu'il a longtemps été considéré comme étant le vilain petit canard de la petite reine locale, lui qui n'était pas souvent au pays, effectuant son apprentissage en France. « La première aura été la bonne pour moi. J'avais envie de prouver ce que je valais. Merci à mes détracteurs. Je sais que beaucoup de personnes à Maurice doutaient de mes capacités d'autant que je n'étais pas au pays. Mais je pense avoir montré l'étendue de mon talent. »

À l'occasion de la sixième étape, les carottes étaient déjà cuites. Guillaume Gaboriaud, coureur du Faucon Flacq SC, et qui avait à cœur de remporter le Tour cette année, s'est contenté de la victoire d'étape. Costaud, le Français s'est distingué, bouclant les 75 km en 2h19:33, soit avec 2 secondes d'avance sur Van Musschenbroek et neuf sur Mayer. C'est dans la remontée entre Beau-Bassin et le Plaza que les choses se sont décantées. Gaboriaud, d'un poing rageur, a exprimé toute sa joie au moment de passer la ligne d'arrivée. « J'ai commencé à attaquer au départ, dès le premier faux plat. Avec le renfort de quatre coureurs à l'avant, je me suis dit que ça pouvait aller au bout. J'ai bien géré mon effort et fait la différence au bon moment. Je suis très content d'avoir remporté la victoire d'étape », a indiqué Gaboriaud.

Ce dernier reconnait d'ailleurs la supériorité de la Team Maurice-MCB. « Ce sont des coureurs complets. C'est une très belle équipe et c'était très difficile de rivaliser avec eux. On a tous l'envie de gagner le tour mais il faut aussi reconnaître la supériorité de nos adversaires », a soutenu le jeune coureur de 24 ans. En effet, la Team Maurice/MCB a démontré qu'elle était au-dessus du lot pour cette 36e édition. Olivier Lecourt a pris ses responsabilités dès le premier jour de course en remportant le prologue à la montagne des Signaux. Le maillot jaune n'a alors plus quitté ses épaules. Il n'a jamais été mis en difficulté, entouré par de solides coéquipiers que sont Yannick Lincoln, Christopher Lagane, Fidzerald Rabaye et Alexandre Mayer.

Les résultats

6e étape

1. Guillaume Gaboriaud (FFSC-A) 2h19:33; 2. Myles Van Musschenbroek (TPT) à 0:02; 3. Alexandre Mayer (MCB) à 0:09; 4. Romain Jean (CCSL) à 0:26; 5. Pieter Seyfertt (TPT) m.t; 6. Philippe Colin (FFSC-A) m.t; 7. Michael Khedoo (FFSC-KFC) à 0:39; 8. Julien Chane Foc (CCSL) à 0:45; 9. Luc Castel (VCO) à 0:49; 10. Ryan Harris (TPT) à 1:17

Classement général final

1. Olivier Lecourt de Billot (MCB) 13h42:12; 2. Yannick Lincoln (MCB) à 1:18; 3. Guillaume Gaboriaud (FFSC-A) à 5:40; 4. Myles Van Musschenbroek (TPT) à 7:58; 5. Mitchell Eliot (TPT) à 10:23 ; 6. Martin Freyer (UCT) à 12:26; 7. Alexandre Mayer (MCB) à 13:06; 8. Matthew How (PSC) à 15:01; 9. Jaco Cronje (NCC) à 15:36; 10. Johannes Wilm (RSV) à 19:01

Déclarations

Yannick Lincoln, 2e au général final :

« C'est une belle et juste récompense pour Olivier Lecourt. Il méritait la victoire pour ce premier Tour de Maurice, d'autant plus qu'il a tellement donné de sa personne. Une belle dynamique s'est installée au sein de l'équipe depuis le Tour de La Réunion et nous sommes très heureux d'avoir fait le boulot à domicile. Il faudra maintenant viser plus haut pour ses jeunes, notamment le niveau africain, d'abord, puis mondial. Le talent est là et nous avons un bon Directeur technique national en la personne de Michel Thèze. Pour ce qui est d'une éventuelle participation au Tour du Rwanda en novembre, je pense que je ne serai pas de la partie en raison de mes obligations professionnelles et familiales. J'estime que nous avons maintenant une bonne ossature et les jeunes feront le boulot ».

Christopher Lagane, Team Maurice/MCB :

« Je n'en tire que du positif. Il est vrai qu'après le sacre sur le Tour de La Réunion, j'étais forcément attendu au tournant. Mais bon, c'est la dure réalité de ce sport et la compétition. Dès la première étape, j'ai pris un gros coup au moral en accusant 13 minutes de retard au général. Par la suite, j'ai découvert autre chose, le sacrifice pour l'équipe. C'est la première fois que je le fais, et c'est dans ses moments que l'on réalise ce par quoi ses coéquipiers sont passés lors du Tour de La Réunion. Je suis content pour Olivier (Lecourt), qui mérite amplement sa victoire. Il a été très costaud. Maintenant, on va faire quelques courses dépendant du programme que le DTN aura élaboré pour nous. Nous nous attaquerons par la suite au Tour du Rwanda. Ce sera d'un tout autre niveau et nous aurons l'avantage de découvrir ce pays en prévision des Championns d'Afrique qui se tiendront au même endroit l'année prochaine ».

Michel Thèze, DTN :

« L'objectif régional a été atteint. C'est très bien d'autant que ce n'est jamais évident de confirmer après un premier succès. Si l'objectif est atteint au niveau des résultats, ce qui m'importe également, c'est l'ambiance au sein du groupe. Et elle est exceptionnelle. Les bases sont désormais acquises, il faudra maintenant passer à l'échelon supérieur. Pour le Tour du Rwanda en novembre, les choses se passeront différemment et les gars en sont conscients. Les résultats seront plus difficiles à obtenir car ce sera une autre façon de courir, très tactique. Nous devrons faire preuve de patience car c'est une des courses les plus dures en Afrique. Pour l'instant, les coureurs ont besoin de bien récupérer. »

Les maillots distinctifs

Maillot jaune (premier au classement général) : Olivier Lecourt de Billot (Team Maurice/MCB)

Maillot bleu (premier au classement à points) : Olivier Lecourt de Billot (Team Maurice/MCB)

Maillot à pois (premier au classement de la montagne) : Olivier Lecourt de Billot (Team Maurice/MCB)

Maillot vert (premier au classement des rushes) : Pieter Seyfertt (AfSud, Team Pro Touch)

Maillot blanc (meilleur jeune, moins de 23 ans) : Mitchell Elliot (AfSud, Team Pro Touch)

Maillot orange (meilleur régional de chaque étape) : Yannick Lincoln (Team Maurice/MCB)

Maillot rose (meilleur vétéran, 40 ans et plus) : Steward Pharmasse (FFSC-KFC)

Casquette du Tour (meilleure équipe) : Team Maurice/MCB)