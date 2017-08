CYCLISME — VAINQUEUR DU TOUR DE LA RÉUNION DIMANCHE : Christopher Lagane, un patron précoce

« C'est avant tout une victoire d'équipe », a relevé le vainqueur, qui a écrit une belle page du cyclisme mauricien

À 18 ans, il rejoint au palmarès ses glorieux aînés que sont Gabriel Anazor et Patrick Piat sacrés en 1975 et 1984

C'est une ascension fulgurante pour Christopher Lagane, jeune minot très talentueux sacré lors de la 71e édition du Tour cycliste de La Réunion, dimanche dernier, et ce, sans avoir remporté la moindre victoire d'étape. Le vainqueur, étoile montante de la petite reine dans l'océan Indien (et peut-être du continent), a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de professionnalisme pour rejoindre Gabriel Anazor et Patrick Piat au palmarès. Une très longue disette qui aura en tout et pour tout duré 33 ans.

« Je suis content de gagner ce tour. C'est beaucoup de travail pour une victoire pareille. Au début de la saison, j'étais blessé, c'était difficile. J'ai gardé le moral, je me suis battu et maintenant j'ai gagné », a déclaré Christopher Lagane. En effet, victime d'une tendinite depuis le mois de mars, blessure qui a notamment gâché son stage en Suisse, le cadet des frères Lagane a dû faire une pause pour se soigner et ensuite retrouver la forme. À l'île sœur, la sélection mauricienne était attendue au tournant, après un stage intensif de quatre semaines en France sous la férule du Directeur Technique National (DTN), Michel Thèze. Mais rien ne laisser présager qu'un « marmaille » de 18 ans allait sortir une performance de haute volée.

Déjà considéré par ses pairs comme le meilleur coureur du pays et digne héritier de Yannick Lincoln, le Flacquois ne s'attendait pas à vivre des moments d'émotions aussi intenses. « Quand je vois les noms qui ont gagné, ça fait rêver. C'est une grande fierté, je suis vraiment content. On a été bien préparé. On a fait un stage intensif en France pendant un mois. On a disputé pas mal de courses, les unes plus relevées que les autres. On est arrivés ici très soudés », a-t-il soutenu.

On savait que, sauf gros retournement de situation, Lagane allait rallier Barachois dimanche avec le maillot jaune sur ses fines épaules. D'ailleurs, à l'issue de la 8e étape, lors du contre-la-montre individuel de 13 kilomètres entre Les Lataniers et La Redoute (Saint-Denis), il avait fait le boulot en terminant deuxième derrière Julien Souton (BFM). Pour la 9e étape, le jeune Mauricien, pas en danger, a conservé sa précieuse tunique jaune sur la ligne d'arrivée finale.

Toutefois, ce sacre n'aurait pas été possible sans l'énorme travail abattu par ses coéquipiers au sein de la Team MCB-Maurice, à savoir Yannick Lincoln, Grégory Lagane, Fidzerald Rabaye et Alexandre Mayer, d'une solidarité exemplaire pour soutenir leur leader dans sa quête du Graal. « Mes coéquipiers ont fait un très gros boulot. Ce n'était pas facile, on a su résister. C'est avant tout une victoire d'équipe. Il y a eu un gros travail de tout un chacun. Merci à mes coéquipiers, les dirigeants et le sponsor, le groupe MCB, José Achille, le DTN et tous ceux qui m'ont aidé. » Lincoln a, lui, complété la razzia mauricienne des maillots de leader en s'appropriant celui des plus de 35 ans.

Un unique regret

Le jeune perfectionniste a tout de même un regret : ne pas avoir gagné. « C'est la seule déception. Toutefois, je ne peux pas me plaindre car j'ai remporté plusieurs maillots de leader (meilleur jeune, classement par points et meilleur licencié Océan Indien). Désormais je vais bien récupérer », a souligné celui qui s'est imposé avec une avance de plus de trois minutes sur le reste du peloton. Vainqueur de la Classique des Cannes en avril, il a construit avec maturité son premier grand succès. Capable de se faufiler dans les bons coups avant de se muer en leader clinique, version vieux briscard, le cadet des frères Lagane s'était rendu à l'île sœur pour faire avant tout le meilleur classement général possible. « Mais de là à imaginer que je gagnerais… »

Jean-Philippe Lagane, vice-président de la FMC et père du vainqueur, n'a pas caché sa satisfaction. « La vie sportive est faite de haut et de bas et il faut garder les pieds sur terre, a philosophé le paternel. Il y a beaucoup d'émotion pour le papa et une grande fierté pour le travail de cette équipe qui a été formidable ».

Le Tour de Maurice constitue l'une de ses priorités qu'il aura certainement à coeur de remporter cette année. « J'espère qu'il y aura une bonne compétition au Tour de l'île Maurice, relève Christopher Lagane. Je vais maintenant faire mon maximum pour poursuivre sur cette belle lancée. On a un calendrier déjà prêt avec peut-être le tour du Rwanda. J'espère revenir à La Réunion l'année prochaine. »

Son sacre est désormais une réalité inscrite dans les livres d'histoire. Christopher Lagane ne compte pas pour autant dormir sur ses lauriers. « J'aimerais voir jusqu'où je peux aller. Je sais qu'il y a encore une longue route pour accéder au haut niveau ». Après s'être fait un nom localement, il lui reste à l'étendre au monde. Compte tenu du potentiel du fer de lance de la sélection mauricienne, l'avenir s'annonce des plus prometteurs.