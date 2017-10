D’autres fidèles lecteurs racontent...

ANCIEN GÉRANT D’UN DEMI-GROS À STANLEY: « Je faisais de la livraison à domicile »

Manmohun Khoobarry

(68 ans)

À la fin des années 60 et 70 l’implantation des Demi-Gros prenait de l’ampleur à la périphérie des villes et villages. Ces boutiques, opérées pour la plupart par des Mauriciens d’origine indienne, accordaient aussi du crédit, mais à quelques fidèles clients, dont leurs proches pour la plupart. Les propriétaires, affirme Manmohun Khoobarry (Goin pour les intimes), ancien gérant d’un Demi-Gros à Stanley, se targuaient de bon nombre de produits à des prix « légèrement plus compé- titifs » que des Laboutik sinwa.

Ce faubourg de Rose-Hill vit grandir le jeune Manmohun dans les années 50 et 60. En 1967, M.Khoobarry (alors âgé de 18 ans), l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, faisait tourner le Demi-Gros de son père, Manilall, qui s’approvisionnait chez Ramdanee Trading, grossiste connu « en ville » (Port-Louis). Son père, qui travaillait dans le bâtiment, a fondé cette boutique quatre ans avant l’accession de Maurice à l’indépendance. Déjà en 1967, le jeune homme faisait de la livraison à domicile en voiture dans la région de Stanley, Belle-Rose et Camp-Levieux et Trèfles – des fois en jours de semaine, mais la plupart du temps les samedis – après la fermeture de la boutique à 19h. Il mettait à contribution la voiture de son père, une Austin Cambridge.

« Lamizer, ti lamizer mem sa lepok-la. Dimounn ti pe aste par kar delwil, demi-liv disik... Defwa, ena fami pa kapav peye lafin dimwa ; nou ed zot kan mem. »

Au service du gouvernement

Ibrahim Edoo

(92 ans)

En 1967, je disposais de cinq voitures en opération à Joseph Rivière Street. Six membres de ma famille étaient à ma charge et je me disais qu’il fallait absolument que je trouve les moyens de réussir, d’où ma détermination à explorer de nouvelles avenues. Je n’avais pas froid aux yeux. Armé d’un esprit d’entrepreneur, je décidai donc de soumettre une offre auprès du gouvernement en vue de décrocher le contrat de fournir des véhicules à certains départements dans la capitale.

Le contrat me fut octroyé et cela fut un moment charnière dans l’évolution de mon entreprise. J’eus la responsabilité de pourvoir des véhicules aux officiels du ministère des Travaux, aux officiers du Bureau des douanes, à ceux qui travaillaient de nuit au Government Printing et aux huissiers de la Cour suprême allant soumettre des Court Orders dans différentes régions du pays. Et, croyez-moi, ce n’était guère une tâche facile au vu de la teneur des responsabilités. Il me vint à l’esprit qu’il fallait à tout prix accroître le nombre de véhicules à ma disposition pour répondre de manière plus efficace aux attentes. En vue d’acquérir trois voitures supplémentaires, je me déplaçai à rue Édith Cavell, dans les locaux de Rogers, où M. Desjardins me prodigua quelques précieux conseils; et je ne puis ici faire l’impasse sur son accueil légendaire, qui reflétait bien la culture et la bienséance de l’époque dans les bureaux et départements des années 60.

Par ailleurs, grâce à la Mauritius Commercial Bank, auprès de laquelle je contractai un prêt de Rs 10 000, mon objectif allait être atteint. Le tarif que je pratiquais était de 24 sous par mille parcouru. Un gallon d’essence se vendait à Rs 1.75 en 1967. En 1969, le gallon était à Rs 3.60.

Fort du professionnalisme et dévouement des chauffeurs qui travaillaient pour moi, et avec la cordiale collaboration du bureau de l’Establishment Secretary – je songe ici à M.Mouche, M.Cupidon et M.Khoyratty – je fus en mesure de contribuer à ma manière au bon fonctionnement de certains services de mon pays. Ce sens du respect et de la coopération témoigne bien d’une ère où les gens avaient une vision commune, là où l’honnêteté et l’intégrité faisaient partie intégrante des valeurs qui nous liaient.